 خمس سنوات على الهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في برلين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.12.2021

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سياسة واقتصاد

خمس سنوات على الهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في برلين

باستخدام شاحنة عملاقة قتل المهاجم الإسلاموي أنيس العمري 12 شخصاً في سوق لعيد الميلاد في برلين في يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016. ورغم مرور خمس سنوات على هذا الهجوم الإرهابي مازالت خلفياته مجهولة حتى الآن.

ألمانيا تحي ذكرى ضحايا الاعتداء الإرهابي على سوق عيد الميلاد في قلب العاصمة برلين.

ألمانيا تحي ذكرى ضحايا الاعتداء الإرهابي على سوق عيد الميلاد في قلب العاصمة برلين.

هذا الأحد الموافق (19 ديسمبر/ كانون الأول 2021) ستدق أجراس "كنيسة الذكرى" في برلين 13 مرة، أي دقة واحدة لكل ضحية من الضحايا. ويبدأ قرع الأجراس مع الساعة 8:02 مساءً بالضبط، في نفس موعد هجوم الإرهابي التونسي   أنيس العمري، قبل خمس سنوات، بشاحنة ضخمة مسروقة على سوق عيد الميلاد في ميدان "برايتشايد بلاتس"، حيث توجد الكنيسة. وأدركت ألمانيا آنذاك على نحو مؤلم أن الإرهاب قد وصل أيضًا إلى داخل أراضيها.

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في نفس المكان   أقيم نصب تذكاري يذكرنا بالاعتداء المروع: وهو عبارة عن شق رفيع ذهبي اللون يخترق سطح أرضية موقع الهجوم أمام الكنيسة ويزيد طوله عن 15 متراً، وقد نُقشت أسماء القتلى وبلدانهم الأصلية على درجات السلم المؤدي إلى مدخل الكنيسة. والآن أصبح عدد الضحايا 13 ضحية، بعد أن توفي مسعف آخر هذا العام نتيجة إصاباته الخطيرة التي لحقت به في الهجوم الإرهابي.

الضحايا وأقاربهم يشعرون بأنهم تعرضوا للخذلان

في الحفل التذكاري، سيتحدث أيضاً الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وهناك أمر واحد مؤكد، هو أن الرئيس الاتحادي سيقول شيئاً عن كيفية التعامل مع الضحايا وأقاربهم. وكان المعالج النفسي راينر روته الذي تولى علاج العديد من الذين عانوا من آلام الصدمة النفسية، قد لجأ في تلك الأيام إلى رئيس الدولة، موجها اتهامات لها ثقل كبير. وعلى حد قوله، كانت هناك "طرق تعامل شديدة الخطأ ومهينة إنسانياً من قبل السلطات".

ويضيف روته أنه لم يجر تقديم المساعدة إطلاقا أو قُدِّمت بعد شهور أو سنوات. ووفقاً لاستطلاع رأي أجراه المعالم النفسي في برلين، كان هناك في المتوسط 357 يوماً بين يوم وقوع الهجوم ويوم بدء العلاج، أي ما يقرب من عام. وتابع أن كثيرين قد وكلوا محامين بسبب الإحباط الشديد. واستنتاجه الصادم هو: هناك نقص في المعرفة المتخصصة في علاج آثار الصدمات في العديد من المؤسسات في ألمانيا.

تشديد الإجراءات الأمنية منذ وقوع الهجوم

وبناء عليه، فبعد   مرور خمس سنوات من وقوع ذلك الهجوم، فإن تعامل السلطات الألمانية لا يدعو للفخر، ولا يزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها فيما يتعلق بالتحقيق في الهجوم. والسؤال الحاسم هو: هل نفذ الإرهابي التونسي أنيس العمري هجوماً فردياً وخطط له بمفرده؟ فبالضبط في يوم إحياء الذكرى السنوية الخامسة للهجوم، أفادت شبكة برلين براندنبورغ الإعلامية المعروفة اختصارا باسم "RBB" أن العمري تلقى الأمر بتنفيذ الاعتداء من قبل مسؤول رفيع المستوى فيما يسمى بـ "الدولة الإسلامية" الإرهابي أي ما يعرف بتنظيم "داعش".

مشاهدة الفيديو 42:30

فيديو: هجوم على سوق عيد الميلاد - شبكة الإرهابيين في ألمانيا

وبعد خمس سنوات من وقوع الهجوم سيكون ليس من السهل أن يقود أحد شاحنة ضخمة بهذا الشكل على الأقل، ويصدم بها حشداً من الناس في سوق عيد الميلاد. فهناك العشرات من الأعمدة والحواجز الخرسانية أصبحت الآن لا تمنع فقط الوصول إلى كنيسة الذكرى، ولكن أيضاً تمنع الوصول إلى العديد من الميادين في برلين. والاحتياطات الأمنية الصارمة هي رد على الهجوم الإسلاموي الأسوأ في ألمانيا الذي وقع في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016، الذي تسبب في صدمة ليس للعاصمة برلين فحسب ولكن لألمانيا بأكملها.

