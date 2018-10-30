 خمسة آلاف وظيفة شاغرة للأطباء في مستشفيات ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 25.12.2018

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منوعات

خمسة آلاف وظيفة شاغرة للأطباء في مستشفيات ألمانيا

بشرى سارة للأطباء المهاجرين! فقد طالب رئيس اتحاد الأطباء الألمان بتعيين المزيد من الأطباء في المستشفيات بألمانيا، وأعلن عن وجود خمسة آلاف وظيفة شاغرة في المستشفيات في كافة أنحاء ألمانيا.

Symboldbild Krankenschwetser untersucht Mann in Rollstuhl (Colourbox)

طالب رئيس اتحاد الأطباء الألمان، أولريش مونتغومري، بتعيين المزيد من الأطباء في المستشفيات الألمانية. وقال مونتغومري في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة الثلاثاء (25 كانون الأول/ ديسمبر 2018) إن هناك نحو خمسة آلاف وظيفة شاغرة للأطباء في كافة أنحاء ألمانيا.

وطالب مونتغومري بوضع قواعد لتوفير حد أدنى للأطباء في المستشفيات على غرار قواعد الحد الأدنى للممرضين. وقال مونتغومري: "أعباء العمل مرتفعة على نحو واضح سواءً بالنسبة للممرضين أو الأطباء في المستشفيات... لا يمكن مواجهة كثافة العمل في المستشفيات إلا بزيادة العمالة".

كما جدد مونتغومري مطلبه بتوفير المزيد من مقاعد الدراسة في مجال الطب، وقال: "نحتاج سنوياً إلى نحو ألف مقعد دراسي إضافي في هذا المجال. هذا الاحتياج متواجد منذ فترة طويلة".

ر.ض/ ي.أ (د ب أ)

  • Universitätsklinikum Erlangen (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Erlangen

    حل المستشفى الجامعي في مدينة إيرلانغن في المرتبة العاشرة في قائمة أفضل المستشفيات الألمانية، بعد أن كان يحتل المركز الثاني عشر العام الماضي. ووفقا للاستطلاعات فإن 87 بالمئة من المرضى هناك أعربوا عن رضاهم عن المستوى العلاجي في المستشفى، كما أنه تم فتح سبعة أقسام علاجية جديدة لخدمة المرضى. منها قسم مرض الزهايمر، وقسم سرطان الثدي، وقسم خاص بمرضى باركنسون.

  • Universitätsklinik Köln (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Köln

    تقدم المستشفى الجامعي في مدينة كولونيا بقوة في تقييم المستشفيات لهذه السنة، إذ انتقل من المركز السابع عشر إلى المركز التاسع. وكان المستشفى قد نال العام الماضي تقييما جيدا في كل من تخصصات الزهايمر، وسرطان الثدي، وسرطان القولون، وأمراض القلب، باركنسون والولادات. وفي هذا العام حصل المستشفى على هذه التقييمات بالإضافة إلى تقييم ممتاز لجراحة القلب وعلاج أورام المخ.

  • Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    حل مستشفى هامبورغ- إبندورف في المرتبة الثامنة، وتقدم عن العام الماضي حيث حل عاشرا. ووتحسنت سمعة مركز سرطان القولون والمستقيم بمستشفى هامبورغ، مقارنة بالعام الماضي. ويحتوي المستشفى على عيادة متخصصة في أمراض الدم والأورام تنتمي بالفعل إلى المستشفيات الأفضل عالميا، ما يجعله أفضل مركز لمعالجة السرطان في ألمانيا.

  • Haupteingang des Universitätsklinikums Freiburg (imago/M. Heuberger)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Freiburg

    تراجع مستشفى جامعة فرايبورغ إلى المرتبة السابعة، بعد أن كان يحتل العام الماضي المركز السادس.وبشكل عام لم يتراجع المستوى العلاجي في المستشفى، بل بالعكس أحرز العديد من التقدم بحسب الاستطلاعات، خاصة في مجال علاج الاكتئاب الذي ارتفع مستوى تقديم الخدمات فيه إلى المراتب الأولى مقارنة بالعام الماضي.

  • Universitätsklinikum in Frankfurt Archiv 2007 (imago)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Frankfurt a.M

    في المرتبة السادسة حل المستشفى الجامعي في فرانكفورت، بعد أن كان في المركز 11العام الماضي، أيضا مستوى رضى المرضى من الخدمات العلاجية المقدمة ارتفع إلى نسبة 77 بالمئة، متقدما بثلاث نقاط عن العام الماضي. إلى ذلك، ساعدت السمعة الممتازة لقسم علم الأعصاب وقسم جراحة المخ والأعصاب في المستشفى إلى إحراز هذا التقدم في تصنيف أفضل المستشفيات، كذلك قسم علاج أورام المخ الذي شهد تصنيفا جيدا.

  • Universitätsklinikum Tübingen (picture-alliance/dpa/F. Kraufmann)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Tübingen

    في المركز الخامس حل مستشفى توبنغن الجامعي والذي يعتبر نموذجا في الخدمات العلاجية المقدمة في ألمانيا خاصة في مجالات علاج مرض الزهايمر، واضطرابات القلق، وسرطان الثدي، والاكتئاب، وجراحة القلب، وأمراض القلب والشلل الرعاشي وسرطان البروستاتا والولادات عالية الخطورة والعلاج الإشعاعي، إضافة إلى علاج أورام الدماغ. كما أن المستشفى يعتبر عنوانا مهما للأطباء الباحثين في مجال مرض السكري.

  • UniversitätsKlinikum Heidelberg (UniversitätsKlinikum Heidelberg)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Heidelberg

    المركز الرابع: مستشفى جامعة هايدلبيرغ. وفي السنة الماضية، حصل المستشفى على تقييم كبير في عشرة أقسام علاجية من ضمن 16 قسما علاجيا في المستشفى. وتميز المستشفى في علاج أورام المخ وجراحة الأوعية الدموية.

  • Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden

    في المركز الثالث لهذا العام ضمن قائمة أفضل المستشفيات في ألمانيا، جاء مستشفى كارل غوستاف كاروس الجامعي في دريسدن، وذلك بتقييم بلغ 88 بالمئة فيما يتعلق بالخدمات العلاجية المقدمة. وتميزت أقسام علاج أورام الدماغ وجراحة الأوعية الدموية في المستشفى، حيث تم تصنيف هذه الأقسام ضمن المراكز المتخصصة الأفضل في ألمانيا.

  • Chirurgische Klinik der Universität München (Klinikum der Universität München)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Klinikum der Universität München (KUM)

    وكما هو الحال في العام الماضي، احتل المستشفى الجامعي في ميونخ المركز الثاني في قائمة أفضل المستشفيات الألمانية. وحصل 17 مركزا علاجيا يضمه المستشفى على أفضل التقييمات وذلك من أصل 18 مركزا. فقط مركز قسم جراحة الأوعية الدموية في المستشفى هو من لم يحصل على تقييمات عالية.

  • Berliner Universitätsklinik Charité (picture-alliance/dpa/J. Carstens)

    تعرف على أفضل المستشفيات في ألمانيا

    Charité – Universitätsmedizin Berlin

    في المركز الأول ضمن قائمة أفضل المستشفيات الألمانية حصل مستشفى Charité الجماعي في برلين على الصدارة في مستوى التقييمات. وأحرزت جميع العيادات العلاجية والتي يبلغ عددها 13 على تقييمات عالية، كما حصلت بعض الأقسام العلاجية على أفضل التقييمات على مستوى ألمانيا. (ترجمة وإعداد: علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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