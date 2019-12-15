خمسة أسباب تشعل كلاسيكو الأرض

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة يوم الأربعاء إلى ملعب "كامب نو"، الذي يحتضن قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، بين المتصدر برشلونة وملاحقه المباشر ريال مدريد. وتشير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك خمسة أسباب ستزيد من حرارة الكلاسيكو هذه المرة.

حركة احتجاجية

كان من المفترض إقامة الكلاسيكو يوم (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2019) الماضي، إلاّ أن المباراة تم تأجيلها بسبب المظاهرات الاحتجاجية في كتالونيا. وأوضحت صحيفة "ماركا" أن التهديد عاد مجدداً، بسبب دعوة عدة مجموعات مثل "تسونامي الديمقراطية" إلى الاحتجاج ومحاولة إيقاف حافلة ريال مدريد، وأضافت أن "الأبيض الملكي" يطالب بأقصى درجات الأمن.

غضب برشلونة

عاد برشلونة نهاية الأسبوع الماضي بتعادل مخيب للآمال أمام ريال سوسييداد العنيد 2-2. وأفادت "ماركا" أن حالة من الغضب سيطرت على لاعبي الفريق، بسبب عدم احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح برشلونة، وذلك بعد جذب المدافع جيراد بيكه من أحد مدافعي ريال سوسييداد.

وتقدم النادي الكتالوني مباشرة بعد هذه المباراة باحتجاج رسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب الاستخدام السيء لتقنية الفيديو المساعد "الفار".

توجس الريال

لفت نفس المصدر أن ريال مدريد، لا يؤيد إشراف أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز على تحكيم مباراة الكلاسيكو يوم الأربعاء، حيث يرى "الميرنغي" أن هذا الحكم اتخذ عدة قرارات مثيرة للجدل في مباريات كلاسيكو سابقة مثل: طرد راموس وعدم احتساب هدف "صحيح" لغاريث بيل في شباك برشلونة بداعي خطأ على اللاعب جوردي ألبا.

من سيحسم القمة في النهائي؟

الانتقام

في الموسم الماضي، تلقى ريال مدريد هزيمة مذلة بخمسة أهداف مقابل واحد أمام برشلونة، فضلاً عن نجاح "البلوغرانا" في إقصاء "الأبيض الملكي" من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي. وترى "ماركا" أن ريال مدريد عازم على رد الصاع لبرشلونة والانتقام منه في كلاسيكو الأربعاء.

جدل بيكيه

ختم صحيفة "ماركا" تقريرها بالإشارة إلى ظهور مقطع فيديو من الفيلم الوثائقي "ماتش داي" في برشلونة. ويظهر في الفيديو مدافع "البلوغرانا" جيرارد بيكه وهو يسخر من ريال مدريد بعض إقصائهم من كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.

وبحسب نفس المصدر، قال بيكه إن الأمر لم يعد مسلياً الفوز هنا (سانتياغو بيرنابيو) بـ 3-0، 4-0، 5-0، وأضافت أن هذه الكلمات لن تمر مرور الكرام على لاعبي ريال مدريد، الذين سيسعون إلى الرد عليها فوق المستطيل الأخضر.