خمسة آلاف متظاهر يحتشدون في العاصمة المولدوفية

آلاف المتظاهرين يطالبون من برلين بالتفاوض مع روسيا

تظاهر نحو عشرة آلاف شخص، بحسب الشرطة، في وسط برلين، مطالبين بالتفاوض مع موسكو بدل تسليم أوكرانيا أسلحة، بعد عام على بدء الغزو الروسي لهذا البلد.