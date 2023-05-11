 خنفساء فولكسفاغن في باكستان | عالم السرعة | DW | 18.05.2023

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عالم السرعة

خنفساء فولكسفاغن في باكستان

لا يوجد بلد تحظى به فولكسفاغن بيتل بالعناية والحب كما هي الحال في باكستان. ففي بلد يعاني سكانه من ظروف معيشية صعبة يقع الناس في حب فولكسفاغن.

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