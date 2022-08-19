خمس حيل بسيطة من حياتك اليومية لتخفيف وزنك!

تزيد السمنة من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض كأمراض التمثيل الغذائي مثل السكري، وتعزز من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية مثل ارتفاع ضغط الدم والرجفان الأذيني، وتقيد حركة الإنسان.
وللتخلص من السمنة الزائدة عليك قبل كل شيء ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. فيما يلي، سنخبرك بالنصائح الذكية لجسم رشيق دون جوع.
شرب الماء
يساعد شرب السوائل على إنقاص الوزن. إذا شربنا كمية كافية من الماء، فإن معدتنا تمتلئ ونشعر بجوع أقل. يجب أن تشرب كوباً كبيراً من الماء قبل الوجبة مباشرة حتى تشعر بالشبع بسرعة أكبر. كما أن شرب الماء يزيد من استهلاك السعرات الحرارية لأن الجسم يستخدم الطاقة في عملية تصفية المياه من الجسم لطرحه عن طريق العرق والبول والبراز.
المضغ الجيد
تبدأ عملية الهضم في الفم بمضغ الطعام. أخذ الوقت الكافي لمضغ الطعام جيداً يؤدي إلى تناول كمية أقل منه، لأنه بعد حوالي 15 دقيقة يبدأ الشعور بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي المضغ الجيد إلى إفراز هرمونات معينة في الأمعاء تعمل كمثبطات طبيعية للشهية.
النوم الكافي
وجد الباحثون أن قلة النوم تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة أو الدهنية. لهذا السبب، فإن قلة النوم يمكن أن تقلل بشكل دائم من نجاح عملية التخسيس. مقدار النوم الذي يحتاجه الفرد تختلف من شخص لآخر. معظم الناس يكفيها سبع إلى ثماني ساعات.
الأكل دون تشتيت
هل تحب تناول وجباتك أمام التلفاز أو الكمبيوتر أو هاتفك المحمول في يدك؟ هذا خطأ، لأن إحساسك بالشبع سيقل أو يتلاشى تماماً. لذلك نوصي بما يلي: استمتع بطعامك بكل حواسك، بعيداً عن أي مشتتات!
وجبات خفيفة صحية
إن تناول الوجبات الخفيفة خاصة التي تحوي سعرات حرارية عالية كالحلويات والشوكولاتة باستمرار هو عامل تسمين حقيقي. لذلك عليك بالبدائل الصحية واللذيذة، وهي على سبيل المثال، حفنة من المكسرات، أو قطع صغيرة من الفاكهة أو الخضار، أو كوب صغير من اللبن الرائب.
خ.س
-
احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الموز
بلا شك يعد الموز من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، إذ يحتوي على الأملاح المعدنية والفيتامينات، غير أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، خاصة إذا كان الموز شديد النضج. كل مئة غرام من الموز تحتوي على حوالي 95 سعرة حرارية.
-
احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الأفوكادو
تعد فاكهة الأفوكادو قنبلة سعرات حرارية فمئة غرام من هذه الفاكهة تحتوي على 217 سعرة حرارية، أي ما يعادل نصف لوح من الشكلاطة. وهي فاكهة عالية الدهون أيضا، إذ تحتوي مئة غرام من الأفوكادو على 25 غرام من الدهون.
-
احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
البازلاء أو الجلبانة
تعد البازلاء أو الجلبانة من الخضروات الغنية بالبروتين وتحتوي كذلك على الكاربوهيدرات والدهون. وتكمن أهميتها أيضا في احتوائها على نسبة مهمة من الألياف الغذائية، لكنها تعد كذلك من الخضروات ذات السعرات الحرارية العالية، إذ أن مئة غرام منها تحتوي على 82 سعرة حرارية.
-
احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الذرة
كثيرا ما يتم إضافة حبات الذرة في السلطات لطعمها المميز واحتوائها على الفيتامينات والألملاح المعدنية كالكالسيوم وكالكاليوم، لكن الذرة عالية السكر وغنية بالسعرات الحرارية، فمئة غرام من الذرة تحتوي على 90 سعرة حرارية.
-
احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
البطاطا الحلوة
كما هو واضح من اسمها، فإن البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من السكر ومقارنة مع البطاطس العادية، فإنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، إذ أن مئة غرام من البطاطا الحلوة تحتوي على 111 سعرة حرارية.
-
احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الليتشي
يقبل البعض على تناول فاكهة الليتشي لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C بالإضافة إلى فيتامينات وأملاح معدنية أخرى، لكن داخل القشرة الخشنة توجد فاكهة بيضاء عالية السكر، كما تحتوي على سعرات حرارية ضعف الموجودة في الفراولة، فمئة غرام من الليتشي تحتوي على 76 سعرة حرارية.
-
احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
التمر
يعد التمر من الأغذية الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ولكنه في نفس الوقت يحتوي على نسبة عالية من السكر بحيث يمكن إمداد عضلات جسم الإنسان بالطاقة بسرعة فائقة. زيادة على ذلك تحتوي مئة غرام من التمر على 114 سعرة حرارية.
-
احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الثوم
قد لا يعرف البعض أن الثوم من أكثر الخضروات عالية السعرات الحرارية، فمئة غرام من الثوم تحتوي على حوالي 150 سعرة حرارية، غير أنه من النادر جدا أن يستهلك الثوم بكميات كبيرة مثل باقي الخضروات.
-
احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الزيتون
يصعب استهلاك الزيتون مباشرة بعد جنيه نظرا لمرارته، إذ يحتاج إلى نقعه في الماء المملح أو في الزيت، وهذا ما يرفع من سعراته الحراية. فمئة غرام من الزيتون الأخضر تحتوي على 131 سعرة حرارية، أما الأسود فقد تصل سعراته إلى 351 سعرة حرارية.