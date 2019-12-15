 خمسة أسباب تشعل كلاسيكو الأرض | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 16.12.2019

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رياضة

خمسة أسباب تشعل كلاسيكو الأرض

في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على غريمه التقليدي برشلونة. كلاسيكو الأرض يمر هذه المرة في ظروف خاصة ويتوقع أن يكون حافلا بالإثارة والتشويق. خمسة أسباب تزيد حرارة مباراة الكلاسيكو.

كل فريق يسعى للفوز بنقاط المباراة كاملة.

تمر مباراة الكلاسيكو في أجواء خاصة هذه المرة.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة يوم الأربعاء إلى ملعب "كامب نو"، الذي يحتضن قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، بين المتصدر برشلونة وملاحقه المباشر ريال مدريد. وتشير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك خمسة أسباب ستزيد من حرارة الكلاسيكو هذه المرة.

حركة احتجاجية

كان من المفترض إقامة الكلاسيكو يوم (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) الماضي، إلاّ أن المباراة تم تأجيلها بسبب المظاهرات الاحتجاجية في كتالونيا. وأوضحت صحيفة "ماركا" أن التهديد عاد مجدداً، بسبب دعوة عدة مجموعات مثل "تسونامي الديمقراطية" إلى الاحتجاج ومحاولة إيقاف حافلة ريال مدريد، وأضافت أن "الأبيض الملكي" يطالب بأقصى درجات الأمن.

مختارات

كشف مارتن أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار إلى ريال سوسييداد، أن برشلونة حاول الحصول على توقيعه قبل سنوات. النجم النرويجي يتألق حاليا برفقة فريقه الباسكي، في ظل توقعات بعودته إلى ريال مدريد قريبا. (14.12.2019)

منافسة شديدة من المتوقع أن تبدأ قريباً بين ريال مدرير وبرشلونة للفوز بخدمات نجم دفاع الإنتر ميلان، سكرينيار وهو ما سيضرب آمال مانشستر يونايتد الذي كان يحاول أيضا ضم اللاعب. (18.11.2019)

غضب برشلونة

عاد برشلونة نهاية الأسبوع الماضي بتعادل مخيب للآمال أمام ريال سوسييداد العنيد 2-2. وأفادت "ماركا" أن حالة من الغضب سيطرت على لاعبي الفريق، بسبب عدم احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح برشلونة، وذلك بعد جذب المدافع جيراد بيكه من أحد مدافعي ريال سوسييداد.

وتقدم النادي الكتالوني مباشرة بعد هذه المباراة باحتجاج رسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب الاستخدام السيء لتقنية الفيديو المساعد "الفار".

توجس الريال

لفت نفس المصدر أن ريال مدريد، لا يؤيد إشراف أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز على تحكيم مباراة الكلاسيكو يوم الأربعاء، حيث يرى "الميرنغي" أن هذا الحكم اتخذ عدة قرارات مثيرة للجدل في مباريات كلاسيكو سابقة مثل: طرد راموس وعدم احتساب هدف "صحيح" لغاريث بيل في شباك برشلونة بداعي خطأ على اللاعب جوردي ألبا.

Spanien La Liga FC Barcelona v Real Madrid (picture-alliance/AP Photo/M. Fernandez)

من سيحسم القمة في النهائي؟

الانتقام

في الموسم الماضي، تلقى ريال مدريد هزيمة مذلة بخمسة أهداف مقابل واحد أمام برشلونة، فضلاً عن نجاح "البلوغرانا" في إقصاء "الأبيض الملكي" من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي. وترى "ماركا" أن ريال مدريد عازم على رد الصاع لبرشلونة والانتقام منه في كلاسيكو الأربعاء.

جدل بيكيه

ختم صحيفة "ماركا" تقريرها بالإشارة إلى ظهور مقطع فيديو من الفيلم الوثائقي "ماتش داي" في برشلونة. ويظهر في الفيديو مدافع "البلوغرانا" جيرارد بيكه وهو يسخر من ريال مدريد بعض إقصائهم من كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.

وبحسب نفس المصدر، قال بيكه إن الأمر لم يعد مسلياً الفوز هنا (سانتياغو بيرنابيو) بـ 3-0، 4-0، 5-0، وأضافت أن هذه الكلمات لن تمر مرور الكرام على لاعبي ريال مدريد، الذين سيسعون إلى الرد عليها فوق المستطيل الأخضر.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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