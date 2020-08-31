 خمس سنوات على موجة تدفق اللاجئين.. هل نجحت ألمانيا في التحدي؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 03.09.2020

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ثقافة ومجتمع

خمس سنوات على موجة تدفق اللاجئين.. هل نجحت ألمانيا في التحدي؟

مرت خمس سنوات على موجة تدفق اللاجئين إلى ألمانيا، وعلى تصريح المستشارة أنغيلا ميركل الشهير "سننجح في ذلك". فهل نجحت ألمانيا قعلا؟. الأرقام الحالية تبيّن الأشياء التي تحققت وتلك التي لم تحقق.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنتهجت سياسة الأبواب المفتوحة وقالت جملتها المشهورة سننجح في ذلك.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنتهجت "سياسة الأبواب المفتوحة" وقالت جملتها المشهورة "سننجح في ذلك"".

بداية 2015، مثّلت أزمة اللاجئين منعرجًا حذرًا للكثيرين، فيما رأى فيها آخرون فترة للخوف وعدم اليقين ممّا هو قادم. التساؤلات في بلدان الاستقبال كانت متعددة: من أين أتى هؤلاء؟ هل يتوفرون على تعليم جيّد؟ هل سيتمكنون من إيجاد وظائف؟ هل سيجدون مأوى لهم؟

في صيف عام 2015 عبرّت أنغيلا ميركل عن تفاؤلها بجملتها الشهيرة "سننجح في ذلك"، خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم 31 أغسطس/آب، في تأكيد منها بأن بلاده سوف تتغلب الصعوبات المصاحبة لتدفق مئات آلاف الاجئين.

اليوم، وبعد خمس سنوات، لا يزال النقاش حول سياسة ميركل عاطفيًا بشكل كبير، لكنه لم يعد مصحوبا بالمخاوف النظرية والافتراضات المسبقة، فبعد كل شيء، توجد الآن حقائق وأرقام حول تدفق اللاجئين وتأثيره على البلاد.

ومن الأرقام الواضحة، وفي الوقت ذاته متوقعة، تراجع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا منذ ذلك العام الذي طلب خلاله حوالي مليون شخص اللجوء في البلاد، جلّهم من سوريا وأفغانستان والعراق، وهي دول توجد في حرب أو يتهددها بشكل يومي خطر الإرهاب.

Infografik Asylanträge Entwicklung AR

وليس كل من تقدم بطلب اللجوء تمكّن من الحصول عليه، لكن في عام 2015، كانت نسبة المقبولين في قوائم اللجوء الألمانية جد مرتفعة لقدوم جلهم من مناطق الحرب.

Infografik - Positiv- und Negativ-Entscheidungen bei Asyl-Erstanträgen - AR

ومن أكبر الأسئلة التي طُرحت حينئذ: هل تحتاج ألمانيا اللاجئين لأجل سدّ النقص الحاصل في العمالة الماهرة؟ أم أن اللاجئين سيشكلون عبئًا على المنظومة الاجتماعية في ألمانيا وبالتالي زيادة الإنفاق الحكومي؟

 كان الألمان منقسمون ولا يزالون منقسمين حول هذه المسألة، ففي الوقت الذي يرفض فيه اليمين الشعبوي الممثل في حزب "البديل من أجل ألمانبا"، فكرة استقبال اللاجئين، مبرّرًا ذلك لأسباب متنوعة منها ما هو مالي، عبّرت أحزاب ألمانية أخرى عن موقف مشترك بمدى أهمية اللاجئين لسوق العمالة.

ويظهر اليوم جليًّا أن جلّ اللاجئين الذين جاءوا إلى ألمانيا يحتاجون تدريبا أو تكوينا حتى يستطيعون الحصول على عمل، وتبيّن أن النقص في المهارات المهنية وفي إتقان اللغة الألمانية كانا سببين رئيسيين في عدم قدرة الكثير من اللاجئين على الحصول على موطئ قدم في سوق العمل.

