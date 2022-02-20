 خواتم ذهبية هدايا لحلفائه.. بوتين يتقمص شخصية "سيد الخواتم"؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 29.12.2022

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منوعات

خواتم ذهبية هدايا لحلفائه.. بوتين يتقمص شخصية "سيد الخواتم"؟

هدية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى حلفائه و قادة جمهوريات سوفياتية سابقة أثارت موجة سخرية عارمة. الهدية التي جاءت عبارة عن ثمانية خواتم ذهبية ذكَّرت بعض المعلقين بإحدى الشخصيات المتعطشة للسلطة في رواية "سيد الخواتم".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفقة نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو 19/12/2022)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفقة نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.

أهدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ثمانية خواتم ذهبية إلى قادة جمهوريات سوفياتية سابقة حليفة لموسكو، ما أثار السخرية ومقارنات شبهته بشخصية ساورون الطاغية المتعطش للسلطة في رواية "سيد الخواتم".

وتلقى قادة دول "رابطة الدول المستقلة" الخواتم الذهبية التي حفر عليها شعار الرابطة  وكلمات "روسيا" و"عام جديد سعيد 2023" خلال القمة التي جمعتهم مع بوتين في سانت بطرسبرغ يومي الإثنين والثلاثاء. واحتفظ بوتين بخاتم تاسع لنفسه.

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 وظهر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وحده في إحدى الصور وهو يضع الخاتم في أصبعه. واعتبر بعض المعلقين ومنهم العالمة السياسية البارزة، إيكاترينا شولمان، أن الإشارة غير المباشرة إلى ثلاثية "سيد الخواتم" للكاتب البريطاني جي.آر.آر تولكين كانت مقصودة. ففي رواية تولكين الملحمية يعطي ساورون خواتم إلى تسعة ملوك من أجل إجبارهم على الانحناء لإرادته.

موجة سخرية من "خواتم الوهن"!

 ومنذ أن أرسل بوتين قواته إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط، والسلطات الأوكرانية تشبه روسيا بـ "موردور" مملكة ساورون والقوات الروسية بجنوده "الأوركس". وكتبت شولمان المتخصصة في أدب تولكين أن إهداء الخواتم يبدو للوهلة الأولى وكأنه "حلم يقظة". وأضافت على انستغرام "بالطبع هذا أمر متعمد".

 ووصفت معلقة سياسية أخرى هي يوليا لاتينينا، الهدايا بأنها "خواتم الوهن"، في إشارة واضحة إلى عزلة بوتين الدولية المتزايدة بسبب هجومه على أوكرانيا. وقالت لاتينينا ساخرة "كل دولة يضع حاكمها هذا الخاتم ستتحول إلى دولة مظلمة يحكمها رجل مجنون"، مضيفة "أعتقد أن بوتين وحده سيرتدي الخاتم. وليس لوقت طويل". وكتب النائب الأوكراني، أولكسي غونشارينكو أن بوتين أصابه الملل "فقرر أن يلعب دور سيد الخواتم". 

 وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لا داعي للتحليل كثيرا في معنى الهدايا. وقال "إنه مجرد تذكار بمناسبة العام الجديد، وليس هناك ما يميزه"، مضيفاً أن "بوتين لن يرتدي خاتمه".

أ.ف.ب / إ.م

  • ما هي الهدايا المفضلة للألمان أثناء "الكريسماس"؟

    ما يزال "خير جليس في الزمان" يتربع على عرش أكثر الهدايا شيوعاً بين الألمان. فطبقاً لدراسة دولية أجرتها مؤسسة "ديلوات" الاقتصادية، يفضل أكثر من 41 في المائة من الألمان إهداء كتاب.

  • ما هي الهدايا المفضلة للألمان أثناء "الكريسماس"؟

    بما أن ألمانيا من الدول المعروفة عالمياً بإنتاجها للشوكولاتة الفاخرة، فإن الشوكولاتة، طبعاً، احتلت المركز الثاني في قائمة أكثر الهدايا شيوعاً، إذ يفضل ربع الألمان إهداءها.

  • ما هي الهدايا المفضلة للألمان أثناء "الكريسماس"؟

    أعرب 70 في المائة من المستطلعة آرائهم عن رفضهم لأية هدايا أنتجت عبر مخالفة المعايير الأخلاقية، مثل عمالة الأطفال، وهو مؤشر على حرص الألمان على معرفة مصدر هداياهم قبل شرائها.

  • ما هي الهدايا المفضلة للألمان أثناء "الكريسماس"؟

    في المركز الثالث على قائمة الهدايا المحببة للألمان تتربع العطور ومستحضرات التجميل، إذ أعرب نحو ربع المستطلعة آرائهم عن نيتهم شراءها.

  • ما هي الهدايا المفضلة للألمان أثناء "الكريسماس"؟

    رغم الانتشار الواسع للتسوق الإلكتروني، إلا أن أكثر من نصف المستطلعة آرائهم ما زالوا يفضلون شراء هداياهم في المحلات المتخصصة، ولا تردعهم في ذلك ازدحام المحلات في المواسم.

  • ما هي الهدايا المفضلة للألمان أثناء "الكريسماس"؟

    بالنسبة للرجال الألمان، لا يثق 40 في المائة منهم في ذوقه ويفضل إهداء أحبائه المال، ويفضّلون تلقي الكتب وأجهزة التسلية الإلكترونية، فيما تفضل الألمانيات الكتب ومستحضرات التجميل.

  • ما هي الهدايا المفضلة للألمان أثناء "الكريسماس"؟

    قدّرت دراسة مؤسسة "ديلوات" أن المواطن الألماني ينفق على الهدايا حوالي 226 يورو، مقابل 122 يورو ينفقها في المتوسط على المواد الغذائية أثناء موسم عيد الميلاد. الكاتب: إينزا فيرده/ ياسر أبو معيلق

    الكاتب: الكاتب: إينزا فيرده/ ياسر أبو معيلق


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