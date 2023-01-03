 خليجي 25.. تألق عراقي وطموح لإحراز اللقب الرابع | العراق اليوم | DW | 12.01.2023

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العراق اليوم

خليجي 25.. تألق عراقي وطموح لإحراز اللقب الرابع

تألق المنتخب العراقي في بداية بطولة خليجي 25 مقدما أداء جيدا أسعد الجمهور، فما هي حظوظه لإحراز اللقب الرابع؟ وما هي حظوظ الفرق الأخرى المشاركة في البطولة؟ وهل ستدافع البحرين عن لقبها؟

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ضيف الحوار:
د. كاظم العبادي: محلل رياضي خبير بكرة القدم

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