خمسة أقوى مرشحين لتجديد دماء فريق بايرن ميونيخ!

يشتد الضغط على فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بعد نتائج الأسبوعين الأخيرين "الكارثية" التي حققها من وجهة نظر المشجعين. التذبذب الحاصل في معسكر المدافع عن لقب الدوري الألماني (بوندسليغا)، شد الانتباه بقوة الى تشكيلة الفريق العجوز. ورافق ذلك سيل من التكهنات حول صفقات مرتقبة ينوي النادي عقدها لتجديد دماء الفريق في أسرع وقت ممكن.

وعند تصفح المواقع المختصة، نجد أن قائمة المرشحين بدأت تطول وسط تكتم في صفوف النادي، لكن خمسة أسماء تفرض نفسها من بين الآخرين:

بيبي لاعب ليل الفرنسي:

اسمه الحقيقي ميغايل أنجيلو دي سليفا، معروف باسم بيبي أو كساكا. يلعب في مركز خط الوسط الدفاعي، ويبلغ من العمر 23 عاما. ولن يكون النادي الألماني الوحيد المهتم بضم اللاعب، فهناك نادي شالكه أيضا وحتى نادي برشلونة ومانشستر يونايتد أعربا بدورهما عن اهتمامهما باللاعب البرتغالي. كاد أن ينتقل إلى نادي ليون الصيف الماضي، لكنه رفض الرحيل في آخر لحظة، مع أن الفريقين الفرنسيين اتفقا على جميع تفاصيل الصفقة.

صغر سنه، وقيمته المتداولة في سوق الانتقالات بمعدل 30 مليون يورو، تجعله مغريا للبافاري، خاصة وأن بإمكانه اللعب أيضا في مركز الأجنحة كبديل محتمل لفرانك ريبري أو أرين روبين.

الوليزي آرون رمزي

آرون رمزي لاعب أرسنال

أهم ما يمكن قوله عن الويلزي آرون رمزي أنه اعتبارا من الصيف القادم سيكون بدون عقد، لأن نادي أرسنال الانجليزي فشل في التوصل إلى اتفاق مع لاعبه لتمديد العقد.

ولهذا السبب يتم الربط بين اللاعب الدولي وبايرن ميونيخ بقوة في المدة الأخيرة، خاصة بعد خبر نشره موقع "كالتشيوميركاتو" مؤخرا حول تحركات بافارية في هذا الاتجاه.

غير أن المنطق يقول العكس. فبايرن وبسبب التكدس الحاصل في مركز الوسط قام ببيع كل من آرتورو فيدال وسباستيان روده. كما أن الجوهرة البرتغالية ريناتو سانشيز وجد أخيرا طريقه إلى التألق بقميص النادي تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش. هذا كله إضافة إلى عمر رامسي المتقدم نسبيا يشير إلى أن البافاري عليه التفكير مرتين قبل الاقدام على التعاقد مع لاعب في مركز الوسط.

ميلان سكرينيار لاعب انتر في نزال مع لاعب أيندهوفن ستيفين بريجنييف.

ميلان سكرينيار لاعب انتر

حسب موقع "توتوسبورت" الإيطالي فإن لاعب الإنتر ملاين سكرينيار سيكون الوصفة السحرية بالنسبة لبايرن للتخلص من مشاكله في خط الدفاع. لكن هذه الصفقة لن تكون سهلة بالنسبة للنادي الألماني لكونها ستكلفه 80 مليون يورو على الأقل. لماذا؟! لأن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما أبرم عقدا مع إنتر ميلان الإيطالي لغاية 2022 دون السماح له بمغادرة مسبقة، في المقابل، أوردت تقارير صحفية أن مسؤولي النادي الإيطالي على استعداد للتخلي عن اللاعب السلوفيني مقابل 80 مليون. وهو مبلغ من غير المتوقع أن يخصصه البايرن لمدافع مهما كانت حاجته لتجديد خط دفاعه.

فرينكي دي يونغ لاعب أجاكس أمستردام

ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها الربط بين لاعب أجاكس أمستردام دي يونغ وبين بايرن ميونيخ، لكن الحديث عنه عاد إلى الواجهة في المباراة الأخيرة بين الفريقين ضمن منافسات دوري الأبطال، تألق فيها اللاعب الهولندي ذو 21 ربيعا.

وسيكون بايرن مجبرا على دفع مبلغ 40 مليون يورو على الأقل للحصول على خدمات دي يونغ المتعاقد مع أجاكس أمستردام لأربع سنوات أخرى. ويجب القول إن الامكانيات التي يتوفر عليها دي يونغ في اللعب بأريحية في جميع مراكز خط الدفاع الخلفي إلى وسط الميدان الدفاعي، تجعل الرقم يبدو منطقيا.

فلوريان توفان أثناء مباراة ودية بين إيطاليا وفرنسا في الأول من يونيو/ حزيران 2018.

فلوريان توفين لاعب مارسليا

الجميع يريد توفين بعد أن بلغ رصيده من الأهداف في الموسم الماضي 22 هدفا، أحرزها لصالح فريق مارسيليا في الدوري الفرنسي. وهو الآن في طريقه هذا الموسم إلى تأكيد هذا الرصيد. وحسب صحف فرنسية فإن توفين بات ينظر إليه في بايرن على أنه الخليفة المنتظر لآرين روبين أو فرانك ريبيري. وكان رد فعل رئيس نادي مارسيليا جاك هنري إيرنو أن رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 80 مليون يورو.

ويجمع المتابعون للشأن البافاري أنه وفي حال قرر بايرن التخلي عن سياسته "التقشفية"، فلن يجد أفضل من توفين (25 عاما) خاصة وأنه يمكن اللعب في أي مكان داخل وسط الميدان الهجومي.

و.ب