Infografik Ausbildungsstand Asylsuchende AR

وبقدوم اللاجئين، تغيّر الكثير في مجال السكن والمعيشة في ألمانيا خلال السنوات الماضية، (ارتفعت أسعار الإيجارات وازدادت صعوبة إيجاد السكن خاصة في مدن غير معروفة بثقافة بناء المركبات السكنية الضخمة) وأنتقل الكثير من اللاجئين الذين كانوا يقطنون في وحدات للاستقبال الجماعي، إلأى شقق سكنية.

ولحدّ الآن، لم يتوقف النقاش لدى الألمان حول مسألة الاجئين،، بل إن نسبة من هم ضد قبول لاجئين جدد ارتفعت في البلاد بشكل ملحوظ منذ عام 2015، واليوم فقط 11 في المئة من سكان ألمانيا يعبّرون عن استعدادهم لقبول المزيد من اللاجئين، عكس ما كان عليه الحال قبل خمس سنوات.

Infografik Umfrage Flüchtlingspolitik AR

ويظهر هذا التحدي حاضرا في من يساندون السياسة المنفتحة لميركل، فنسبة من كانوا مع استقبال اللاجئين لم يعودوا مقتنعين بإمكانية نجاح ألمانيا في ذلك كما صرّحت ميركل في جملتها الشهيرة. ورغم وجود عدة مؤشرات إيجابية لاندماج اللاجئين في المجتمع، إلّا أن الثقة في سياسة ميركل تراجعت مؤخرا، بسبب نتائج متباينة لهذه السياسة على مدار السنوات الخمس الماضية.

بيتر هيل/ ترجمة: إ.ع

  • لم يكن اللاجئ السوري أنس معضماني يتوقع أن يكون قريبا من المستشارة الألمانية بهذا الشكل. فخلال زيارة ميركل إلى إحدى مراكز إيواء اللاجئين في برلين التقط أنس صورة سيلفي مع أنغيلا ميركل. صورة تكمل ألبوم أنس الذي وثق خطوات رحلته الشاقة إلى ألمانيا.

    صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!

    لم يكن اللاجئ السوري أنس معضماني يتوقع أن يكون قريبا من المستشارة الألمانية بهذا الشكل. فخلال زيارة ميركل إلى إحدى مراكز إيواء اللاجئين في برلين التقط أنس صورة سيلفي مع أنغيلا ميركل. صورة تكمل ألبوم أنس الذي وثق خطوات رحلته الشاقة إلى ألمانيا. لكن تلك الصورة صارت وبالا عليه، فقد انتشرت على موقع فيسبوك بشكل يربطه بتفجيرات واعتداءات إرهابية.

  • تعرض بيت أنس في سوريا للقصف، ما جعله يهرب صحبة عائلته إلى مدينة سورية أخرى. ومن هناك انطلقت رحلة هربه في اتجاه أوروبا، على أمل أن تلتحق به عائلته في وقت لاحق. في البداية اتجه أنس نحو لبنان وبعدها إلى تركيا، حيث أكمل رحلة هربه إلى اليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.

    صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!

    تعرض بيت أنس في سوريا للقصف، ما جعله يهرب صحبة عائلته إلى مدينة سورية أخرى. ومن هناك انطلقت رحلة هربه في اتجاه أوروبا، على أمل أن تلتحق به عائلته في وقت لاحق. في البداية اتجه أنس نحو لبنان وبعدها إلى تركيا، حيث أكمل رحلة هربه إلى اليونان عبر البحر الأبيض المتوسط.

  • كان أنس قريباً من الموت خلال رحلته في قارب مطاطي عبر المتوسط للعبور من تركيا إلى اليونان. فالقارب كان مكتظاً فانقلب وكاد أن يغرق.

    صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!

    كان أنس قريباً من الموت خلال رحلته في قارب مطاطي عبر المتوسط للعبور من تركيا إلى اليونان. فالقارب كان مكتظاً فانقلب وكاد أن يغرق.

