 خلف الستار - لغز فيرمير | تقارير جديدة | DW | 05.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

خلف الستار - لغز فيرمير

ماذا يعني اكتشاف صورة إله الحب الروماني كيوبيد عارية في لوحة لفيرمير عمرها 350 عاما؟ بعد سنوات من الدراسة والبحث تم عرض اللوحة في معرض في مدينة درسدن الألمانية باسم "قارئة الرسالة أمام النافذة المفتوحة".

Übermalung Johannes Vermeer «Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster»

 فما قصة هذه اللوحة المثيرة؟

Thumbnails für die Doku Hinter dem Vorhang – Das Geheimnis Vermeer

يروي الفيلم العديد من المراحل التي مرت بها هذه اللوحة في تاريخها، فقد أبهرت لوحات الرسام الهولندي يوهانس فيرمير الغامضة الناس لعدة قرون. لذلك كان الفنان دائما سببا لنقاشات مثيرة للجدل بين خبراء الفن من جميع أنحاء العالم. أعيدت صورة كيوبيد للوحة بمساعدة خبراء مشهورين عالميا فكانت النتيجة: تحول جذري للوحة الرسام فيرمير.
 

Thumbnails für die Doku Hinter dem Vorhang – Das Geheimnis Vermeer


من الذي قرر التدخل في تفاصيل اللوحة؟ لمحة من وراء الستار - مناسبة للتفكير في عالم تفسير الفنون في الماضي والحاضر. هل يمكن الكشف عن لغز فيرمير من خلال الكشف عن صورة كيوبيد؟


مواعيد البث
DW  عربية

السبت 13 أغسطس/آب 2022 – 03:15 UTC
السبت 13 أغسطس/آب 2022 – 13:15 UTC
السبت 13 أغسطس/آب 2022 – 16:15 UTC
السبت 13 أغسطس/آب 2022 – 19:15 UTC
الأحد 14 أغسطس/آب 2022 – 05:15 UTC
الأحد 14 أغسطس/آب 2022– 22:15 UTC
الإثنين 15 أغسطس/آب 2022– 11:15 UTC
الإثنين 15 أغسطس/آب 2022– 18:15 UTC
الثلاثاء 16 أغسطس/آب 2022– 01:15 UTC
الثلاثاء 16 أغسطس/آب 2022– 07:15 UTC
الأربعاء  17 أغسطس/آب 2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 17 أغسطس/آب 2022  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

إعلان