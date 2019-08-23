خمس عادات يومية تميز الأذكياء من البشر عن سواهم

يعتبر الذكاء أحد أهم المواضيع التي استأثرت باهتمام العلماء الباحثين، حيث تنوعت اختبارات ومقاييس معدل الذكاء. ورغم كل الاختلافات حول مدى دقة وجدوى تحديد معدلات الذكاء، إلا أن هناك بعض الصفات التي تميز الأذكياء عن سواهم من البشر على الأقل في الحياة المهنية، كما ترى ليزا شونهار المحررة المختصة في المواضيع العلمية بموقع بيزنيس إينسايدر الألماني، والتي رصدت خمس عادات يومية تميز الأشخاص الأذكياء عن غيرهم:

· الأشخاص الأذكياء يتحملون مسؤولية الأخطاء التي يرتكبونها ولا يرمون باللوم على الآخرين، لأنهم يؤمنون بأن الأخطاء قد تكون فرصة للمضي قدماً من خلال الاستفادة منها.

· من مميزات الأذكياء أيضا أن ردود أفعالهم لا تكون غاضبة أو عدوانية عند وقوع خلافات. فهم غالبا ما يجنحون إلى الهدوء والعقلانية لإيصال مواقفهم ووجهات نظرهم.

· الأشخاص الأذكياء لا يتجاهلون احتياجات ومشاعر الآخرين، بل يتقنون فن تفهم الآخرين ووضع أنفسهم في أماكنهم عند مرورهم بمواقف صعبة. وبذلك يسهل عليهم فهم وتقبل مواقف غيرهم.

· الأشخاص الأذكياء لا يسعون إلى أن يكونوا دائما على حق. فمن بين الصفات التي تميز الأذكياء عن غيرهم قدرتهم على رؤية الأشياء من زوايا مختلفة، كما يتميزون أيضا بالانفتاح على آراء ووجهات نظر مختلفة.

· الأشخاص الأذكياء لا يعتبرون أنفسهم أفضل من الآخرين، بل يعملون على تحفيزهم ودعمهم دون الخشية من استفادة الآخرين وتحقيق امتيازات على حسابهم.

ع.ش/ع.خ