خليجي 25.. تألق عراقي وطموح لإحراز اللقب الرابع

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تألق المنتخب العراقي في بداية بطولة خليجي 25 مقدما أداء جيدا أسعد الجمهور، فما هي حظوظه لإحراز اللقب الرابع؟ وما هي حظوظ الفرق الأخرى المشاركة في البطولة؟ وهل ستدافع البحرين عن لقبها؟
ضيف الحوار: د. كاظم العبادي: محلل رياضي خبير بكرة القدم
تكثف المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس الخليج "خليجي 25" من استعداداتها مع اقتراب موعد انطلاق البطولة. يعتبر المنتخب السعودي أحد أقوى المنتخبات المشاركة لكن المنتخب العراقي يسعى لاستعادة أمجاده السابقة.
بعد أكثر من 40 عاما، يستعد العراق لاستضافة بطولة كأس الخليج لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، حيث ستستضيف مدينة البصرة خليجي 25. فهل هي مؤهلة لاستضافة البطولة؟ وماذا تعني هذه البطولة للمنتخب العراقي وجماهير الكرة؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول