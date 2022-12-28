خليجي 25 في البصرة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تنطلق يوم الجمعة القادم في العراق منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج لكرة القدم.
تكثف المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" من استعداداتها مع اقتراب موعد انطلاق البطولة. يعتبر المنتخب السعودي أحد أقوى المنتخبات المشاركة لكن المنتخب العراقي يسعى لاستعادة أمجاده السابقة.
نعى رؤساء دول وسياسيون ورياضيون من حول العالم نجم الكرة البرازيلي الأشهر بيليه، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع السرطان. ويعد بيليه أحد أعظم من لعبوا كرة القدم في التاريخ وتمتع بموهبة فذة يندر تكرارها.
حفلت عناوين الصحف العالمية اليوم بافتتاحيات ترثي نجم كرة القدم البرازيلي بيليه الذي وافته المنية عن عمر ناهز 82 عاماً بعد معاناة مع مرض السرطان. التقرير التالي يرصد أبرز ما جاء في عناوين الصحف العالمية عن النجم الراحل.
منذ بداية مشواره داخل المستطيل الأخضر، خطف إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو، أو بيليه، الأنظار وأصبح أحد أشهر أساطير كرة القدم على مر العصور. "الجوهرة السوداء" توفي عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول