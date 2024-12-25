  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
قضايا راهنة
الانتخابات الألمانية 2025الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتها
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
بث مباشر
عالم الرياضةالشرق الأوسط

خليجي 26.. البحرين في المربع الذهبي والسعودية تنعش آمالها

٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤

أصبحت البحرين أول فريق يتأهل إلى المربع الذهبي من بطولة "خليجي 26"، المقامة في الكويت، فيما انتعشت آمال السعودية بعد الفوز على اليمن

https://p.dw.com/p/4oZlQ
البحرين أول المتأهلين إلى المربع الذهبي في خليجي 26 والسعودية تنعش آمالها، صورة من الأرشيف.
البحرين أول المتأهلين إلى المربع الذهبي في خليجي 26 والسعودية تنعش آمالها. صورة من: Alaa Al-Marjani/REUTERS

باتت البحرين أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" بفوزها على العراق 2-0 الأربعاء (25 ديسمبر/كانون الأول 2024) ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وجاءت ثنائية البحرين بأقدام علي مدن في الدقيقتين 38 و47 ليرتفع رصيد البحرين إلى 6 نقاط وتضمن صدارة المجموعة حتى قبل الجولة الأخيرة.

ففي المواجهة الأولى، تغلبت البحرين على السعودية 3-2. وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها، قلبت السعودية تخلفها بهدفين أمام اليمن إلى فوز مثير 3-2.

السعودي عبد الله الحمدان يحتفل بعد هدفه خلال المباراة بين السعودية واليمن ضمن خليجي 26.
السعودي عبد الله الحمدان يحتفل بعد هدفه خلال المباراة بين السعودية واليمن ضمن خليجي 26. صورة من: Mohammed Saad/Anadolu/picture alliance

سجل ثلاثية الأخضر محمد كنو (30)، ومصعب الجوير (57 من ركلة جزاء)، وعبد الله الحمدان (90+3)، بعد أن تقدم منتخب اليمن بثنائية هارون الزبيدي (8)، وعبد المجيد صبارة (27).

وبهذا، بقي رصيد السعودية ثلاث نقاط شأنها في ذلك شأن العراق، فيما ظل رصيد اليمن خال الوفاض.

وتلتقي السعودية والعراق السبت (28 ديسمبر/كانون الأول) في مباراة حاسمة لتحديد هوية المنتخب الذي سيرافق البحرين إلى نصف النهائي، علماً بأن التعادل يصب في صالح السعودية.

م ف (أ ف ب، د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

جماهير يمنية غفيرة تحتفل بفوز منتخب اليمن للناشئين بكأس غرب آسيا عام 2021 (05/01/2022)

كرة القدم في اليمن ـ شعاع أمل نادر من وسط ركام الحرب

كرة القدم في اليمن ـ شعاع أمل نادر من وسط ركام الحرب

في "اليمن السعيد" الذي صارت فيه الأخبار السعيدة نادرة بسبب الحرب، تبرز كرة القدم لتنسي اليمنيين ولو مؤقتا مآسيهم. بمشاركاته الخارجية القوية رغم شح الإمكانيات، يهدي باستمرار منتخب الناشئين لجماهيره الفرح ويوحد صفوفهم.
عالم الرياضة٩ يوليو ٢٠٢٣
سيحصل كريستيانو رونالدو على 200 مليون يورو في موسميين

من ريفيلينو إلى رونالدو... الخليج وجهة جاذبة في خريف العمر

من ريفيلينو إلى رونالدو... الخليج وجهة جاذبة في خريف العمر

صحيحٌ أن كريستيانو رونالدو يُعدّ أبرز النجوم العالميين يحترفون في البطولات الخليجية لكرة القدم، مع توقيعه على كشوف نادي النصر السعودي، إلا أن منطقة الخليج لطالما جذبت العديد من الأسماء اللامعة في خريف مسيرتها الرياضية.
عالم الرياضة٣ يناير ٢٠٢٣
هدف للعراق في مرمى عمان في كأس الخليج

العراق يتوج بلقب "خليجي 25" بفوز "قاتل" على عمان

العراق يتوج بلقب "خليجي 25" بفوز "قاتل" على عمان

فاز المنتخب العراقي بلقب كأس الخليج لكرة القدم في نسختها رقم 25 في البصرة، وذلك عقب فوزه المثير على نظيره العماني، في المباراة النهائية للبطولة. وهذا هو اللقب الرابع للعراق في تاريخ مشاركاته في البطولة.
كرة قدم١٩ يناير ٢٠٢٣