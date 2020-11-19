 خلفيات وأشكال ″جريمة العشائر″ وسبل مكافحتها في ألمانيا! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.11.2020

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سياسة واقتصاد

خلفيات وأشكال "جريمة العشائر" وسبل مكافحتها في ألمانيا!

نفذت الشرطة حملة مداهمة كبيرة ضد أفراد من عائلة رمو في برلين، على خلفية سرقة كنوز فريدة من متحف دريسدن. وفي ألمانيا هناك عوائل كبيرة تمارس الجريمة المنظمة، فما هي أصولها وبنيتها الاجتماعية والجرائم التي ترتكبها؟

رجال شرطة خلال مداهمة ضد افراد من علائات مجرمة في برلين

المداهمات المستمرة وعمليات التفتيش والملاحقة هي إحدى الاستراتيجيات التي تتبعها ولايات ألمانيا لمكافحة مايسمى بجريمة العشائر

بين الحين والآخر تتصدر جرائم نوعية كبيرة عناوين الصحف ونشرات وسائل الإعلام في ألمانيا، والتي ترتكبها عوائل كبيرة أغلبها ذات أصول عربية. ففي العام الماضي قام رجال ملثمون بالتسلل إلى القبو الآخضر في متحف دريسدن، حيث توجد تحف ومجموعات فنية تاريخية، وسرقوا أعمالا فنية فريدة لا تقدر بثمن. ومؤخرا قامت شرطة برلين بحملة مداهمة واعتقلت ثلاثة أشخاص من عائلة رمو الكبيرة على خلفية عملية السرقة تلك، ولا تزال الشرطة تبحث عن اثنين من افراد تلك العائلة وأصدرت مذكرة بحث دولية بحقهم.

مختارات

نشاط العصابات العربية في برلين خاصة لم يعد سراً، ويختلف باحثان في قضايا الهجرة والأديان بشأن العصابات في ألمانيا لاسيما أن اغلبها عصابات عائلية عربية، ويوضّحان في نقاش مع "مسائية دي دبليو" أسباب الظاهرة ومدى خطورتها.

بانتظار صدور تقييم الحكومة الاتحادية لمستوى "الجريمة المنظمة لعام 2018" في ألمانيا، الاتحاد المسيحي الحاكم يعلن عبر خطة من 12 تقطة نيته في تشديد آليات التصدي للعشائر الإجرامية خاصة العربية منها، وفق الوكالة الألمانية.

لكن من هي هذه العائلات الكبيرة وما هي أصولها وكم عددها في ألمانيا وما هي الجرائم التي ترتكبها عادة؟ وماذا تفعل السلطات للتصدي لها والجريمة المنظمة التي تمارسها؟

ماذا يعني مصطلح "جريمة العائلات" الكبيرة؟

منذ عام 2018 تشير هيئة مكافحة الجريمة في تقريرها عن "الجريمة المنظمة" في ألمانيا إلى ما يسمي بـ "جريمة العشائر" لتفريقها عن أنواع الجريمة المنظمة الأخرى، وهي التي يرتكبها أفراد عائلات كبيرة "ينتمون لإثنية معينة" تشكل مجتمعات موازية منعزلة.

وفي أحد تقاريره يعرّف اتحاد شرطة مكافحة الجريمة، "جريمة العشائر" بأنها جريمة يرتكبها "أفراد تجمعهم قرابة عائلية ومن أصول إثنية مشتركة وتتم حماية المجرم بشكل جيد، وبالتالي المساعدة في تنفيذ الجريمة أو تعقيد وتصعيب إمكانية كشف ملابساتها". ويتم كل ذلك من خلال "الالتزام بقيمهم الخاصة ورفض النظام القانوني الألماني".

