خليجي 26: البحرين تقلب الطاولة على عمان وتتوّج بلقبها الثاني

فاز منتخب البحرين بكأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز 2 / 1 على عمان في المباراة النهائية لنسخة خليجي 26 بالكويت. وبذلك، يضيف المنتخب البحريني اللقب الخليجي الثاني إلى خزائنه بعد خليجي 24 عام 2019 في قطر.

أحرزت البحرين لقب مسابقة كأس الخليج السادسة والعشرين بعدما قلبت الطاولة على عمان 2-1 السبت (4 يناير/كانون الثاني 2025) على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت في المباراة النهائية.

وجاء الفضل في فوز البحرين إلى محمد مرهون الذي حصل على ركلة جزاء سددها بنفسه بنجاح (79) مدركا التعادل بعدما كانت عمان متقدمة بهدف عبد الرحمن المشيفري (17).

وفي الدقيقة الـ 80، سدد مرهون، لاعب نادي الكويت الكويتي، كرة غيّر مدافع عمان محمد المسلمي اتجاهها وسكنت بالخطأ شباك فريقه.

وبهذا الفوز، يضيف المنتخب البحريني اللقب الخليجي الثاني إلى خزائنه بعد الفوز بنسخة خليجي 24 التي أقيمت عام 2019 في قطر، ليتعادل مع منتخبي الإمارات وعمان اللذين حققا اللقب مرتين أيضا.

أما المنتخب العماني فقد أهدر فرصة ثمينة للتتويج بلقب ثالث بعد عامي 2009 و2018 وخسر المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه بعدما خسر نهائي خليجي 25 أمام العراق منظم البطولة في 2023.

وعقب الفوز، قال كميل الأسود لاعب البحرين "فرحتي لا توصف ولا أعرف كيف أعبر عن مشاعري بعد السيناريو الذي حدث وتحويل خسارتنا إلى فوز". بدوره، صرح زميله علي مدن "الجمهور البحريني هو الرقم الصعب في التتويج ولم يهدأ ودفعنا للعودة في الشوط الثاني".

واستحقت البحرين اللقب نظير مشوارها في "خليجي 26" الذي بدأته بالضرب بقوة، إذ فازت في بداية البطولة على السعودية 3-2 وكانت أول المتأهلين إلى نصف النهائي بتغلبها على العراق 2-0، قبل أن تخسر أمام اليمن 1-2 في مباراة تحصيل حاصل في الجولة الثالثة بعدما كانت ضامنة صدارة المجموعة الثانية. من بعدها، أطاحت بالكويت المضيفة في نصف النهائي بتغلبها عليها بهدف نظيف.

م.ف/خ.س (أ ف ب، د ب أ)