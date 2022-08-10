صنع في ألمانيا

خليج مار مينور تحتضر

خليج "مار مينور" هي أكبر خليج مياه مالحة في أوروبا. وهو ملوث بشكل كبير بالأسمدة التي تستعمل بشكل كبير في الزراعة الصناعية. ففي الصيف نفقت الآلاف من الأسماك بسبب هذا التلوث. جزء كبير من الخضار المزروعة هناك يصدّر إلى ألمانيا.