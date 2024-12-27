خليجي 26: تأهل عمان والكويت لنصف النهائي وخروج قطر والإمارات

بلغ المنتخبان العماني والكويتي الدور نصف نهائي لكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" بعد تعادلهما مع نظيريهما الإماراتي والقطري تواليا. وتلعب عمان في قبل النهائي مع ثاني المجموعة الثانية، وتقابل الكويت أول المجموعة الثانية.

في بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26)، المقامة بالكويت حتى 3 يناير/ كانون الثاني المقبل، تأهل منتخبا عمان والكويت إلى الدور قبل النهائي، فيما ودع منتخبا قطر والإمارات البطولة، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة، الأخيرة، من المجموعة الأولى، التي أقيمت اليوم الجمعة (27 ديسمبر/ كانون الأول 2024).

ولحق المنتخبان بنظيرهما البحريني المتأهل من المجموعة الثانية بست نقاط قبل الجولة الأخيرة، فيما تبقى بطاقة واحدة بين المنتخبين العراقي حامل اللقب والسعودي قبل لقائهما المرتقب غدا السبت.

عمان في صدارة المجموعة

فعلى ملعب جابر المبارك، تعادل المنتخب العماني مع نظيره الإماراتي 1/1، وأنهى المنتخب الإماراتي الشوط الأول متقدما بهدف سجله يحيى الغساني في الدقيقة 20، لكن في الشوط الثاني، سجل المنتخب العماني هدف التعادل عن طريق عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 79، فيما أهدر فابيو ليما ركلة جزاء للمنتخب الإماراتي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى خمس نقاط في صدارة الترتيب فيما رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى نقطتين. واعتلى المنتخب العماني صدارة الترتيب متفوقا على المنتخب الكويتي بفارق اللعب النظيف.

قطر في ذيل المجموعة

وفي المباراة الثانية، احتفى المنتخب الكويتي المتوج عشر مرات، بالتأهل إلى الدور الثاني بحضور أكثر من 57 ألف متفرج على استاد جابر الأحمد الدولي.

سجل للكويت محمد دحام من ركلة حرة رائعة (74)، وعادل محمد مونتاري لقطر (90+10) التي اكتفت بنقطتين في ذيل المجموعة، بفارق الأهداف عن الإمارات.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب العماني في الدور قبل النهائي مع ثاني المجموعة الثانية، فيما يلعب المنتخب الكويتي مع أول المجموعة الثانية. وتضم المجموعة الثانية، منتخبات البحرين والسعودية والعراق واليمن.

ويلتقي المنتخب البحريني مع نظيره اليمني، فيما يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره العراقي غدا السبت في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية.

ويتصدر المنتخب البحريني المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، وضمن التأهل للدور قبل النهائي، فيما يتواجد المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام المنتخب العراقي، فيما يقبع المنتخب اليمني في قاع الترتيب بلا رصيد.

ص.ش/ع.غ (د ب أ، أ ف ب)