خمسة إصابات جراء تفجير استهدف حافلة للشرطة جنوبي تركيا

قال حاكم إقليم تركي إن قنبلة انفجرت في حافلة تقل أفرادا من الشرطة في مدينة أضنة بجنوب البلاد صباح اليوم الأربعاء ( 25 سبتمبر/ أيلول) وإن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بينهم شرطي.

ونشرت محطة (سي.إن.إن ترك) تسجيلا مصورا لحافلة متضررة بشدة يتناثر حولها الحطام ولسيارات أخرى لحقت بها أضرار تحت جسر للمشاة في منطقة يوريجر في أضنة بالقرب من ساحل البحر المتوسط. وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لمكتب حاكم أضنة أن المصابين في حالة جيدة وأن تحقيقا بدأ في الانفجار.

وقالت مصادر أمنية إن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات بالمنطقة التي أغلقها أفراد شرطة مسلحون يتفقدون المكان. ولم تُعرف بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم لكن مسلحين أكرادا وإسلاميين ويساريين نفذوا تفجيرات في تركيا من قبل. وقال المحافظ محمود دميرتاش لوكالة الأناضول للأنباء إن الانفجار نجم إما عن "عبوة يدوية الصنع أو قنبلة من نوع آخر".

وبين أن أحد الجرحى شرطي، لكن الإصابات ليست خطيرة. وأضاف أن الجرحى الأربعة الآخرين كانوا من المارة، ولم يتهم المحافظ أي جهة بالوقوف وراء الانفجار.

وشهدت تركيا سلسة من الهجمات التفجيرية في 2015 و2016 أودت بحياة المئات وألقيت بالمسؤولية فيها على تنظيم "الدولة الإسلامية" والمسلحين الأكراد.

ع.أ.ج (رويترز، أ ف ب)