خمس حيل بسيطة من حياتك اليومية لتخفيف وزنك!

تزيد السمنة من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض كأمراض التمثيل الغذائي مثل السكري، وتعزز من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية مثل ارتفاع ضغط الدم والرجفان الأذيني، وتقيد حركة الإنسان.

وللتخلص من السمنة الزائدة عليك قبل كل شيء ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. فيما يلي، سنخبرك بالنصائح الذكية لجسم رشيق دون جوع.

شرب الماء

يساعد شرب السوائل على إنقاص الوزن. إذا شربنا كمية كافية من الماء، فإن معدتنا تمتلئ ونشعر بجوع أقل. يجب أن تشرب كوباً كبيراً من الماء قبل الوجبة مباشرة حتى تشعر بالشبع بسرعة أكبر. كما أن شرب الماء يزيد من استهلاك السعرات الحرارية لأن الجسم يستخدم الطاقة في عملية تصفية المياه من الجسم لطرحه عن طريق العرق والبول والبراز.

المضغ الجيد

تبدأ عملية الهضم في الفم بمضغ الطعام. أخذ الوقت الكافي لمضغ الطعام جيداً يؤدي إلى تناول كمية أقل منه، لأنه بعد حوالي 15 دقيقة يبدأ الشعور بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي المضغ الجيد إلى إفراز هرمونات معينة في الأمعاء تعمل كمثبطات طبيعية للشهية.

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النوم الكافي

وجد الباحثون أن قلة النوم تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الحلوة أو الدهنية. لهذا السبب، فإن قلة النوم يمكن أن تقلل بشكل دائم من نجاح عملية التخسيس. مقدار النوم الذي يحتاجه الفرد تختلف من شخص لآخر. معظم الناس يكفيها سبع إلى ثماني ساعات.

الأكل دون تشتيت

هل تحب تناول وجباتك أمام التلفاز أو الكمبيوتر أو هاتفك المحمول في يدك؟ هذا خطأ، لأن إحساسك بالشبع سيقل أو يتلاشى تماماً. لذلك نوصي بما يلي: استمتع بطعامك بكل حواسك، بعيداً عن أي مشتتات!

وجبات خفيفة صحية

إن تناول الوجبات الخفيفة خاصة التي تحوي سعرات حرارية عالية كالحلويات والشوكولاتة باستمرار هو عامل تسمين حقيقي. لذلك عليك بالبدائل الصحية واللذيذة، وهي على سبيل المثال، حفنة من المكسرات، أو قطع صغيرة من الفاكهة أو الخضار، أو كوب صغير من اللبن الرائب.

خ.س