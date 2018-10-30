خمسة آلاف وظيفة شاغرة للأطباء في مستشفيات ألمانيا

طالب رئيس اتحاد الأطباء الألمان، أولريش مونتغومري، بتعيين المزيد من الأطباء في المستشفيات الألمانية. وقال مونتغومري في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة الثلاثاء (25 كانون الأول/ ديسمبر 2018) إن هناك نحو خمسة آلاف وظيفة شاغرة للأطباء في كافة أنحاء ألمانيا.

وطالب مونتغومري بوضع قواعد لتوفير حد أدنى للأطباء في المستشفيات على غرار قواعد الحد الأدنى للممرضين. وقال مونتغومري: "أعباء العمل مرتفعة على نحو واضح سواءً بالنسبة للممرضين أو الأطباء في المستشفيات... لا يمكن مواجهة كثافة العمل في المستشفيات إلا بزيادة العمالة".

كما جدد مونتغومري مطلبه بتوفير المزيد من مقاعد الدراسة في مجال الطب، وقال: "نحتاج سنوياً إلى نحو ألف مقعد دراسي إضافي في هذا المجال. هذا الاحتياج متواجد منذ فترة طويلة".

ر.ض/ ي.أ (د ب أ)