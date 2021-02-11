 خمس نصائح ذهبية للاحتفال بعيد الحب في زمن كورونا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.02.2021

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منوعات

خمس نصائح ذهبية للاحتفال بعيد الحب في زمن كورونا

بسبب وباء كورونا تأثرت الكثير من العادات ومنها الاحتفال بعيد الحب أو عيد "فالنتاين" في خارج البيت واقتناء الهدايا. لكن الخبراء يقترحون بدائل للأزواج والعشاق في عيد الحب في زمن كورونا. إليكم خمس نصائح ذهبية.

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تعد أزمة وباء كورونا فترة صعبة في العلاقات العاطفية. ففي أوقات الأزمات يمكن أن تضطرب العلاقات وتنتهي بالانفصال. لكن الأزمات يمكن أن تكون فرصة للاقتراب من الحبيب وتجاوز المصاعب. ويقترح خبراء عدم الاستسلام لإكراهات كورونا وتهميش العلاقات العاطفية.

ومن المناسبات التي يمكن استغلالها لإدخال رياح الرومانسية إلى الحياة؛ الاحتفال بعيد الحب المعروف أيضا بـ"عيد فالنتاين". ورغم إجراءات الإغلاق العام بسبب كورونا هناك طرق بسيطة لكن مفعولها كبير- نقلا عن الموقع الإخبار السويسري "نيوز أت" - ومنها:

خذ يد حبيبك وانطلق!

بسبب كورونا يقضي الكثير من الشركاء في الحياة حيزا أكبر من الوقت داخل البيت. ولهذا السبب فإن الخروج يكون في الغالب من أجل التسوق. ومن أجل الاحتفاء بالحب والحبيب يمكن للحبيبين القيام بجولة في طريق جميل. سواء كان ذلك عبر أزقة المدينة وشوارعها أو داخل حديقة أو غابة. أثناء التنزه سيكون لديكما وقت كاف للتحدث واكتشاف أشياء جديدة معًا.

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مراسلون حول العالم - الحب في زمن كورونا

الحب يمر عبر المعدة

بما أن المطاعم والمقاهي مغلقة يمكنك شراء شوكولاتة للحبيبة بالمناسبة أو طلب وجبة العشاء من أحد المطاعم إلى البيت. لكن لا شيء يضاهي الأطباق التي يعدها المرء بنفسه داخل بيته. ويجب عليك أن تعرف ماذا تفضل حبيبتك أن تأكله. سواء أكانت وجبة فطور أو غداء أو عشاء، حاول أن تقف بنفسك في المطبخ وتحضر طبقها المفضل وقدمه لها فوق مائدة مزينة بالورود والشموع.

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لماذا العناق واللمس مهم للبشر؟ ما فائدة التواصل الجسدي بين العائلة وأفراد المجتمع ولماذا بدون هذا التواصل لن يمكن للإنسان أن يحصل على توازن نفسي وعصبي، وهل هناك حل لمن يعيشون بمفردهم؟ نصائح مهمة في هذا المجال.

تكرار كلمة "أحبك" قد تفقد متعتها ومعناها بين العاشقين، ومع طول العشرة تبرز كلمات جديدة يحتاجها الشريك من أجل التعبير عن هذا الحب. نقدم هنا بعض النصائح لكلمات أخرى تعيد تألق الحب بين الطرفين وتزيد من توهجه.

هدايا غير متوفرة في المتاجر!

سواء في عيد الحب أو غيره من المناسبات تغمر كل واحد منا سعادة كبيرة بتلقي هدية صغيرة. وتكون السعادة أكبر في يوم عيد الحب. ولكن هدية عيد الحب يجب أن تكون مميزة خصوصا في زمن كورونا.

ويرى الخبراء في العلاقات العاطفية أن الحبيبة تكون أكثر سعادة بهدية غير متوفر في المتاجر. ومن بين الأمثلة إصلاح المكنسة الكهربائية المكسورة، أو أخيرًا خياطة أزرار سترتك المفضلة وكل ما تطلب منك شريكة الحياة إصلاحه ولم تجد الوقت الكافي لذلك. الهدايا ليست بالضرورة شيئا ماديا نمنحه للآخر، بل قد يكون شيئا معنويا يكون دليلا على الحب، نقلا عن الموقع الإخبار السويسري "نيوز أت".

اكتب رسالة حب بخط اليد

هل تساءلت مع نفسك متى كانت آخر مرة عبرت فيها عن الحب لحبيبتك. الغالبية يفعلون ذلك كروتين سطحي أو نادرا. في عيد الحب لا يوجد شيء أفضل من الاعتراف بالحب لبعضكما البعض والتعبير عن المشاعر بصوت عالٍ. يمكنك أن تهمس بهذا في أذن حبيبك. لكن يمكنك أيضا أن تختار طريقة أكثر رومانسية قد تذكركما ببداية علاقتكما وهي كتابة رسالة حب. خذ وقتًا كافيًا لكتابتها يدويًا. حبيبتك سوف تحبك أكثر بعدها !. هذه الطريقة مناسبة أكثر للحبيبين الذين تبعد بينهما مسافة ولا يعيشان تحت سقف واحد.

