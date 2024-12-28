خليجي 26: السعودية تتأهل لنصف النهائي بفوز صريح على العراق

لحق المنتخب السعودي بنظرائه العماني والكويتي والبحريني في نصف نهائي كأس الخليج "خليجي 26" التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 كانون الثاني/يناير 2025. في المقابل أنهى منتخب اليمن مشواره في البطولة بفوز مثير على البحرين.

سجل المهاجم البديل عبد الله الحمدان هدفين في توقيت حاسم ليمنح منتخب السعودية الفوز على نظيره العراقي بنتيجة 3 / 1 في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) بالكويت، اليوم السبت (28 كانون الأول/ديسمبر 2024).

تقدم المنتخب السعودي بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ليحتفل نجم الهلال بهدفه الدولي الأول بعد صيام طويل دام 282 يوماً.

وأدرك مهند علي التعادل لأسود الرافدين في الدقيقة 64، قبل أن يسجل عبد الله الحمدان هدفين بعد مشاركته بديلا في الدقيقتين 81 و86 ليمنح الأخضر فوزاً ثميناً تأهل به للدور قبل النهائي رفقة البحرين.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع البحرين، بينما تجمد رصيد المنتخب العراقي عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، ليودع حامل اللقب البطولة من الدور الأول وسط حضور 54942 ألف متفرج في مدرجات ملعب جابر الأحمد الدولي.

وكانت أحداث الشوط الثاني مثيرة للغاية، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد التي أشارت لوجود لمسة يد ضد لاعب الوسط العراقي إبراهيم بايش، وسددها سالم الدوسري بنجاح ليتقدم المنتخب السعودي في النتيجة.

وكاد منتخب الأخضر أن يضيف هدفاً ثانياً لكن جلال حسن حارس مرمى العراق كان يقظاً في التصدي لمحاولتين أمام سالم الدوسري وناصر الدوسري.

ونجح المنتخب العراقي في إدراك التعادل بعد كرة طولية من أمجد عطوان مهدها أيمن حسين برأسه إلى مهند علي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء على يمين محمد العويس حارس المرمى السعودي.

تقدم المنتخب السعودي بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ليحتفل نجم الهلال بهدفه الدولي الأول بعد صيام طويل دام 282 يوماً. صورة من: Mohammed Saad/AA/picture alliance

وفي الدقيقة 70 أشرك الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودي المهاجم عبد الله الحمدان مكان عبد الله رديف، ليصنع الفارق كثيراً. ففي الدقائق الأخيرة أضاف الحمدان هدفاً ثانياً بتسديدة رائعة بيسراه في المقص الأيمن للمرمى العراقي، وبعدها بأربع دقائق سجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب السعودي بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من سالم الدوسري.

واحتسب الحكم تسع دقائق وقت بدل ضائع، كان محمد العويس حارس مرمى منتخب السعودي يقظا خلالها في منع فرصة مؤكدة أمام مهند علي إضافة إلى التصدي لتسديدة قوية من أمجد عطوان.

كما سجل سلطان الغنام هدفاً جديداً للمنتخب السعودي، لكن الحكم أشار بوجود تسلل ضد ناصر الدوسري ليكتفي الأخضر بثلاثية محققا فوزه الأكبر على العراق في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما في كأس الخليج.

تأهل المنتخب السعودي إلى دوري نصف النهائي من خليجي 26 صورة من: Mohammed Saad/AA/picture alliance

اليمن تنهي مشوارها في خليجي 26 بفوز مثير على البحرين

وأنهى منتخب اليمن مشواره في خليجي 26 بفوز مثير على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف اليوم السبت في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وتقدم منتخب اليمن بهدف عكسي سجله ناصر محمدوه الغواشي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 لكن محمد الرميحي أدرك التعادل للبحرين في الدقيقة 62.

ولعب منتخب البحرين بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73 لطرد سيد مهدي باقر، ليستغل منتخب اليمن النقص العددي في صفوف خصمه ويخطف هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية بواسطة هارون يوسف الزبيدي.

وكان منتخب البحرين ضمن التأهل إلى المربع الذهبي من قبل مباراة اليوم قبل أن ينهي مشواره في دور المجموعات بالخسارة أمام اليمن. وتوقف رصيد منتخب البحرين عند ست نقاط بالتساوي مع منتخب السعودية، في الوقت الذي ودع فيه منتخب اليمن البطولة مبكراً، قبل أن يحصد اليوم أول ثلاث نقاط له في البطولة.

خ.س/أ.ح (د ب أ)