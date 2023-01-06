خليجي 25- البحرين تهزم الإمارات 2/1 وقطر تفوز على الكويت 2/صفر

استهل المنتخب البحريني حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) بفوزه على المنتخب الإماراتي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت (7 يناير/كانون الثاني 2023) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

وتقدم المنتخب البحريني بهدف سجله كميل حسان الأسود في الدقيقة 60، وأضاف جاسم الشيخ الهدف الثاني في الدقيقة .77 فيما سجل هدف المنتخب الإماراتي سيبستيان تاجليابو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليحصد المنتخب البحريني أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، فيما ظل المنتخب الإماراتي بلا رصيد.

يذكر أن المنتخب البحريني كان توج بلقب "خليجي 24" التي أقيمت في عام 2019 عندما تغلب على المنتخب السعودي بهدف نظيف في المباراة النهائية

بداية متوسطة المستوى

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض المنتخب الإماراتي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثاً عن إيجاد ثغرة في دفاع المنتخب البحريني، الذي اعتمد على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

وجاءت أولى المحاولات الخطيرة للمنتخب الإمارات في الدقيقة الرابعة عندما استلم علي صالح الكرة داخل منطقة جزاء المنتخب البحريني من الناحية اليسرى ليسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم.

بعد تلك الهجمة استمرت محاولات المنتخب الإماراتي لتسجيل هدف التقدم وسط التزام دفاعي من المنتخب البحريني لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت بدأ المنتخب البحريني في دخول أجواء المباراة الهجومية وبادل المنتخب الإماراتي للهجمات قبل أن يفرض سيطرته على مجريات اللقاء، ويجبر المنتخب الإماراتي على التراجع لوسط ملعبه والاعتماد على الهجمات المرتدة. ومع ذلك لم يتمكن الفريقان من تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 36 والتي شهدت أخطر فرص اللقاء للمنتخب البحريني عندما لعبت كرة عرضية داخل منطقة جزاء المنتخب الإماراتي هيأها عبد الله يوسف برأسه لتصل إلى علي مدن غير المراقب على حدود منطقة الست ياردات ليسدد كرة قوية تصدى لها خالد عيسى حارس مرمى المنتخب الإماراتي.

وفي الدقيقة 39 كاد المنتخب البحريني أن يفتتح التسجيل عنما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها عبد الله يوسف وقابلها بضربة رأس قوية لكن خالد عيسى تصدى لها ببراعة. ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول دون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته فارضاً التعادل السلبي بين الفريقين.

خليجي 25 في البصرة

شوط ثان.. وحذر زائد

ومع بداية الشوط الثاني، انحصر اللعب في وسط الملعب ولم تكن هناك أفضلية لمنتخب على الآخر في ظل الحذر الزائد الذي بدأ به المنتخبان لهذا الشوط.

واستمر الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 60 والتي شهدت تسجيل المنتخب البحريني لهدف التقدم عندما سدد كميل حسان الأسود كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بالحائط البشري الإماراتي قبل أن تعانق الشباك.

بعد الهدف، تخلى المنتخب الإماراتي عن حذره الدفاعي وبادر بشن هجمات على مرمى المنتخب البحريني، الذي حرص على تهدئة اللعب وشن الهجمات وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ومع ذلك فشل المنتخبان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 77 والتي شهدت تسجيل المنتخب البحريني للهدف الثاني عندما سدد جاسم الشيخ كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

كثف المنتخب الإماراتي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف تقليص الفارق لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم للمنتخب البحريني لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 88 والتي شهدت فرصة خطيرة للمنتخب البحريني عندما استلم سيد ضياء الكرة داخل منطقة جزاء المنتخب الإماراتي وراوغ مدافعين قبل أن يسدد الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل المنتخب الإماراتي هدف حفظ ماء الوجه عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها سيبستيان تاجليابو بضربة رأس إلى داخل المرمى. ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز البحرين 1/2.

قطر تهزم الكويت

وفي المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25)، فاز المنتخب القطري على نظيره الكويتي 2 / صفر.

دانت السيطرة في الشوط الأول لـ "العنابي" بتشكيلته الشابة المتجددة التي تتمثل بالمنتخب الأولمبي مطعماً بعدد من عناصر المنتخب الأول الذين شاركوا في مونديال 2022، وترجم هذا الواقع إلى هدف تقدم عبر عمرو سراج من تسديدة متقنة عجز الحارس الكويتي سليمان عبدالغفور عن منعها من هز شباكه (23).

وشن "الأزرق" طلعات خجولة في محاولة منه لاستدراك الموقف بيد أنه فوجئ بركلة جزاء احتسبت ضده سددها أحمد علاء الدين على يسار عبدالغفور الذي ارتمى إلى اليمين (38).

ولم يثمر الضغط الذي مارسه المنتخب الكويتي في الشوط الثاني رغم سيل الفرص التي سنحت للاعبين أبرزها انفراد البديل شبيب الخالدي الذي تجاوز الحارس القطري مشعل برشم لكنه لم يحسن وضع الكرة في الشباك الخالية 55 .

وكان "الأزرق" زعيم "البطولة الإقليمية" بعشرة ألقاب يمنّي النفس بالعودة للعب الأدوار الأولى في المسابقة المفضلة بالنسبة له بعد سنوات من التخبط والمشاكل والإيقاف، وبنسيان خروجه من دور المجموعات في النسختين الأخيرتين، فضلاً عن فشله في بلوغ نهائيات كأس آسيا 2023، غير أن حسابات المدرب البرتغالي روي بينتو الذي يعتمد على مجموعة من الشباب مطعمة بأسماء خبيرة لم تكن في مكانها، لتتجرع الكويت خسارتها السابعة أمام قطر منذ انطلاق المسابقة في 1970 مقابل 11 انتصاراً وتعادل واحد.

من جانبه، سجل "العنابي" بداية جيدة للبطولة التي حقق لقبها ثلاث مرات.

وكان الاتحاد القطري قرّر خوض كأس الخليج بالمنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرتغالي برونو بينيرو بدلاً من المنتخب الأول الذي دربه طويلاً الإسباني فيليكس سانشيس قبل أن يرحل قبل أيام، بهدف منح فرصة للاعبين الشباب لإظهار إمكاناتهم، غير أن التشكيلة عززت بعدد من العناصر التي ظهرت في مونديال 2022 على غرار الحارس برشم، طارق سلمان، محمد وعد وهمام الأمين.

ع.ح./ع.ا.ج. (ا ف ب، د ب أ)