 خليجي 25 في البصرة | DW الأخبار | DW | 03.01.2023

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DW الأخبار

خليجي 25 في البصرة

تنطلق يوم الجمعة القادم في العراق منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج لكرة القدم.

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Iraqi football fans hold up their national flags to show support for Iraq national football team in the AFC Asian Cup group D match against Vietnam national football team in Abu Dhabi, United Arab Emirates, 8 January 2019. Iraqi football fans hyper after Iraq defeated Vietnam 3-2 in comeback win PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY 20190108_73239

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لاعبة ألمانية في الخامسة عشرة تنضم لفريق كولونيا النسائي 29.10.2022

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تستضيف ألمانيا لأول مرة ألعاب مكابي الشتوية، وهي منافسات لرياضيين يهود وإسرائيليين. ويشارك متسابقون من نحو عشرين دولة.

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"خليجي 25" - بعد غياب لعقود الملاعب العراقية تستضيف مجددا كأس الخليج 03.01.2023

تكثف المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" من استعداداتها مع اقتراب موعد انطلاق البطولة. يعتبر المنتخب السعودي أحد أقوى المنتخبات المشاركة لكن المنتخب العراقي يسعى لاستعادة أمجاده السابقة.

(FILES) In this file photo taken on March 11, 1995, former Brazilian soccer star and Sports Minister, Edson Arantes do Nascimento, known as Pelé (L), smiles to fans at the opening ceremonies of the XII Pan American games t the Mundialista Stadium at Mar del Plata. - The 82-year-old icon was hospitalized in Sao Paulo on November 29, 2022, for what doctors said was a reevaluation of the chemotherapy he has been undergoing since surgery to remove a colon tumor in September 2021. (Photo by Omar TORRES / AFP)

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7th May 1963: Star of the Brazilian football team, Pele (Edson Arantes do Nascimento) sits on the ball during a break in training at Selsdon Park Hotel where they are staying. The Brazilians are to play England at Wembley. (Photo by John Pratt/Keystone/Getty Images)

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FILE - The June 21, 1970 file photo shows Brazil's King Pele as he has a big smile as he holds the Jules Rimet Trophy, following Brazil's victory over Italy in the World Cup final on June 21, 1970 at the Azteca Stadium, Mexico City. Brazil won 4-1 and was given the Jules Rimet Trophy permanently in recognition of its third victory. (AP Photo)

الأسطورة بيليه.. لاعب القرن الذي لن تنساه ملاعب الكرة 29.12.2022

منذ بداية مشواره داخل المستطيل الأخضر، خطف إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو، أو بيليه، الأنظار وأصبح أحد أشهر أساطير كرة القدم على مر العصور. "الجوهرة السوداء" توفي عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.