خليجي 25: عمان تجرد البحرين من اللقب وتقابل العراق في النهائي

حقق المنتخب العماني مساء اليوم الاثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2023) فوزا في الدقائق الأخيرة 1 / صفر على نظيره البحريني حامل لقب البطولة في النسخة الأخيرة بقطر عام 2019، ليخطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25). وسيلعب المنتخب العماني مع نظيره العراقي في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.

وسجل جميل اليحمدي هدف المباراة الوحيد للمنتخب العماني في الدقيقة 83.

وجاء الشوط الأول ليشهد حذرا في الهجمات من الجانبين، حيث لم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى كل من سيد جعفر حارس البحرين، أو إبراهيم المخيني حارس عمان.

ورغم السيطرة الكبيرة للمنتخب العماني واستحواذه على الكرة بشكل أكبر من نظيره البحريني، إلا أن الفرص الحقيقية كانت للبحرين التي كانت على قلة هجماتها الأكثر خطورة في الشوط الأول.

وهاجم المنتخب البحريني بعبد الله يوسف ومن خلفه عبد الوهاب المالود، فيما تحرك الثنائي علي مدن ومهدي الحميدان على الجانبين الأيمن والأيسر.

وعلى الجانب الأخر، اعتمد المنتخب العماني على الدفاع بشكل منظم، وكذلك حارسه المتألق إبراهيم المخيني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

اللاعب الشاب المنذر العلوي، لاعب منتخب عمان عينه، على كرة ركلها حارس وقائد منتخب البحرين سيد محمد جعفر.

وفي الدقيقة 59 طالب لاعبو المنتخب العماني بضربة جزاء بعد سقوط لاعبه المنذر العلوي داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب.

وسدد جميل اليحمدي لاعب المنتخب العماني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 62، لكن كرته مرت إلى جانب القائم الأيسر للمرمى البحريني.

ونجح المنتخب العماني في تسجيل هدف عن طريق اليحمدي في الدقيقة 83، بعدما سدد كرة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء لم ينجح سيد جعفر حارس مرمى البحرين في التصدي لها لتواصل طريقها لشباكه.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز المنتخب العماني 1 / صفر.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)