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الشرطة الألمانية تلقي القبض على ثلاثة مشتبه فيهم على خلفية سرقة متحف "القبو الأخضر"

لكن هناك من ينتقد هذا التوصيف، لهذا النوع من الجريمة المنظمة وتسميتها بـ "جريمة العشائر" مثل الصحافي محمد أمجاهد الذي يرى أن ذلك قد يؤدي إلى الاشتباه بكل أفراد العائلة والتمييز ضدهم رغم أنهم لا علاقة لهم بالجريمة لا من قريب ولا من بعيد. مثلا بعض هؤلاء يجدون صعوبة كبيرة في العثور على منزل للايجار أو على فرصة عمل، حيث يتم ربطهم بأبناء تلك العائلات الكبيرة التي تمارس الجريمة المنظمة لأنهم يحملون نفس الاسم العائلي (الكنية).

لكن الشرطة والداوئر الأمنية تشير إلى أن مصطلح "العشيرة" يستخدم لوصف بنية هذه المجموعة الإجرامية. لذلك فإن مصطلح "جريمة العشائر" يستخدم في كل التقارير الرسمية لشرطة مكافحة الجريمة الاتحادية وفي الولايات.

ما حجم "جريمة العشائر"؟

هناك أسماء معروفة في كل ألمانيا مثل: أبو شاكر، رمو، ميري، الزين ينتمون لعائلات كبيرة (عشائر) معروفة. لكن وحسب التقرير الاتحادي عن "الجريمة المنظمة" في ألمانيا، فإن 7,8 بالمائة فقط من الجريمة المنظمة التي تمت ملاحقتها والتحقيق فيها خلال العام الماضي 2019، قد تم ارتكابها من قبل هذه العائلات.

وعن أصول هذه العائلات الكبيرة (العشائر) التي تمارس الجريمة المنظمة، فإن الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة تشير إلى من يسمون بالمحلمية الأكراد من جنوب شرق تركيا ولبنان، ومجموعات ذات أصول عربية وتركية ومن دول غرب البلقان والدول المغاربية.

عرفات أبو شاكر في 17 يوليو 2020 وهو في قاعة المحكمة في برلين.

عرفات أبو شاكر أحد الأسماء المعروفة في مشهد ما يعرف بـ "جريمة العشائر" في ألمانيا تتم محاكمته في برلين

وهذه العائلات لا تنشط في كل أنحاء ألمانيا، وإنما في مناطق محددة. وثلثا الجرائم التي تم التحقيق فيها، ارتكبها أفراد من عائلات في ولايات: شمال الراين ويستفاليا، وساكسونيا السفلى، وبريمن وبرلين. وليس معروفا عدد الأفراد المجرمين في هذه العائلات، ويعود ذلك إلى أن كل ولاية تقيّم وتحصي عدد هؤلاء بشكل مختلف. ففي ولاية بريمن تشير الشرطة إلى أن هناك 3500 شخص من المحلمية، ولكن من يسببون مشاكل ويرتكيون جرائم منهم يقدر عددم بنحو 50 إلى 100 شخص، حسب رئيس شرطة بريمن لوتس مولر.

أما في ولاية شمال الراين ويستفاليا فإن السلطات الأمنية تقدر عدد العوائل أو كما تسميهم العشائر المجرمة بـ 111 عائلة! ويشير تقرير الولاية عن مشهد الجريمة إلى أن 3779 فرادا من هذه العائلات يشتبه بتنفيذهم 6104 جرائم. في حين عدد المشتبه بهم في ولاية ساسكونيا السفلي فيقدر بـ 1646 شخصا ينتمون لهذه العائلات. وقد تم انتقاد هذه الإحصائيات بشدة لأنها وحسب تقارير إعلامية تشير إلى الاسم العائلي (الكنية) للمتهمين. فمثلا لو قام شاب من هذه العائلات بسرقة من أحد المحلات، فإن سرقته تصنف ضمن "جريمة العشائر".