هروب منفذ الاعتداء انتهى في إيطاليا

قبيل تنفيذ الاعتداء، كان العمري، الذي جاء إلى ألمانيا كلاجئ في عام 2015 بعد سنوات من السجن في إيطاليا، قد أطلق النار على سائق شاحنة بولندي وخطف شاحنته. ووجه العمري الشاحنة المحملة بحوالي 25 طناً من حديد البناء إلى سوق عيد الميلاد الذي يحظى بإقبال جيد. وقُتل في الهجوم 11 شخصاً وأصيب 60 آخرون، ما زالوا يعانون من آثار الهجوم حتى يومنا هذا.

وبعد الهجوم فر التونسي إلى إيطاليا عبر هولندا وبلجيكا وفرنسا. وفي صباح يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول، أوقفته دورية للشرطة بالقرب من ميلانو وعلى الفور فتح العمري النار على رجال الشرطة الذين كانوا يوقفونه للتفتيش، بالمسدس نفسه الذي قتل به سائق الشاحنة البولندي. لينتهي تبادل إطلاق النار بمقتل العمري. ذلك الرجل الذي ظل في مرمى أجهزة الأمن الألمانية لسنوات باعتباره يمثل تهديداً إسلاموياً. لكن تلك الأجهزة في مرحلة ما وصلت  إلى سوء تقدير كبير مفاده أن العمري لم يعد يمثل خطراً.

الأجهزة الأمنية في مرمى الانتقادات

بحثت لجنة تحقيق في البرلمان الألماني "بوندستاغ" لأكثر من ثلاث سنوات مسألة ما إذا كان من الممكن منع الهجوم. وجاء الحكم المدمر ضمن تقرير يبلغ طوله حوالي 1900 صفحة  كالتالي: أخطاء فاضحة من قبل السلطات الأمنية مثل جهاز الاستخبارات الخارجية ومكتب حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية الألمانية"، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات، وخاصة الفشل في تقييم خطورة العمري من قبل سلطات الشرطة والحكومة الاتحادية، التي شددت نتيجة لذلك قانون الهجرة بدلاً من تقديم استراتيجية متسقة لمكافحة الإرهاب.

رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية السابق هانز غيورغ ماسن، أثناء جلسة استماع أمام لجنة التحقيق في البرلمان الألماني (8/10/2020)

رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية السابق هانز غيورغ ماسن، أثناء جلسة استماع أمام لجنة التحقيق في البرلمان الألماني في الهجوم على سوق عيد الميلاد في قلب برلين.

كما قضى مجلس النواب في برلين أربع سنوات في التحقيق في الأخطاء التي جعلت الهجوم ممكناً. وجاء الاستنتاج مشابهاً: لا يوجد مذنب واحد، ولا خطأ واحد، ولكن فقط من خلال مجموعة إخفاقات من جانب الشرطة وحماية الدستور، تمكن الإرهابي الإسلاموي من تنفيذ اعتدائه. ويشير الصحفي والباحث في التطرف توماس موزر في كتابه "عقدة العمري" ، إلى أوجه الشبه بين اعتداء العمري وفشل السلطات الأمنية في فضيحة إرهاب الخلية النازية المعروفة باسم " NSU" ويشكك أيضاً في فرضية أن العمري كان الجاني منفرداً.

 وكانت سلسلة جرائم القتل اليمينية المتطرفة التي ارتكبها ما يسمى بالحركة القومية الاشتراكية السرية " NSU"، التي راح ضحيتها عشرة أشخاص بين عامي 2000 و2007 ، قد كشفت أيضا عن عدد كبير من أخطاء التحقيق المؤسفة.

وسيقف ميدان "برايتشايد بلاتس" في برلين صامتاً الأحد 19 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وسيتم إنشاء منطقة أمنية مشددة حول كنيسة الذكرى ظهراً. ويمكن لأي شخص يريد أن يحيي ذكرى الضحايا بالزهور أن يفعل ذلك. ولكن فقط (عندما يكون) برفقة ضابط شرطة.

أوليفر بيبر/ ص.ش

  • Italien Mutmaßlicher Berliner Attentäter in Mailand getötet (picture-alliance/dpa/Daniele Bennati/B&V)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    أكدت السلطات الإيطالية رسميا اليوم الجمعة (23 كانون الأول/ ديسمبر 2016) مقتل أنيس عامري المشتبه به في تنفيذ الهجوم على سوق عيد الميلاد في برلين، في اشتباك مع الشرطة في مدينة ميلانو.

  • Tunesien Familie von Anis Amri (Getty Images/AFP/F. Belaid)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    مصطفى عامري والد أنيس أمام منزل العائلة. أنيس من مواليد عام 1992 وهو مولود في حي حشاد بمنطقة الوسلاتية التابعة لولاية القيروان. وقال مسؤول أمني تونسي إن له أخا واحدا وأربع شقيقات. كما ذكر أن أنيس عامري أوقف مرات عدة بسبب المخدرات قبل الثورة، التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.

