خليجي 25.. تألق عراقي وطموح لإحراز اللقب الرابع

العراق اليوم: البصرة تستضيف خليجي 25.. ماذا يعني ذلك لكرة القدم العراقية؟

بعد أكثر من 40 عاما، يستعد العراق لاستضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، حيث ستستضيف مدينة البصرة خليجي 25. فهل هي مؤهلة لاستضافة البطولة؟ وماذا تعني هذه البطولة للمنتخب العراقي وجماهير الكرة؟