ما هي أهم الجرائم المرتكية؟

إن أهم الجرائم التي ترتكبها العائلات الكبيرة هي جرائم المخدرات وتجارة السلاح وغسيل الأموال والقمار والسرقة والاعتداء على المنافسين وقتلهم. لكن النسبة الأكير هي تهريب وتجارة المخدرات، وتقدرها الهيئة الاتحادية لمكافحة أن هذه الأخيرة تشكل نحو نصف جرائم هذه العائلات، التي تنشط بعضها على مستوى دولي. وبعضهم يستخدمون (يجندون) اللاجئين الذين قدموا في السنوات الأخيرة من سوريا والعراق في عمليات نقل للمخدرات مثلا. وهذا ما يقلق الدوائر الأمنية، التي لاحظت أن هؤلاء اللاجئين الشباب بدؤوا هم أيضا بتكوين مجموعاتهم الإجرامية الخاصة بهم.

وعلاوة على ذلك فإن عناصر الشرطة والسلطات الأمنية يشتكون من أن أفراد العائلات المجرمة يتصرفون معهم بطريقة غير محترمة وبعنف. وهكذا فإن مداهمة بسبب جريمة بسيطة يمكن أن يتم التصعيد بسببها ويصبح الوضع في دائرة الخطر.

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ألمانيا: حملات المداهمة ضد العصابات

كيف تتعامل السلطات مع هذه العائلات وجرائمها؟
بعد سنوات من الإهمال والتقليل من خطر الجريمة في إطار العائلات الكبيرة المجرمة، بدأت بعض الولايات بالتحرك وإيلاء الموضوع الاهتمام اللازم. ففي ولاية شمال الراين ويستفاليا، يراهن وزير الداخلية المحلي، هربرت رويل على ما يسمية بـ "استراتيجية الألف وخزة" التي يتم من خلالها القيام بمداهمات وتفتيش مستمر للمنازل والملاحقة والضبط، وهو ما من شأنه أن يضعف بنية هذه العائلات، وبرلين أيضا تتبع هذه الاستراتيجية.

وتقرير الولايتين عن الجريمة يشير إلى أنه تم خلال العام الماضي القيام بـ 382 عملية مداهمة في برلين و870 مداهمة في شمال الراين ويستفاليا ضد هذه العائلات.

وإضافة إلى ذلك يتم التركيز الآن أكثر على تجفيف مصادر الأمول أيضا. فبعد تعديل قانوني أجري عام 2017 أصبح أسهل بالنسبة للدوائر الرسمية مصادرة الثروات التي يتم جنيها بطريقة غير شرعية. وهذا يسمح للدوائر الرسمية بمصادرة الممتلكات التي لا يعرف مصدر الأموال التي تم دفعها لاقتنائها أو كانت هناك شبهة غسيل أموال. وما يعنيه ذلك توضحه قضية آل رمو في برلين، حيث تم في عام 2018 مصادرة 77 عقارا تعود ملكيتها لهذه العائلة.

وصرح مؤخرا عمدة حي نوي كولن في برلين، مارتين هيكيل، بأنه يجب اتباع طرق أخرى لمكافحة "جريمة العشائر" حيث يجب على المتهمين الذين يحصلون على مساعدات من الدولة ولديهم ممتلكات غالية مثل العقارات، أن يثبتوا أن الأموال التي دفعوها لاقتناء ممتلكاتهم مصدرها شرعي، وأضاف هيكيل أن "أسوأ رسالة يمكن أن نوجهها لهؤلاء، هي أن ما يقوموا به يستحق أن يصبح المرء من أجله مجرما".

