خنفساء فولكسفاغن في باكستان

كاتب أمريكي: أمريكا خسرت حرب أفغانستان.. ولكن من كسبها؟

بينما تفكر واشنطن في سبب خسارتها لحربها في أفغانستان، دعا باحث أمريكي للتفكير في سؤال آخر وهو: "من الذي ربح الحرب؟". هناك دولة في المنطقة لم ينتبه المحللون لها بشكل جيد، اعتبرها الكاتب إيلي ليك الرابح الأكبر، فمن تكون؟