وقت خاص للحبيب في يوم الحب

بسبب العمل وظروف كورونا يكون المرء مرهقا وأحيانا لا يريد التحدث مع أحد. وغالبًا ما يكون الوقت المخصص لشريك الحياة أو الحبيب قصيرا جدا. لكن عيد الحب هو مناسبة لتعويض ما فات. خطط لأمسية جميلة مع حبيبتك داخل البيت. حاول أن تكون أضواء البيت خافتة ومن الأفضل الاستعانة بضوء شموع. بعد الأكل يمكن السماع للموسيقى أو مشاهدة فيلم مناسب. ومن الأحسن أن يكون موضوع الفيلم يدور حول الحب.

وحتى الأشخاص الذين ليسوا في علاقة عاطفية فان عيد الحب هو فرصة للتفكير في أنفسهم وخلق أجواء رومانسية في البيت لأنها تبث طاقة إيجابية عندهم وقد تكون تلك الطاقة مفتاحا لعلاقة حب في المستقبل.

ع.ع/ أ.ح

  • Valentinstag (Fotolia/detailblick)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    أصل الفالنتين

    تختلف الروايات بشأن "عيد الحب" أو "الفالنتين" وتاريخه، أشهرها منع الإمبراطور كلاديوس في العصر الروماني للزواج نهائيا بسبب تكاسل الجنود عن المشاركة في الحرب، الأمر الذي دفع القديس "فالنتين" لمساعدة الشباب على الزواج سرا، وهذا ما أدى إلى إعدامه في الرابع عشر من فبراير/شباط عام 270 م. وتخليدا لذكرى فالنتين وتضحيته من أجل الحب أصبح هذا اليوم هو عيد "الفالنتين" يحتفل به العشاق كل عام.

  • Deutschland Rote Rosen zum Valentinstag (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    بطل الفالنتين

    بالرغم من تعدد مظاهر الاحتفال به، إلا أن الزهور حمراء اللون هي البطل الأساسي في عيد العشاق. ويرمز اللون الأحمر للحب والرومانسية ودفء المشاعر. والبعض يكتفى به كهدية لهذا اليوم فيما يفضل البعض الآخر شراء هدية رمزية بجانبه.

  • Bildergalerie zum Valentinstag 2012 (Reuters)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    دفء المشاعر

    بالرغم من برودة الجو في الكثير من أنحاء العالم إلا أن الكثيرين لا يبالون ويخرجون للاحتفال بهذا اليوم وسلاحهم في محاربة البرد هو دفء المشاعر والطاقة التي تزود بها القبلة الجسم.

  • Valentinstag in Damaskus Syrien 2010 (AP)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    الدب الأحمر

    يحتفل كل شخص بطريقة مختلفة في عيد الحب، ولكن الدب الأحمر يبقى دائما الهدية المحبذة للكثيرين لتقديمها في الفالنتاين خاصة للمرأة. ويعتقد البعض أن الدب الأحمر يعطى إحساسا بالدفء والراحة وهما من أساسيات علاقة الحب الناجحة.

  • Bildergalerie zum Valentinstag 2012 (dapd)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    الحب الطائر

    يقرر البعض الزواج في يوم عيد الحب، البعض يرى أن الفالنتاين أو عيد العشاق هو أنسب موعد لبداية جديدة وحياة سعيدة.

  • Bildergalerie Valentinstag Vorbereitungen (Reuters/Damir Sagolj)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    عروض الفالنتاين

    تنافس العديد من الشركات لتقديم أفضل عروض السفر والرحلات والأنشطة لجذب العشاق في هذا اليوم، لذا ربما عليك الخروج عن المألوف في ذلك اليوم والمشاركة في إحدى تلك الأنشطة.

  • Bildergalerie Valentinstag Feier im Irak (DW/Al-Saidy)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    تجارة مربحة

    تشهد المحلات التجارية ومحلات العطور والزهور إقبالا شديدا في اليوم الذي يحتفل العشاق بحبهم. ففي البلدان العربية يقبل البعض سواء الرجال والنساء على شراء الهدايا مثل العطور أو الدمى الحمراء وبخاصة الدببة للتعبير عن الحب وكسر الروتين وسط متاعب ومشاغل الحياة.

  • Bildergalerie zum Valentinstag 2012 (dapd)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    قبلة تحت الماء

    هنا أحيانا طرق مختلفة وأفكار مجنونة للاحتفال بالفالنتين، فممارسة الحب تحت الماء تجربة مثيرة وإحساس مختلف عن النزهات التقليدية لكسر الروتين وتجديد المشاعر.

  • Bildergalerie Valentinstag Vorbereitungen (Getty Images/Joe Raedle)

    "عيد الحب" ـ تعددت أشكال التعبير عنه والعشق واحد

    الشكولاته

    بما أن الشكولاتة تعزز الشعور بالسعادة فهي أيضا من الهدايا الأساسية في الفالنتين. وتتفنن المحلات التجارية في صنع مختلف الأشكال والألوان من الشكولاتة التي ترمز لعيد الحب، لكن أشهرها هو شكل القلب بألوانه المختلفة. (س.م)


 

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