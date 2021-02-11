خمس نصائح ذهبية للاحتفال بعيد الحب في زمن كورونا

تعد أزمة وباء كورونا فترة صعبة في العلاقات العاطفية. ففي أوقات الأزمات يمكن أن تضطرب العلاقات وتنتهي بالانفصال. لكن الأزمات يمكن أن تكون فرصة للاقتراب من الحبيب وتجاوز المصاعب. ويقترح خبراء عدم الاستسلام لإكراهات كورونا وتهميش العلاقات العاطفية.

ومن المناسبات التي يمكن استغلالها لإدخال رياح الرومانسية إلى الحياة؛ الاحتفال بعيد الحب المعروف أيضا بـ"عيد فالنتاين". ورغم إجراءات الإغلاق العام بسبب كورونا هناك طرق بسيطة لكن مفعولها كبير- نقلا عن الموقع الإخبار السويسري "نيوز أت" - ومنها:

خذ يد حبيبك وانطلق!

بسبب كورونا يقضي الكثير من الشركاء في الحياة حيزا أكبر من الوقت داخل البيت. ولهذا السبب فإن الخروج يكون في الغالب من أجل التسوق. ومن أجل الاحتفاء بالحب والحبيب يمكن للحبيبين القيام بجولة في طريق جميل. سواء كان ذلك عبر أزقة المدينة وشوارعها أو داخل حديقة أو غابة. أثناء التنزه سيكون لديكما وقت كاف للتحدث واكتشاف أشياء جديدة معًا.

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الحب يمر عبر المعدة

بما أن المطاعم والمقاهي مغلقة يمكنك شراء شوكولاتة للحبيبة بالمناسبة أو طلب وجبة العشاء من أحد المطاعم إلى البيت. لكن لا شيء يضاهي الأطباق التي يعدها المرء بنفسه داخل بيته. ويجب عليك أن تعرف ماذا تفضل حبيبتك أن تأكله. سواء أكانت وجبة فطور أو غداء أو عشاء، حاول أن تقف بنفسك في المطبخ وتحضر طبقها المفضل وقدمه لها فوق مائدة مزينة بالورود والشموع.

هدايا غير متوفرة في المتاجر!

سواء في عيد الحب أو غيره من المناسبات تغمر كل واحد منا سعادة كبيرة بتلقي هدية صغيرة. وتكون السعادة أكبر في يوم عيد الحب. ولكن هدية عيد الحب يجب أن تكون مميزة خصوصا في زمن كورونا.

ويرى الخبراء في العلاقات العاطفية أن الحبيبة تكون أكثر سعادة بهدية غير متوفر في المتاجر. ومن بين الأمثلة إصلاح المكنسة الكهربائية المكسورة، أو أخيرًا خياطة أزرار سترتك المفضلة وكل ما تطلب منك شريكة الحياة إصلاحه ولم تجد الوقت الكافي لذلك. الهدايا ليست بالضرورة شيئا ماديا نمنحه للآخر، بل قد يكون شيئا معنويا يكون دليلا على الحب، نقلا عن الموقع الإخبار السويسري "نيوز أت".

اكتب رسالة حب بخط اليد

هل تساءلت مع نفسك متى كانت آخر مرة عبرت فيها عن الحب لحبيبتك. الغالبية يفعلون ذلك كروتين سطحي أو نادرا. في عيد الحب لا يوجد شيء أفضل من الاعتراف بالحب لبعضكما البعض والتعبير عن المشاعر بصوت عالٍ. يمكنك أن تهمس بهذا في أذن حبيبك. لكن يمكنك أيضا أن تختار طريقة أكثر رومانسية قد تذكركما ببداية علاقتكما وهي كتابة رسالة حب. خذ وقتًا كافيًا لكتابتها يدويًا. حبيبتك سوف تحبك أكثر بعدها !. هذه الطريقة مناسبة أكثر للحبيبين الذين تبعد بينهما مسافة ولا يعيشان تحت سقف واحد.

وقت خاص للحبيب في يوم الحب

بسبب العمل وظروف كورونا يكون المرء مرهقا وأحيانا لا يريد التحدث مع أحد. وغالبًا ما يكون الوقت المخصص لشريك الحياة أو الحبيب قصيرا جدا. لكن عيد الحب هو مناسبة لتعويض ما فات. خطط لأمسية جميلة مع حبيبتك داخل البيت. حاول أن تكون أضواء البيت خافتة ومن الأفضل الاستعانة بضوء شموع. بعد الأكل يمكن السماع للموسيقى أو مشاهدة فيلم مناسب. ومن الأحسن أن يكون موضوع الفيلم يدور حول الحب.

وحتى الأشخاص الذين ليسوا في علاقة عاطفية فان عيد الحب هو فرصة للتفكير في أنفسهم وخلق أجواء رومانسية في البيت لأنها تبث طاقة إيجابية عندهم وقد تكون تلك الطاقة مفتاحا لعلاقة حب في المستقبل.

ع.ع/ أ.ح