خمسة اختبارات يمكنك القيام بها للكشف المبكر عن الزهايمر

طبيب أعصاب يكشف عبر منصة تيك توك عن خمسة اختبارات بسيطة تساعد في الكشف المبكر عن مرض الخرف أو الزهايمر، يمكن إجراؤها في المنزل. فما هي هذه الاختبارات؟

مرض الخرف أو الزهايمر من الأمراض العصبية غير القابلة للشفاء، يعاني منه في ألمانيا وحدها حوالي 1.8 مليون شخص. ومع ذلك قد يساعد الكشف المبكر عن الخرف على الإبطاء من تطور المرض والحفاظ على قدرات المريض المعرفية لأطول فترة ممكنة. ولهذا شاركَ طبيب أعصاب على منصة تيك توك خمسة اختبارات بسيطة قد تساعدك على الكشف المبكر عن الإصابة بالمرض.

الوقوف على ساق واحدة

يهدف هذا الاختبار إلى قياس التوازن والقدرة على التنسيق الحركي للشخص، فإذا واجه الأشخاص الذين لديهم ساقان خاليتان من الأمراض وقادرين على التنقل صعوبة في الوقوف على ساق واحدة لمدة 30 ثانية على الأقل، فقد يكون ذلك علامة على زيادة خطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية.

وتشير صعوبة التوازن إلى وجود عيوب دقيقة جداً في مناطق الدماغ المسؤولة عن التوازن والقدرات الحركية.

فقدان حاسة الشم

أثبتت الدراسات أن مرض الخرف يؤثر على مركز الشم في الدماغ، وفقدان حاسة الشم قد يشير إلى تنكّس عصبي وإلى زيادة مخاطر الإصابة بالزهايمر. ولكن هذا لا يشمل فقدان حاسة الشم لفترة بسيطة في حال المرض أو الزكام، وإنما يشير الاختبار إلى فقدان حاسة الشم على المدى الطويل.

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رسم ساعة تناظرية

قد يكون رسم ساعة تناظرية على ورقة مع تحديد وقت عليها أمرأ سهلاً وبديهياً للأشخاص البالغين، ولكن الأمر ليس كذلك، فالأشخاص الذين لا يمكنهم رسم ساعة تناظرية يكون لديهم مشاكل في التنظيم المكاني أو التركيز أو التخطيط، وهو ما يعاني منه مرضى الزهايمر، مما يجعل هذه المهمة صعبة بالنسبة لهم.

اختبار إدراكي أثناء المشي

إجراء الاختبارات المعرفية الإدراكية أثناء المشي مهمة صعبة بالنسبة لمرضى الزهايمر. فإذا واجهتَ صعوبات في القيام باختبار إدراكي معرفي مثل العدّ العكسي أثناء المشي، فقد يشير ذلك إلى وجود مشاكل في الذاكرة أو الانتباه أو إلى خلل في منطقة الوظائف التنفيذية في الدماغ.

تذكر المفردات بطلاقة

يطلب الطبيب من المريض في هذا الاختبار تسمية أكبر قدر ممكن من الأسماء أو المفردات التي تنتمي لفئة محددة خلال دقيقة، كأن يطلب تسمية أكبر عدد من الحيوانات البحرية. فإذا واجه المريض صعوبة في تذكر عدد كبير من الكلمات خلال إطار زمني محدد فهذا مؤشر على التدهور المعرفي في بعض مناطق الدماغ.

م.ج