ليزا هينيل/ عارف جابو

  • Deutschland Razzien und Festnahmen im Zusammenhang mit dem Kunstraub im Grünen Gewölbe

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    نفذت السلطات الألمانية المختصة 18 مداهمة لـ"شقق ومرائب ومركبات" تجري حاليا، خصوصا في برلين، في محاولة لاسترجاع القطع المسروقة خلال عملية السطو علىة متحف القبو الأخضر بدريسدن. وعبّأت السلطات 1638 شرطيا في هذه العملية التي تشهدها مناطق ألمانية عدة، وفق بيان للنيابة العامة الألمانية. وفي العام الماضي استحوذ منغذدو عملية السطو على حوالى عشرة قطع تضم في المجموع "مئات" الماسات بينها قطعة من 49 قيراطا.

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    في نوفمبر تشرين ثاني 2019 اقتحمت مجموعة من اللصوص متحف "القبو الأخضر" في قصر مدينة دريسدن الألمانية. ومن بين القطع المسروقة حسب المعلومات التي أدلت بها الشرطة "وسام النسر البولندي الأبيض" المرصع بالألماس والياقوت والذهب والفضة (من تصميم جان جاك بالارد 1746 – 1749). وهو من مجوهرات ما يُعرف بـ"المجموعة الماسية الحديثة" التي تعد أثمن مجموعة مجوهرات من عهد الملكية الساكسونية البولندية.

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    كم بين المسروقات واحدة من البروشات الملكية الشهيرة. والتي كانت تضعها سيدات البلاط في نهاية القرن الثامن عشر للإشارة إلى أنها من مجوهرات العرش. في عام 1782 أمر ملك ساكسونيا فريدريش أوغسطس الثالث بتصنيع الدبوس وترصيعه بالألماس لزوجته أمالي أوغسطا وذلك بعد أن وضعت مولودها الأول. دبوس الصدر هذا مرصع بـ 51 ماسة من الحجم الكبيرو611 صغيرة.

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    ومن المسروقات أيضاً هذا العقد ومعه مئة وسبع وسبعون لؤلؤة ساكسونية. هذه اللآليء تم اصطيادها في مياه منطقة فوغت لاند الساكسونية التي يشكل نهر إلستر الأبيض مركزها. صيد اللؤلؤ كان في ذلك العهد شأن تابع للبلاط، بمعنى أن كل الإيرادات من صيد اللؤلؤ كانت تصب في خزينة حاكم ساكسونيا.

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    ومن المسروقات أيضاً هذا العقد المصنع من 177 لؤلؤة ساكسونية، اُصطيدت من مياه منطقة فوغت لاند في ساكسونيا التي يقطعها نهر "إلستر الأبيض". كان صيد اللؤلؤ في ذلك العهد من شؤون البلاط، بمعنى أن إيراداته كانت تورد إلى خزينة حاكم ساكسونيا. اللصوص كسروا زجاج الواجهة بفأس ليتمكنوا من الوصول إلى المجوهرات ومن جملتها دبوس الشعر الذي يظهر في الصورة والمصمم على شكل الشمس.

  • Deutschland Berlin Goldmünze Big Maple Leaf aus Bode Museum gestohlen (picture-alliance/dpa/M. Mettelsiefen)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    سجل متحف "بوده" في العاصمة الألمانية برلين عام 2017 سرقة عملة نقدية ذهبية يبلغ وزنها 100 كيلوغرام يُقدر ثمنها بأربعة ملايين دولار. وكشفت التحقيقات أن الجناة ينتمي ثلاثة منهم إلى عائلة عربية معروفة ذات صلة بالجريمة المنظمة.

  • Mona Lisa theft 1911 (picture alliance/Mary Evans Picture Library)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    تعرضت لوحة الموناليزا الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي للسرقة عام 1911، حين قام رجل إيطالي يدعى فينشينزو بيروجي بسرقتها من متحف اللوفر بباريس، إذ تمكّن من إخفائها في ملابسه مرتدياً زي طاقم العمل في المتحف. غير أن اللوحة ظهرت من جديد عام 1913 حين أبلغ تاجر إيطالي الشرطة مباشرة عقب التعرف على اللوحة.

