خليجي 25 – عُمان تطيح بالسعودية والعراق يكتسح اليمن

ودّع المنتخب السعودي بطولة كأس الخليج في نسختها الخامسة والعشرين عقب خسارته أمام نظيره العُماني 1-2 الخميس (12 يناير/ كانون الثاني 2023) على ملعب الميناء الأولمبي بالبصرة، في ختام منافسات المجموعة الأولى.

وسجل هدفي عُمان لمنذر العلوي (34)، وحارب السعدي (84)، وهدف الأخضر تركي العمار (41).

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، وتأهل رفقة العراق المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه الكبير على اليمن.

وجاء الشوط الأول جيداً، لاسيما من جانب الأخضر الذي كان الطرف الأفضل والأخطر، ولاحت له فرصة لافتتاح باب التسجيل، لكن من أول هجمة منسقة نجح المنتخب العماني في أخذ الأسبقية عندما استقبل المنذر العلوي كرة عرضية لعبها مباشرة داخل المرمى (34).

وقبل نهاية هذا الشوط نجح الأخضر في تعديل النتيجة عندما لعب سميحان النابت كرة عرضية لم يجد تركي العمار في إيداعها المرمى (41).

ومع بداية الشوط الثاني، أهدرت عُمان فرصة محققة عندما انفرد عصام الصبحي بالمرمى وطوح بالكرة فوق العارضة (48). وتهيأت فرصة للأخضر لكن كرة تركي العمار مرت بجانب القائم (50) وأنقذ حارس عمان مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة سميحان النابت وحولها للركنية (57).

بعد ذلك هدأ اللعب بسبب كثرة التوقف الناجم عن سقوط لاعب عمان بداعي الإصابة. وبخلاف مجريات اللعب ضاعف المنتخب العماني النتيجة، عندما صوب حارب السعدي كرة قوية استقرت في المقص الأيمن للحارس نواف العقيدي (84).

تأهل العراق للدور نصف النهائي بعد أن تصدر مجموعته بفوزه الساحق على نظيره اليمني بخماسية نظيفة، أرشيف (9 يناير 2023).

العراق إلى نصف النهائي بخماسية أمام اليمن

وعلى استاد البصرة الدولي وبحضور 65 ألف متفرج، بلغ المضيف المنتخب العراقي نصف نهائي خليجي 25 بفوزه الساحق على نظيره اليمني 5-صفر الخميس، وذلك في ختام مباريات دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى.

وتناوب على تسجيل خماسية العراق كل من مصطفى ناظم (40) وأمجد عطوان (64) وأيمن حسين (72و74) وحسين علي (89).

وتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متساوياً مع عمان ولكن مع فارق الأهداف لصالحه. وتجمد رصيد الأخضر عند 3 نقاط في المركز الثالث، فيما تذيلت اليمن الترتيب من دون أي نقطة.

وهو الفوز الثاني توالياً للعراق بعد تخطيه المنتخب السعودي في الجولة الثانية بهدفين نظيفين، وقبلهما اكتفى بنقطة واحدة من تعادل سلبي امام عُمان. كما أنه الانتصار الرابع للعراق على حساب اليمن في تاريخ مشاركاتهما في بطولات كأس الخليج، حيث التقيا أربع مرات تعادلا فيها مرة واحدة.

وتخوض منتخبات المجموعة الثانية الجولة الثالثة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات غدا الجمعة (13 يناير/ كانون الثاني) فيلتقي المنتخب البحريني مع نظيره الكويتي على ملعب البصرة الدولي، وفي نفس التوقيت تلتقي قطر مع الإماراتعلى ملعب الميناء.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)