خمس خطوات لحماية نفسك من سرطان عنق الرحم

تلعب سلالات مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، دوراً في التسبب في معظم حالات سرطان عنق الرحم، حسب موقع الجمعية الصحية غير الربحية الأمريكية "مايو كلينك".

وعنق الرحم هو الجزء السفلي من الرحم الذي يتصل بالمهبل.

ويضيف الموقع أنه عند التعرض لفيروس الورم الحليمي البشري، فإن جهاز المناعة البشري يمنع الفيروس من إلحاق الضرر بالجسم. ومع ذلك، فإن هناك نسبة صغيرة من الأشخاص، يعيش فيهم الفيروس لسنوات، مما يساهم في تحول خلايا عنق الرحم إلى خلايا سرطانية.

كيف يمكن الوقاية من المرض؟

هناك خمس نصائح قد تساهم في حماية المرأة من الإصابة أو تقلل من مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم:

الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

يؤكد موقع مستشفى وعيادات جامعة أيوا الامريكية أن فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، ويوجد لقاحان يمكنهما المساعدة في حماية الفتيات الصغيرات من الإصابة بالفيروس.

ويذكر الموقع أن هذه اللقاحات مرخصة وآمنة وفعالة، مضيفاً أن الفتيات لسن الوحيدات اللواتي يحتجن إلى الحماية من الفيروس، فرغم أنه قد لا يؤثر على الذكور ولكن من الممكن أن يكونوا حاملين له. ويشير الموقع إلى أن هذه اللقاحات أكثر فعالية في مرحلة ما قبل المراهقة، ولكن يمكن إعطاؤها بأمان حتى سن 26 عاماً.

عمل اختبارات لعنق الرحم بانتظام

تساعد اختبارات عنق الرحم المنتظمة طبيبك في العثور على أي خلايا متغيرة وعلاجها قبل التحول إلى سرطان، ويشرح موقع جامعة أيوا أنه حتى بعد الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، فلا يزال يتعين على النساء مراجعة الطبيب لإجراء فحوصات منتظمة.

ممارسة الجنس الآمن

يذكر موقع عيادات ومستشفى جامعة أيوا أن ممارسة الجنس مع شريك واحد فقط، هي أفضل وسيلة لحماية الذات. ويشرح موقع صحيفة "تايمز أون نيوز" الأمريكية، أن النساء اللواتي يملن إلى ممارسة الجنس مع عدة شركاء أكثرعرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم، مضيفة أنه يجب التعامل مع النزيف أثناء الجماع بشكل آمن للطرفين.

وتذكر جامعة أيوا الأمريكية، أن استخدام الواقي الذكري لا يمنع من انتقال فيروس الورم الحليمي البشري أو سرطان عنق الرحم، ولكن إن تم استخدامه بشكل صحيح ومتسق، فقد يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

الإقلاع عن التدخين

تذكر الكاتبة سالومي فيلامي، والمختصة في المجال الصحي، في مقالها بصحيفة "تايمز أون نيوز" أنه على المرء تجنب التدخين لتقليل فرص الإصابة بسرطان عنق الرحم، وتشرح قائلة إن "العديد من الدراسات كشفت أن منتجات التبغ الثانوية تميل إلى إتلاف الحمض النووي لخلايا عنق الرحم، وبالتالي تؤدي إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم".

انتبه لما تأكله

تنصح فيلامي بالالتزام بنظام غذائي من الفواكه والخضروات الطازجة حتى يظل الشخص بصحة جيدة وحيوية، بالإضافة إلى تناول البقوليات والحبوب الكاملة، وضرورة تجنب تناول الأطعمة السريعة والمعالجة والدهنية والحارة، والتقليل من تناول المشروبات الغازية والكحول.

م.ش/ ع.ح