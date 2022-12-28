خليجي 25 في البصرة

العالم يبكي رحيل "الملك" ـ ردود فعل عالمية على وفاة الأسطورة بيليه

نعى رؤساء دول وسياسيون ورياضيون من حول العالم نجم الكرة البرازيلي الأشهر بيليه، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع السرطان. ويعد بيليه أحد أعظم من لعبوا كرة القدم في التاريخ وتمتع بموهبة فذة يندر تكرارها.