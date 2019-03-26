 خمس دول أوروبية ترفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان | أخبار | DW | 26.03.2019

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أخبار

خمس دول أوروبية ترفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

أثار قرار الرئيس الأمريكي ترامب بقبول سيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة ردود أفعال رافضة من العديد من دول العالم، من بينها خمس دول أوروبية في مجلس الأمن وسط تحذيرات من تأثير سلبي على استقرار المنطقة.

Israel Syrien Golanhöhen (Imago/Xinhua)

أرشيف

أعلنت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وبولندا، الأعضاء في مجلس الأمن، الثلاثاء (26 مارس/ آذار 2019) في بيان، رفضها القرار الأميركي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. وقال سفراء هذه الدول، طبقا لقرارات الأمم المتحدة، "لا نعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي تحتلها منذ حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان".

وتابع البيان "لا نعتبرها جزءًا من أراضي دولة إسرائيل". وقالوا إن "ضم الأراضي بالقوة يحظره القانون الدولي. أي إعلان بشأن تغيير الحدود من جانب واحد يتعارض مع قواعد النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

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وخلال اجتماع لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء مخصص للشرق الأوسط، عبرت بلدان أخرى عن معارضتها القرار الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب الاثنين. وأكدت إندونيسيا أن قرار الولايات المتحدة "يعد انتهاكا خطيرا للغاية للقانون الدولي، إنه أمر غير مقبول إطلاقا".

كما اعتبرت الكويت أن "لسوريا الحق في استعادة أراضيها"، في حين أعربت جنوب إفريقيا عن "قلقها" بسبب التغيير في السياسة الأميركية.

يشار إلى أن إسرائيل احتلت مرتفعات الجولان عام 1967 ثم ضمتها عام 1981. وتعتبر هذه الهضبة استراتيجية لكلا البلدين، فهي غنية بالمياه وتطل على الجليل وبحيرة طبريا من الجزء الذي تحتله إسرائيل.

ع.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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