خليجي 26.. البحرين في المربع الذهبي والسعودية تنعش آمالها

أصبحت البحرين أول فريق يتأهل إلى المربع الذهبي من بطولة "خليجي 26"، المقامة في الكويت، فيما انتعشت آمال السعودية بعد الفوز على اليمن

باتت البحرين أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" بفوزها على العراق 2-0 الأربعاء (25 ديسمبر/كانون الأول 2024) ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وجاءت ثنائية البحرين بأقدام علي مدن في الدقيقتين 38 و47 ليرتفع رصيد البحرين إلى 6 نقاط وتضمن صدارة المجموعة حتى قبل الجولة الأخيرة.

ففي المواجهة الأولى، تغلبت البحرين على السعودية 3-2. وفي إطار منافسات المجموعة ذاتها، قلبت السعودية تخلفها بهدفين أمام اليمن إلى فوز مثير 3-2.

السعودي عبد الله الحمدان يحتفل بعد هدفه خلال المباراة بين السعودية واليمن ضمن خليجي 26. صورة من: Mohammed Saad/Anadolu/picture alliance

سجل ثلاثية الأخضر محمد كنو (30)، ومصعب الجوير (57 من ركلة جزاء)، وعبد الله الحمدان (90+3)، بعد أن تقدم منتخب اليمن بثنائية هارون الزبيدي (8)، وعبد المجيد صبارة (27).

وبهذا، بقي رصيد السعودية ثلاث نقاط شأنها في ذلك شأن العراق، فيما ظل رصيد اليمن خال الوفاض.

وتلتقي السعودية والعراق السبت (28 ديسمبر/كانون الأول) في مباراة حاسمة لتحديد هوية المنتخب الذي سيرافق البحرين إلى نصف النهائي، علماً بأن التعادل يصب في صالح السعودية.

م ف (أ ف ب، د ب أ)