 خمس طرق بسيطة للتخلص من الذباب المنزلي | عالم المنوعات | DW | 19.08.2019

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منوعات

خمس طرق بسيطة للتخلص من الذباب المنزلي

تزداد أعداد الذباب في الأوقات الحارة من السنة لدرجة أنه يزعج كثيرين بطنينه والتصاقه بالوجوه. خمس طرق منزلية بسيطة للتخلص من الذباب لكن الوقاية تبقى خيراً من العلاج.

Stubenfliege (Colourbox)

مزعج هو الذباب المنزلي في هذا الوقت من السنة على الرغم من أنه في الغالب لا يشكل خطراً كبيراً. وفي هذا الوقت من السنة بالتحديد تتكرر مشاهد الذين يلاحقون بجريدة مطوية ربما ذبابة تسللت إلى الغرفة لتزعج ساكنيها. وقد يلجأ البعض إلى المبيدات الحشرية بيد أنها لا تخلو من مخاطر على صحة الإنسان خصوصاً الأطفال الصغار، ناهيك على إجراءات عزل الغرفة قبل رش المبيد. هل تريد التخلص من الذباب المنزلي المزعج دون الملاحقة بالجريدة المطوية أو المبيد الحشري؟ الأمر بسيط، إذ توجد طرق عدة للتخلص من الذباب وطنينه المزعج في المنزل.

تهوية وتيار هواء قوي

يحب الذباب المنزلي بطبعه المكان الخالي من تيارات الهواء، وبهذا يمكنك التخلص منه إذا عرضت المنزل لتيار هواء مع فتح الشباك لإخراجه. لكن مهلاً! لا تفتح الشبابيك المعرضة لضوء الشمس، فحينها سيدخل المزيد من الذباب المنزلي، الذي يحب التواجد في الأماكن المشمسة الدافئة.

الزيوت الطيارة

ويمكن لبعض الزيوت العطرية الطيارة أن تساعدك في التخلص من الذباب المنزلي، من خلال وضعها على سبيل المثال في مبخرة. لا تحتمل الحشرات بعض العطور، ما يدفعها إلى الابتعاد عن المكان والبحث عن آخر، ومن هذه الزيوت الطيارة:

* الخزامى أو الضرمضيقالأوراق أو خيريالبر أو الهنان أو الذنبان أو اللاوندة أو الفكس أو حوضفاطمة (على اختلاف تسمياته)

* النعناع

* الريحان

* شجرةالكينا

Nahaufnahme Fliege (picture alliance / OKAPIA KG, Germany)

النباتاتآكلةاللحوم

من التسمية تبدو هذه الوصفة المنزلية للتخلص من الذباب أنها تنطوي على شيء من الوحشية. ولا تحتاج إلى أن تضع أصص هذه النباتات في الحديقة الشتوية المغلقة أو الشرفة أو على دكة الشبابيك داخل الشقة، وهي ستقوم بباقي المهمة. إذ تعمل على جذب الذباب من أجل افتراسه، ومن هذه النباتات:

* فينوس صائدة الذباب

* نبات الإبريق

* سنديو

* السراسينية

Future now Stubenfliege Flash-Galerie Media Center (eye of science/Oliver Meckes)

مصيدة منزلية

إذا فشلت كل الحلول السابقة للقضاء على الذباب المنزلي، يمكنك أن تتخلص منه بمصيدة سهلة يمكنك صناعتها بمواد متوفرة في كل منزل تقريباً، لكن تذكر أن هذه المصيدة لن تطرد الذباب بل تقتله! ولا تحتاج لصناعتها إلا إلى قدح زجاجي أو آنية عميقة بعض الشيء والخل والسكر وإلى القليل من منظف الأواني، الذي سيخلخل التوتر السطحي للماء. ولا يمكن للذباب أن يقاوم الخل والسكر، ما سيجذبه إلى الإناء حيث ينزلق إلى داخله ويغرق في الخليط المميت. وهناك وصفة مماثلة باستخدام العسل والماء ومنظف الأواني.

الوقاية خير من العلاج

وبعيداً عن قسوة بعض الحلول يمكن العمل على تحصين المنزل من الذباب من خلال نصب المشبكات على النوافذ وعدم ترك بقايا الطعام في المنزل خلال الأشهر الحارة على وجه الخصوص، ومسح الطاولة بعد تناول الطعام مباشرة والتخلص من فتات الطعام المتساقط وغسل الأواني المستعملة أولاً بأول. ووضع النفايات في حاوية مغلقة. وربما يحالفك الحظ في أن يقرر الذباب إزعاج جارك بدلاً عنك.