  • من اليونان انطلق أنس في رحلة استمرت خمسة أسابيع، مشياً على الأقدام، في اتجاه مقدونيا وهنغاريا ثم النمسا.وفي سبتمبر/ أيلول 2015، وصل أنس إلى ميونيخ، هدفه الأول. وبعد ذلك بقليل قرر الانتقال إلى برلين. ومنذ ذلك الحين وهو يعيش في العاصمة الألمانية.

    صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!

    من اليونان انطلق أنس في رحلة استمرت خمسة أسابيع، مشياً على الأقدام، في اتجاه مقدونيا وهنغاريا ثم النمسا.وفي سبتمبر/ أيلول 2015، وصل أنس إلى ميونيخ، هدفه الأول. وبعد ذلك بقليل قرر الانتقال إلى برلين. ومنذ ذلك الحين وهو يعيش في العاصمة الألمانية.

  • بعد وصوله، انتظر أنس ليوم كامل أمام مكتب استقبال اللاجئين.الوضع كان صعباً، وزاده فصل الشتاء صعوبة. بعدها انتقل أنس إلى مركز اللاجئين في منطقة شبانداو، حيث التقط صورة السيلفي مع ميركل. وللفت الانتباه إلى أوضاع اللاجئين، وجد أنس في الصورة مع ميركل فرصة جيدة.

    صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!

    بعد وصوله، انتظر أنس ليوم كامل أمام مكتب استقبال اللاجئين.الوضع كان صعباً، وزاده فصل الشتاء صعوبة. بعدها انتقل أنس إلى مركز اللاجئين في منطقة شبانداو، حيث التقط صورة السيلفي مع ميركل. وللفت الانتباه إلى أوضاع اللاجئين، وجد أنس في الصورة مع ميركل فرصة جيدة.

  • بعد انتشار صورته مع ميركل في العديد من المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، تواصلت عائلة ألمانية معه. أنس يعيش الآن منذ حوالي سنة مع هذه العائلة، التي تدعمه بشكل كبير، على حد تعبيره.

    صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!

    بعد انتشار صورته مع ميركل في العديد من المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، تواصلت عائلة ألمانية معه. أنس يعيش الآن منذ حوالي سنة مع هذه العائلة، التي تدعمه بشكل كبير، على حد تعبيره.

  • بمساعدة عائلة مووي تمكن أنس من الحصول على مكان مناسب لتعلم اللغة الألمانية، ليبدأ بعدها تدريباً مهنياً. ولكن أمله الكبير هو أن يتم قبول طلب لجوئه، ليتمكن من جلب عائلته إلى ألمانيا.

    صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!

    بمساعدة عائلة مووي تمكن أنس من الحصول على مكان مناسب لتعلم اللغة الألمانية، ليبدأ بعدها تدريباً مهنياً. ولكن أمله الكبير هو أن يتم قبول طلب لجوئه، ليتمكن من جلب عائلته إلى ألمانيا.

  • يأمل أنس في حياة كريمة وآمنة في ألمانيا. ولكنه يشعر بالقلق مؤخراً إزاء الموقف السلبي تجاه اللاجئين من قبل بعض الجهات. ولهذا فهو يخشى أن ينعكس ذلك سلباً على القوانين الخاصة باللاجئين في ألمانيا بشكل عام وعلى طلب لجوئه بشكل خاص.

    صورة سيلفي تغير حياة لاجئ سوري فيقاضي فيسبوك!

    يأمل أنس في حياة كريمة وآمنة في ألمانيا. ولكنه يشعر بالقلق مؤخراً إزاء الموقف السلبي تجاه اللاجئين من قبل بعض الجهات. ولهذا فهو يخشى أن ينعكس ذلك سلباً على القوانين الخاصة باللاجئين في ألمانيا بشكل عام وعلى طلب لجوئه بشكل خاص.

    الكاتب: كريستوف هاسلباخ


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