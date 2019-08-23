خمس عادات يومية تميز الأذكياء من البشر عن سواهم

يعتبر الذكاء أحد أهم المواضيع التي استأثرت باهتمام العلماء الباحثين، حيث تنوعت اختبارات ومقاييس معدل الذكاء. ورغم كل الاختلافات حول مدى دقة وجدوى تحديد معدلات الذكاء، إلا أن هناك بعض الصفات التي تميز الأذكياء عن سواهم من البشر على الأقل في الحياة المهنية، كما ترى ليزا شونهار المحررة المختصة في المواضيع العلمية بموقع بيزنيس إينسايدر الألماني، والتي رصدت خمس عادات يومية تميز الأشخاص الأذكياء عن غيرهم:
· الأشخاص الأذكياء يتحملون مسؤولية الأخطاء التي يرتكبونها ولا يرمون باللوم على الآخرين، لأنهم يؤمنون بأن الأخطاء قد تكون فرصة للمضي قدماً من خلال الاستفادة منها.
· من مميزات الأذكياء أيضا أن ردود أفعالهم لا تكون غاضبة أو عدوانية عند وقوع خلافات. فهم غالبا ما يجنحون إلى الهدوء والعقلانية لإيصال مواقفهم ووجهات نظرهم.
· الأشخاص الأذكياء لا يتجاهلون احتياجات ومشاعر الآخرين، بل يتقنون فن تفهم الآخرين ووضع أنفسهم في أماكنهم عند مرورهم بمواقف صعبة. وبذلك يسهل عليهم فهم وتقبل مواقف غيرهم.
· الأشخاص الأذكياء لا يسعون إلى أن يكونوا دائما على حق. فمن بين الصفات التي تميز الأذكياء عن غيرهم قدرتهم على رؤية الأشياء من زوايا مختلفة، كما يتميزون أيضا بالانفتاح على آراء ووجهات نظر مختلفة.
· الأشخاص الأذكياء لا يعتبرون أنفسهم أفضل من الآخرين، بل يعملون على تحفيزهم ودعمهم دون الخشية من استفادة الآخرين وتحقيق امتيازات على حسابهم.
ع.ش/ع.خ
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هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..
مؤشرات الذكاء العاطفي
القدرة على قراءة وتنظيم المشاعر والعمل مع الآخرين، والتعاطف معهم في المواقف الصعبة، كلها مؤشرات على وجود الذكاء العاطفي، بحسب رأي الخبراء بموقع" ذي انسايدر" الأمريكي. يقول الدكتور كاري نوتسون مدير معهد كونتسون للاستشارات النفسية بأمريكا، إن الذكاء العاطفي بشكل عام يرتبط بالقدرة على معرفة مشاعرك ومشاعر الآخرين وإدارتها. ويضيف: "الجميع يولد بمستوى منه، لكن عليه تطويره واستخدامه في الحياة اليومية."
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هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..
مبدع في حل المشاكل
عادة ما يكون لدى الأشخاص الأذكياء عاطفياً القدرة على حل المشاكل بطرق مبتكرة. وبحسب الموقع المهتم بالأخبار المتنوعة، يتفنن هذا النوع من الأشخاص في استخدام مهارات فنية مبدعة للوصول لسبل جديدة لحل مشكلاته اليومية أو حتى مساعدة الآخرين في حل مشاكلهم.
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هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..
كُن متعاطفاً مع الآخرين
مجرد جلوسك مع شخص ما أو صديق يعاني من مشكلة أو يشعر بالغضب أو الحزن، لتحاول التخفيف عنه وتهدئته، فهذا يعني أنك تتمتع بقدر كبير من الذكاء العاطفي. تقول جينيفر وينجير الأخصائية النفسية لموقع ذي انسايدر:" أعتقد أن أكبر شيء نتطلع إليه هو التعاطف، فهو من أهم مميزات الذكاء العاطفي، إذ يمكن من خلاله تكوين روابط عميقة وذات مغزى مع الآخرين."
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هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..
تخطي الصعاب وتحدي المشاكل
إذا كنت تستطيع إدراك المشاعر السلبية لديك وترى الصعاب كتحدي - مع التركيز على الإيجابيات والمثابرة - فهذا يعني أنك تتمتع بنسبة كبيرة من الذكاء العاطفي. تخيل للحظة أنك فقدت وظيفتك. ينظر الذكي عاطفياً إلى عواطفه كإشارات لاتخاذ إجراءات، للتعامل مع التحديات والتحكم في أفكاره. ولكن من لديه مهارات عاطفية ضعيفة، قد ينظر للمشكلة بسلبية ويفكر في أنه عاطل، ويتأثر نفسياً ما يعيقه عن التقدم والبحث عن الأفضل.
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هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..
ضع نفسك مكان الآخرين
إذا كنت قادراً على توسيع نطاق هذه المهارات لتتعدى وظيفتك الشخصية، فهذه علامة على أن لديك مستويات عالية من الذكاء العاطفي. وبحسب موقع conversation البريطاني، فهذا النوع من الذكاء له أهمية خاصة في أماكن العمل التي تتطلب "عملاً عاطفيًا" ثقيلًا - حيث يجب على الموظف إدارة عواطفه وفقاً للقواعد التنظيمية. على سبيل المثال، العاملون بخدمة العملاء، والتي يحتاج فيها الموظف للتعامل مع العملاء بشكل محترف.
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هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..
مهارات اجتماعية جيدة
يشير الخبراء بالموقع المهتم بأخبار الصحة النفسية والمنوعات، إلى أن امتلاك مهارات اجتماعية جيدة يمكن أن يكون علامة على الذكاء العاطفي، وإذا لم يكن لديك هذه المهارات، فقد تلاحظ أنك تعزل نفسك. فالذكاء العاطفي والمهارات الاجتماعية يرتبطان سوياً، فهما بالأساس يعتمدان على مهارة الاتصال بالآخرين وقراءة مشاعرهم وإدراكها.
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هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..
لا تدع مشكلة تفسد يومك
كثيراً ما نتعرض لمواقف صعبة أو نتلقى أخباراً سيئة قد تؤثر على يومنا بأكمله. لكن خبراء الصحة النفسية أكدوا أن الذكي عاطفياً هو الذي يتغلب على تلك المشاكل مهما كانت، ولا يدعها تفسد باقي يومه. وبالطبع سيكون الأمر صعباً على البعض خاصة في المشكلات الخطيرة، لكن بحسب الخبراء، فأنت من يجب عليك التحكم في الموقف وليس العكس وبالتدريب سيكون الأمر سهلاً.
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هكذا تصبح ذكياً عاطفياً ..
لا تبالغ في رد فعلك
أن نكون صادقين بشأن ما نشعر به بالفعل، هو قمة الذكاء العاطفي. فمطابقة السلوكيات والتحكم في المشاعر له أثر كبير على النفس والآخرين أيضاً. فهناك بعض الأشخاص يبالغون برد فعلهم على بعض المواقف. وينصح الخبراء بالتعامل بقدر أهمية الموقف، فلا تضحك بشدة على شي لا يستحق أو تغضب بجنون على أمر تافهه، أو حتى تبكى بكاء حاراً لمجرد أن شخصاً لا تعرفه قد توفي على سبيل المثال.
الكاتب: سارة إبراهيم