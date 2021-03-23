خمس علامات تحذيرية يجب الانتباه لها في أي علاقة عاطفية جديدة

لقد تعرفت على شخص جديد، وربما سيكون شريك حياتك المستقبلي، ولكن هناك إحساس غريب يراودك حول بعض تصرفاته التي تشعرين أنها ”تحذيرات" يجب أخذ الحذر والحيطة منها، فما العلامات التحذيرية، أو كما تسمي بالإنجليزي red flags التي يجب أن نراقبها؟

نشرت مجلة كوزموبوليتان الأمريكية علامات تحذيرية على المرء أن يأخذها بعين الاعتبار حينما يبدأ بمواعدة أحدهم.

الكذب المستمر

الكذب المستمر بشكل عام علامة تحذيرية لأي علاقة مع أي شخص، ولاسيما إن كانت عاطفية.

تذكر المجلة أن الأمر لا يتعلق بالأكاذيب الواضحة، بل في بعض الأمور التي تم حجبها عن الشريك، خاصة فيما يتعلق بالسمات والقيم الشخصية ومستقبل علاقتكما، فإن شعرت أن شريكك ليس صادقا معك بنسبة 100 في المائة، فعليك بالتأكيد توخي الحذر والتشكيك في علاقتكما، لأن هذا السلوك يشير إلى أنه يخفي شيئا عنك، ولا يأخذك على محمل الجد.

يبقيك بعيدا

تشعر دائما أن هناك مسافة بينك وبين من تواعده، كما لو أنه لا يرغب بالتعرف عليك بشكل معمق، ولا يحدثك عن نفسه أو يومه، ويرفض أن يعرفك على عائلته وأصدقائه، فهذه كلها مؤشرات أنه ليس جديا اتجاهك.

تظهر هذه المخاوف أيضا، حسب المجلة، حينما تشعر أن شريكك يتواصل معك أحيانا يوميا، وفي أيام أخرى يختفي تماما.

تخديرك عاطفيا

أنت ترغب باتخاذ الخطوة القادمة بالعلاقة، وأن تصبح جدية، ولكن شريكك يتفاعل معك بشكل مراوغ، باستخدام جمل مثل ”لست مستعدا لعلاقة ملتزمة" أو ”لست متأكدا مما أريده الآن"، كل هذه الجمل هي علامات تحذيرية واضحة، لأنه لو كان معجبا بك فسيخبرك بذلك بدلا من اختلاق الأعذار.

عدم احترامك

الاحترام المتبادل هو أحد أهم متطلبات الشراكة، وإذا كان الشريك لا يأخذك على محمل الجد، ويسخر من أهدافك أو أحلامك، ويتحدث بشكل سيء عنك ويجعلك تشعر بأنك أقل منه، فعليك بالتأكيد الانسحاب من هذه العلاقة.

إن التقليل من شأن شخص آخر ليُشعر المرء ذاته بالتحسن، هو أمر قاتل للعلاقة، ويمكن أن يكون حقا غير صحي على المدى الطويل.

الغيرة

تعرفت على أحدهم، وهو مستثمر في العلاقة بشكل تام، تبدو الأمور جيدة حتى الآن، ولكن بدأت تظهر علامات الغيرة الشديدة.

الغيرة مزعجة، ولكن بشكل خاص حينما تكون بعد وقت قصير من التعرف على شخص ما، والذي يشعرك بأن هذا الفرد يحاول السيطرة عليك وعلى حريتك.

وتشرح مجلة كوزموبولتيان أن أصل الغيرة عادة يكون بسبب التجارب السابقة، وما يرتبط بها من انعدام الأمان، وأن إسقاط هذه المخاوف على شخص آخر ليس صحيا، ولا يمكن أن يكون أساسا لعلاقة فاعلة.

كيف تتعامل مع العلامات التحذيرية "red flags"؟

ترى الأمريكية كيرا لين، مؤلفة كتاب ”عذاب وآلام وحب"، أن أفضل الطرق للتعامل مع هذه العلامات هو الاعتراف بوجودها، فلا تحاول غض البصر عنها، وأن تكون صادقا مع نفسك بطبيعتها وحجمها، وتتحدث مع صديق مقرب حولها، واستمع وثق بحدسك، وإن كان برأيك أنه يمكن معالجة هذه العلامات فتحدث مع شريكك حولها، وإن كان الأمر غير ممكن، فهذه العلاقة لن يكتب لها الاستمرار.

م.ش