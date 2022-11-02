 خمسة آلاف متظاهر يحتشدون في العاصمة المولدوفية | DW الأخبار | DW | 12.03.2023

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DW الأخبار

خمسة آلاف متظاهر يحتشدون في العاصمة المولدوفية

احتشد قرابة خمسة آلاف متظاهر في العاصمة المولدوفية اليوم، مطالبين الحكومة بتغطية فواتير الطاقة بعد شتاء بارد، و"عدم إشراك البلاد في الحرب". وينتمي المتظاهرون الى حزب الأقلية شور الموالي لروسيا والذي يعارض بشدة التطلعات الأوروبية للبلاد.

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