  • Jacques III de Gheyn, Rembrandt (picture-alliance/akg-images)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    لم تُسرق لوحة رامبرانت "جاك دي غين الثالث" مرة واحدة فقط، بل أربع مرات في أعوام 1966 و1973 و1981 و1986. لذلك لقبت بـ"اللوحة المسروقة". ولحسن الحظ، استعيدت بعد كل سرقة.

  • Johannes Vermeer, Concert (Gemeinfrei)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    أثارت عملية السطو على 13 لوحة من متحف إيزابيلا ستيوارد غاردنر الاهتمام الدولي عام 1990. اقتحم لصان متنكران بزي الشرطة المتحف في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة وأزالوا اللوحات ومن ضمنها لوحة "Chez Tortoni" لإدوارد مانيت و"Concert" ليوهانس فيرمير (في الصورة). وما زالت الإطارات الفارغة معلقة على الجدران.

  • Van Gogh Museum in Amsterdam (picture-alliance/dpa/K. Van Weel)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    عام 1991 استطاع رجل الاختباء في دورة المياه بمتحف فان غوخ بأمستردام. وبمساعدة حارس المتحف تمكن من سرقة 20 لوحة فنية، من ضمنها لوحة رسمها فان غوخ لنفسه. غير أن الشرطة استطاعت أن تستعيد اللوحات بعد ساعة واحدة فقط من عملية السرقة، وألقت القبض على اللصوص بعد عدة أشهر من العملية.

  • Drumlanrig Castle (picture-alliance/dpa)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    قُدرت قيمة لوحة ليوناردو دافنشي (العذراء تغزل النسيج)، التي سرقت من القلعة الاسكتلندية عام 2003، بحوالي 70 مليون يورو. دخل رجلان كسائحين إلى المعرض وتغلبوا على حارس الأمن في قلعة "دروملانريغ" وهربوا باللوحة الثمينة. وظلت مختفية حتى عام 2007.

  • Norway Munch's The Scream and Madonna (picture-alliance/dpa/Munch Museum Oslo)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    في عام 2004 سُرقت لوحتا "الصرخة" و"مادونا" للفنان إدوارد مونش في أوسلو بالنرويج، حيث اقتحم لصان مسلحان متحف مونش أمام أعين العديد من الزوار وسرقا اللوحتين. لكن الشرطة تمكنت من استعادتهما، ولكن ليس قبل أن يلحق بلوحة "الصرخة" ضرر كبير.

  • Frace Claude Monet, Poppy Field Near Vétheuil (picture-alliance/akg-images)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    في عام 2008 سطا لصوص مسلحون على لوحات قدرت قيمتها بـ180 مليون فرنك سويسري (182 مليون دولار) من مجموعة "بورله" في زيوريخ بسويسرا. لوحة "الولد بالسترة الحمراء" لبول سيزان ولوحة "لودفيك ليبك وبناته " لإدغار ديغا و"تفتّح أغصان الكستناء" لفان غوخ، و "حقل الخشخاش قرب فيتويل" لكلود مونيه (في الصورة). ولحسن الحظ تم استعادت جميع تلك اللوحات بنجاح.

  • Big Maple Leaf coin (picture-alliance/dpa/F.May)

    كنوز "القبو الأخضر" صنفت ضمن لائحة أبرز السرقات الفنية في التاريخ

    ومؤخراً في آذار/ مارس 2017، سُرقت قطعة نقدية ذهبية يبلغ وزنها مائة كيلوغرام من متحف "بوده" ببرلين. قدرت قيمة العملة المادية المحضة بأربعة ملايين دولار، ومن المرجح أن اللصوص دخلوا إلى المتحف من النافذة. يُذكر أن القطعة النقدية كندية الأصل يبلغ ارتفاعها 53 سنتيمتراً وسماكتها ثلاثة سنتيمترات، ونُقش على جانبها صورة الملكة إليزالبيث الثانية. إنيس إيزيليه/ ريم ضوا/ م.م


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