  • Tunesien Auseinandersetzungen Salafisten Polizei (picture alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    بسبب تاريخها الإسلامي تعد القيروان عاصمة روحية لتونس. وفيها الجامع الكبير، الذي أسسه عقبة بن نافع. لكن المدينة تحولت في الأعوام الأخيرة إلى مركز للسلفيين المتشددين في تونس. واندلعت مصادمات في سنة 2013 بين الشرطة ومؤيدي جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة في القيروان، بعد أن منعت السلطات التونسية ملتقى سنويا تعقده الجماعة في المدينة ويحضره الآلاف منهم.

  • Tunesier Anis Amri (picture-alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    غادر أنيس تونس في سنة 2009، وبحسب أخيه عبد القادر، هرب أنيس من الفقر في تونس وكان "يريد بأي ثمن تحسين الوضع المادي لعائلاتنا التي تعيش تحت خط الفقر كأغلب سكان الوسلاتية." وذكر عبد القادر عامري أن أنيس حكم عليه في تونس بالسجن 4 سنوات بسبب إدانته في جرائم سرقة وسطو.

  • Tunesier Anis Amri (picture-alliance/AP Photo)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وذكرت صحف إيطالية أن أنيس أعلن أنه قاصر عندما قدم طلب اللجوء وتم ارساله إلى مركز لاستقبال اللاجئين القصر في مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية. وفي 24 تشرين الأول/ اكتوبر 2011 أُوقف مع ثلاثة من مواطنيه بعد حرقهم مدرسة، وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات، وأمضى عقوبته في كاتانيا ثم في عدة سجون في صقلية. ولأنه لم يكن من المساجين المنضبطين، لم ينل أي خفض لمدة عقوبته وأمضي فترة العقوبة بالكامل في السجون.

  • Fahndungsfoto Anis Amri (picture-alliance/dpa/Bundeskriminalamt)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    بعد خروجه من السجن سنة 2015 أُرسل إلى مركز لتحديد هويته وصدر بحقه قرار طرد من إيطاليا. وقالت صحيفة "ميلانو" إن إجراءات تحديد الهوية الضرورية لترحيله "لم تقم بها السلطات التونسية ضمن المهل القانونية"، ما يفسر اضطرار ايطاليا "للإفراج عنه". ومن ثم دخل ألمانيا وقدم فيها طلبا للجوء في تموز/ يوليو 2015. واشتبهت الشرطة الألمانية باتصاله بالتيار السلفي، وتم تصنيفه كـ "شخص خطر."

  • An image grab from a short 'selfie' video clip from a social media website purportedly shows Anis Amri, the Tunisian suspect of the Berlin Christmas market attack, at an unknown location (REUTERS)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    كان أنيس يخضع للتحقيق منذ آذار/ مارس الماضي، كُلِّفت به نيابة برلين بتهمة "الإعداد لعمل إجرامي خطير يشكل خطرا على الدولة." لكن التهم أسقطت لغياب الأدلة الكافية، ومن ثم توقفت مراقبته في أيلول/ سبتمبر الماضي. وأمضى أنيس عامري وقته متنقلا في مختلف أنحاء ألمانيا، لإخفاء أثره على ما يبدو.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وأشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إلى أن الشاب التونسي كان على علاقة مع عراقي يبلغ 32 عاما، مشهور باسم أحمد عبد العزيز عبد الله ولقبه "أبو ولاء". وأوقف "أبو ولاء" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى جانب أربعة شركاء آخرين لتشكيلهم شبكة تجنيد لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بحسب النيابة الاتحادية الألمانية.

  • Deutschland Ralf Jäger Innenausschuss NRW-Landtag (Reuters/I. Fassbender)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    فيما قال رالف ييغر، وزير الداخلية بولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، إن أنيس رُفِضَ كطالب لجوء في حزيران/ يونيو 2016 "ولكن لم تستطع السلطات المعنية ترحيله لأنه لم يكن لديه أوراق هوية صالحة". كما أكد الوزير أن تونس شككت مرارا في أنه تونسي الجنسية. وأكد الوزير أن أوراق الهوية المطلوبة لترحيله لم تصل سوى بعد يومين، بعد الهجوم الإرهابي في برلين.

  • Fahndunsgfoto - Anis A. nach Terrorangriff Berliner Weihnachtsmarkt (picture-alliance/AP Photo/Police Handout)

    أنيس عامري.. رحلته من مجرم صغير في تونس ونهايته كإرهابي في أوروبا

    وكان الادعاء العام الألماني قد صدر أمر اعتقال بحق أنيس عامري بتهمة الهجوم بشاحنة على سوق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين. وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام أن الأدلة تشير إلى أن عامري هو من قاد الشاحنة، التي اقتحمت السوق مساء الإثنين (19 ديسمبر/ كانون الأول) وتسببت في قتل 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين. الكاتب: زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري