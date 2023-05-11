خنفساء فولكسفاغن في باكستان

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لا يوجد بلد تحظى به فولكسفاغن بيتل بالعناية والحب كما هي الحال في باكستان. ففي بلد يعاني سكانه من ظروف معيشية صعبة يقع الناس في حب فولكسفاغن.
اعتقل مكتب مكافحة الكسب غير المشروع الباكستاني رئيس الوزراء السابق عمران خان في خطوة تهدد بإثارة اضطرابات جديدة في الدولة المسلحة نووياً. ويواجه خان مزاعم بالفساد في نحو 100 قضية.
يقول خبراء إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان والاتهام بالتآمر السياسي الذي أطلقه الأخير عقب ذلك ضد خليفته شهباز شريف ووزير الداخليية وقائد كبير في الجيش، يدفعان بالبلاد إلى منحدر "خطير".
أُحتفي في باكستان على مختلف المستويات بسقوط كابل بيد طالبان، التي لها امتدادا تاريخيا ودينيا وسياسيا مع باكستان. موقف الأحزاب والجماعات الدينية كان متوقعا، لكن ما لفت الانتباه هو احتفاء أحزاب وشخصيات يسارية وليبرالية.
بينما تفكر واشنطن في سبب خسارتها لحربها في أفغانستان، دعا باحث أمريكي للتفكير في سؤال آخر وهو: "من الذي ربح الحرب؟". هناك دولة في المنطقة لم ينتبه المحللون لها بشكل جيد، اعتبرها الكاتب إيلي ليك الرابح الأكبر، فمن تكون؟
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