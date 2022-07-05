خلف الستار - لغز فيرمير

فما قصة هذه اللوحة المثيرة؟

يروي الفيلم العديد من المراحل التي مرت بها هذه اللوحة في تاريخها، فقد أبهرت لوحات الرسام الهولندي يوهانس فيرمير الغامضة الناس لعدة قرون. لذلك كان الفنان دائما سببا لنقاشات مثيرة للجدل بين خبراء الفن من جميع أنحاء العالم. أعيدت صورة كيوبيد للوحة بمساعدة خبراء مشهورين عالميا فكانت النتيجة: تحول جذري للوحة الرسام فيرمير.





من الذي قرر التدخل في تفاصيل اللوحة؟ لمحة من وراء الستار - مناسبة للتفكير في عالم تفسير الفنون في الماضي والحاضر. هل يمكن الكشف عن لغز فيرمير من خلال الكشف عن صورة كيوبيد؟





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