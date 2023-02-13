 خماسية هالاند أمام لايبزيغ تقود السيتي إلى ربع نهائي الأبطال | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.03.2023

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رياضة

خماسية هالاند أمام لايبزيغ تقود السيتي إلى ربع نهائي الأبطال

سطر النجم النرويجي هالاند سطرا جديدا في كتاب المجد، عندما أحرز خماسية أمام لايبزيغ الألماني، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز مانشستر سيتي بسبعة أهداف نظيفة. وإنتر ميلان يتأهل كذلك إلى ربع النهائي.

إيرلينغ هالاند في مباراة لايبزيغ ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

هالاند يتوهج أمام لايبزيغ ويقود السيتي نحو ربع نهائي دوري الأبطال

ضرب النجم النرويجي المتألق، إيرلينغ هالاند، بقوة وأحرز خمسة أهداف (ميغا هاتريك) لفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة ضيفه لايبزيغ الألماني على استاد الاتحاد، ليقوده للتأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وانتهى اللقاء بفوز السيتي بسبعة أهداف مقابل لا شيء. 

مختارات

وسجل هالاند أهدافه في الدقائق 22 (من ركلة جزاء) و24، و45+2، و52 و57، وأضاف إلكاي جويندوجان وكيفين دي بروينه الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 49 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وكان مانشستر سيتي صعد لدور الـ16 بعدما تصدر المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة، فيما صعد لايبزغ لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة خلف ريال مدريد الإسباني.

 

أرقام قياسية لهالاند

وبهذا أضحى القناص النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند  أصغر لاعب يتخطى حاجز 30 هدفا في دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله الخماسية. وسجل هالاند /22 عاما/ هدفين في غضون دقيقتين على استاد الاتحاد ليبلغ حاجز 30 هدفا في دوري الأبطال قبل أن يضيف الهدف الثالث في الرمق الأخير من الشوط الاول، وأتبع ذلك بتسجيل هدفين أخرين في الشوط الثاني.

مانشستر سيتي ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا

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وفي سن الـ22 عاما و236 يوما  أصبح هالاند أصغر لاعب  يتخطى حاجز الـ30 هدفا في دوري الأبطال، بفارق 116 يوما عن الهداف الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان. وحقق ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني هذا الإنجاز في سن الثالثة والعشرين و131 يوما.

ولم يكن هذا هو الرقم القياسي الوحيد الذي حطمه هالاند، فقد أحرزه هدفه رقم ثلاثين في مباراته رقم 25 بدوري الأبطال، وهو رقم قياسي أخر، حيث تفوق على الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا بأسم النجم الهولندي السابق رود فان نيستلروي والذي سجله هدفه الثلاثين بالبطولة القارية في مباراته رقم 34، بينما فعل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الإنجاز ذاته في مباراته رقم 46.

 

إنتر ميلان إلى دور الثمانية

وتأهل كذلك إنتر ميلان الإيطالي لدور الثمانية، بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه بورتو البرتغالي في مباراة الإياب. وفاز إنتر ميلان ذهابا بهدف نظيف على ملعبه، ليتفوق بهدف دون رد.

وأنهى بورتو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بيبي في الثواني الأخيرة. وصالح إنتر ميلان جماهيره بعد خسارته مرتين في أخر ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي، الذي يحتل فيه المركز الثاني لكن بفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر. أما بورتو فسيطوي صفحة دوري الأبطال وسيركز على مسيرته في الدوري البرتغالي حيث يحتل مركز الوصيف بفارق ثماني نقاط عن بنفيكا المتصدر.

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    120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.

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    ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.


ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، أ.ف.ب)

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