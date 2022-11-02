خمسة آلاف متظاهر يحتشدون في العاصمة المولدوفية

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احتشد قرابة خمسة آلاف متظاهر في العاصمة المولدوفية اليوم، مطالبين الحكومة بتغطية فواتير الطاقة بعد شتاء بارد، و"عدم إشراك البلاد في الحرب". وينتمي المتظاهرون الى حزب الأقلية شور الموالي لروسيا والذي يعارض بشدة التطلعات الأوروبية للبلاد.
بعد أيام من مظاهرات بلغت ذروتها يوم أمس، سحب الحزب الحاكم في جورجيا مشروع قانون مثير للجدل عرف باسم قانون "العملاء الأجانب"، والذي يهدد عمل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
تظاهر نحو عشرة آلاف شخص، بحسب الشرطة، في وسط برلين، مطالبين بالتفاوض مع موسكو بدل تسليم أوكرانيا أسلحة، بعد عام على بدء الغزو الروسي لهذا البلد.
ألغت تركيا زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة بعد أن صرحت السلطات السويدية بتنظيم احتجاجات في ستوكهولم مناوئة لتركيا ومؤيدة للأكراد وأخرى لمتطرف يميني أعرب عن نيته "حرق القرآن" أمام سفارة أنقرة.
قال وزير الخارجية الفنلندي إنه يتم التحقيق في علاقات محتملة لناشط يميني متطرف مع روسيا وأنه جرى العثور على صلات معينة في محيطه، وأشار إلى أن واقعة حرق القرآن قد تكون بدعم من طرف ثالث يعارض انضمام السويد للناتو.
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