خماسية هالاند أمام لايبزيغ تقود السيتي إلى ربع نهائي الأبطال

ضرب النجم النرويجي المتألق، إيرلينغ هالاند، بقوة وأحرز خمسة أهداف (ميغا هاتريك) لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة ضيفه لايبزيغ الألماني على استاد الاتحاد، ليقوده للتأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وانتهى اللقاء بفوز السيتي بسبعة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل هالاند أهدافه في الدقائق 22 (من ركلة جزاء) و24، و45+2، و52 و57، وأضاف إلكاي جويندوجان وكيفين دي بروينه الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 49 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وكان مانشستر سيتي صعد لدور الـ16 بعدما تصدر المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة، فيما صعد لايبزغ لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة خلف ريال مدريد الإسباني.

أرقام قياسية لهالاند

وبهذا أضحى القناص النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند أصغر لاعب يتخطى حاجز 30 هدفا في دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله الخماسية. وسجل هالاند /22 عاما/ هدفين في غضون دقيقتين على استاد الاتحاد ليبلغ حاجز 30 هدفا في دوري الأبطال قبل أن يضيف الهدف الثالث في الرمق الأخير من الشوط الاول، وأتبع ذلك بتسجيل هدفين أخرين في الشوط الثاني.

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وفي سن الـ22 عاما و236 يوما أصبح هالاند أصغر لاعب يتخطى حاجز الـ30 هدفا في دوري الأبطال، بفارق 116 يوما عن الهداف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان. وحقق ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني هذا الإنجاز في سن الثالثة والعشرين و131 يوما.

ولم يكن هذا هو الرقم القياسي الوحيد الذي حطمه هالاند، فقد أحرزه هدفه رقم ثلاثين في مباراته رقم 25 بدوري الأبطال، وهو رقم قياسي أخر، حيث تفوق على الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا بأسم النجم الهولندي السابق رود فان نيستلروي والذي سجله هدفه الثلاثين بالبطولة القارية في مباراته رقم 34، بينما فعل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الإنجاز ذاته في مباراته رقم 46.

إنتر ميلان إلى دور الثمانية

وتأهل كذلك إنتر ميلان الإيطالي لدور الثمانية، بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه بورتو البرتغالي في مباراة الإياب. وفاز إنتر ميلان ذهابا بهدف نظيف على ملعبه، ليتفوق بهدف دون رد.

وأنهى بورتو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بيبي في الثواني الأخيرة. وصالح إنتر ميلان جماهيره بعد خسارته مرتين في أخر ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي، الذي يحتل فيه المركز الثاني لكن بفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر. أما بورتو فسيطوي صفحة دوري الأبطال وسيركز على مسيرته في الدوري البرتغالي حيث يحتل مركز الوصيف بفارق ثماني نقاط عن بنفيكا المتصدر.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا لا يجادل اثنان في علوّ كعب إبرا الذي يتغنى برصيد من 48 هدفا: ستة لصالح أياكس أمستردام، وثلاثة لليوفي، وستة للإنتر وأربعة لبرشلونة وتسعة لميلانو وعشرين بالتمام والكمال لباريس سان جيرمان. ومع ذلك لم يفز زلاتان أبراهيموفيتش يوما ومع أي فريق بالكأس ذات الأذنين.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! أندري شيفشينكو 48 هدفا يتقاسم أندري شيفشينكو رصيد إبرا في سجل أهداف الأبطال. الفارق الوحيد هو أن الهدّاف الأوكراني فاز بلقب البطولة مع ميلان الإيطالي في موسم 2003. وهو النادي الذي أحرز بقميصه 29 هدفا، بينما أحرز 15 آخرين لصالح دينامو موسكو وأربعة لبرشلونة.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! ألفريدو دي ستيفانو برصيد 49 هدفا أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! تيري هنري 50 هدفا تيري هنري، بطل العالم في مونديال 1998، كان من أبرز الهدّافين في تاريخ كرة القدم العالمية. تعددت محطاته بين موناكو الفرنسي حيث كانت البداية، مرورا بأرسنال، ثم برشلونة الإسباني الذي فاز معه بلقب الأبطال. وفي معقل نادي أرسنال شيد له تمثال برونزي. وقد بلغ رصيده من الأهداف في جميع هذه المحطات، في مسابقة دوري الأبطال خمسين هدفا.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! توماس مولر 52 هدفا أحرز الدولي الألماني توماس مولر أول أهدافه في مسابقة الـ"تشامبيونزليغ" مباشرة في أول مشاركة له في هذه البطولة. كان ذلك في مارس/ آذار من موسم 2009، في مباراة فاز فيها بايرن الألماني على لشبونة البرتغالي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم. كان حينها مولر في سن الـ 19 عاما. واليوم يزهو رصيده بـ52 هدفا، ولقبين مع بايرن، الأول في 2013 والثاني في 2020.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! رود فان نيستلروي و56 هدفا منتقلا بين ثلاثة أندية: آيندهوفن ومانشستريونايتد ثم ريال مدريد، أحرز الهولندي فان نيستلروي 56 هدفا. ومع ذلك لم يسعفه أبدا الحظ في الفوز بلقب البطولة مع أي من هذه الفرق.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! راؤول غونزاليز بلانكو 71 هدفا راؤول، أسطورة الملكي الذي لا ينسى! لا أحد استطاع إلى اليوم تحطيم رقمه في عدد مبارياته مع هذا النادي والتي تبلغ 500 مباراة على مستوى الليغا، و132 مباراة أخرى ضمن منافسات دوري الأبطال. ثلاث مرات فاز باللقب مع الريال ورصيده التهديفي 71 هدفا بالتمام والكمال.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! كريم بنزيمة 86 هدفا الفرنسي كريم بنزيمة. انتقل إلى ريال مدريد في 2009 قادما من ليون الفرنسي. أربع مرات فاز باللقب مع النادي الإسباني. منذ 2019 يلعب بضمادات حول يده اليمني، لماذا ذلك؟ لا أحد يعرف السبب بالتحديد. وفي نصف نهائي مثير بين ريال مدريد وسيتي (إياب)، أحرز بنزيمة هدفا من ركلة جزاء أنهت تماما أحلام رجالات غوارديولا في الفوز بلقب المسابقة الأوروبية إثر خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! روبرت ليفاندوفسكي 86 هدفا في المركز الثالث على قائمة أبرز هدّافي دوري الأبطال يتربع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بمجموع 85 هدفا. في موسم 2020 فاز بلقب هدّاف الموسم في هذه المسابقة. لناديه السابق بروسيا دورتموند أحرز 17 هدفا ولبايرن الباقي بمجموع 69 هدفا.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! البرغوث و125 هدفا 120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.

في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق! كريستيانو رونالدو المتربع ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.



ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، أ.ف.ب)