ع.غ/ ع.خ

  • Saugende Zecke in der Haut (zecken.de)

    القراد .. مصاصات الدماء المزعجة

    يوجد في العالم نحو 900 نوعاً من القراد. يمتلك القراد ثماني أرجل ويعتبر من المفصليات كالعثة وليس من الحشرات. يتغذى القراد على الدم ويعيش في الشجيرات أو في العشب وينتظر هناك لغاية وصول كائن حي يحتوي على دم ليتغذى عليه. أكثر نوع شائع من القراد في ألمانيا هو نوع "اللبود الخروعي"، التي يصل طوله إلى 11 مليمتراً.

  • REM-Aufnahme eines Zeckenkopfes

    القراد .. مصاصات الدماء المزعجة

    يتغذى القراد باستعمال فمه وسيقانه الأمامية عن طريق خرق جلد الضحية. ويبحث القراد عن بقعة يسهل فيها اختراق الجلد وتقع الشعيرات الدموية تحتها مباشرة. في الواقع يكون أغلب طعامه ليس الدم نفسه، وإنما السوائل الليمفاوية التي تتسرب من الجروح.

  • Junger Mann mit Herzschmerzen (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    القراد .. مصاصات الدماء المزعجة

    الكثير من أنواع القراد تنقل البكتيريا والفيروسات المسببة للأمراض، ففي ألمانيا مثلاً يمكنها نقل مرضي التهاب السحايا وداء لايم. رغم ذلك يحمل القراد بعض المحاسن، إذ توصل باحثون من جامعة أوكسفورد مؤخراً إلى أن البروتينات الموجودة في لعاب القراد يمكنها منع الالتهابات. لذلك يمكن استعمال هذه البروتينات كعلاج محتمل لبعض أمراض القلب.

  • Elchmutter mit Kalb (picture-alliance/AP Photo/J. Cole)

    القراد .. مصاصات الدماء المزعجة

    رغم الاكتشافات الحديثة التي تحدثت عن فوائد القراد، إلا أن تاريخه "الدموي" سبب الكثير من الخسائر الحيوانية. فالطقس الدافئ نسبياً في الشتاء بشرق الولايات المتحدة تسبب في زيادة أعداد القراد، ما أدى إلى موت نحو 70 في المائة من صغار حيوان الموظ (نوع من الأيل) عام 2016، والتي يتغذى القراد على دمائها، بحسب ما ذكرت جامعة "نيوهامبشير" الأمريكية.

  • Ein liegendes Warzenschwein mit einem Vogel auf dem Kopf (picture alliance)

    القراد .. مصاصات الدماء المزعجة

    توجد بعض أنواع الطيور التي تعيش في أفريقيا وتتغذى على القراد والطفيليات الموجود على جلد الثدييات. في الصورة يظهر طائر أصفر المنقار يحط غالباً فوق الجاموس الأفريقي، وأصبحت علاقتهما علامة مميزة بسبب الفائدة المتبادلة، إذ يتغذى الطائر على القراد، بينما يتخلص الجاموس من مخاطره ويدع الطائر يعشش على رأسه.

  • Ein rotbrustiger Hausgimpel auf einem Ast mit Apfelblüten

    القراد .. مصاصات الدماء المزعجة

    هنالك بعض أنواع القراد التي تتغذى على دماء الطيور. هذه الطيور طورت بعض طرق الوقاية من القراد، مثل طائر "شرشور المنزل" الذي يعيش في المكسيك. وذكرت دراسة نشرت في الدورية العلمية "علم الطيور" أن هذا الطائر "يلقح" أعشاشه بأعقاب السجائر، إذ يمنع النيكوتين الموجود في السجائر القراد، لكن النيكوتين يؤثر في الوقت نفسه سلباً على صغار الطائر، حسب الدراسة.

  • Zecke auf Blattunterseite

    القراد .. مصاصات الدماء المزعجة

    لا يضع الخبراء القراد على قائمة الطفيليات التي يجب القضاء عليها بالكامل. وحتى إن فعلوا ذلك، فلن يكون تنفيذ ذلك بالأمر السهل، فهي قوية للغاية ويمكنها البقاء على قيد الحياة في مختلف الأجواء والأماكن، ويمكنها حتى العيش في غسالة الملابس أو لفترات قصيرة في الثلاجة. من يتعرض لعضة من القراد يجب عليه التحقق فوراً من مكان العضة وأخذ لقاح مضاد بصورة عاجلة.


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