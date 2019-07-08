 خلفيات رفض برلين طلب واشنطن بإرسال قوات برية إلى سوريا | سياسة واقتصاد | DW | 09.07.2019

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سياسة واقتصاد

خلفيات رفض برلين طلب واشنطن بإرسال قوات برية إلى سوريا

رفض حكومي وردود فعل متباينة في الأوساط السياسية ببرلين إزاء الطلب الأميركي بإرسال قوات ألمانية في سوريا. هل من رسائل سياسية في حال الاستجابة للطلب؟ وما حجم المشاركة الحالية للجيش الاتحادي في الحرب على "داعش"؟

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رفض حكومي ألماني قاطع لطلب أميركي بإرسال قوات برية إلى شمال سوريا في إطار الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية". الرفض جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة شتيفان زايبرت أمس الاثنين (التاسع من تموز/يوليو 2019). وأكّد زايبرت خلال لقاء إعلامي دوري "عندما أقول إنّ الحكومة الألمانية تنوي الاستمرار في مشاركتها في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فإن ذلك كما ندرك، لا يشمل قوات برية".

كلام زايبرت جاء بعد أن طلبت واشنطن من برلين عبر الممثل الخاص الأميركي لسوريا جايمس جيفري، الذي أجرى مباحثات مع مسؤولين ألمان في وزارة الخارجية الألمانية، توفيرَ قوات برية وطلبت رداً سريعاً: "نبحث هنا (في ألمانيا) ولدى شركاء آخرين في التحالف (..) عن متطوعين على استعداد للانخراط" في العملية. ووضح المسؤول الأميركي كلامه أكثر بأن بلاده لا تفكر بالدرجة الأولى بقوات قتالية، بل بقوات توفر الدعم اللوجستي والتدريب والمساعدة التقنية.

مبدئياً يتفق الجانبان الأميركي والألماني على ضرورة استمرار مشاركة ألمانيا في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية". وفي هذا الاتجاه قال زايبرت: "التحدي الذي تمثله ما تسمى الدولة الإسلامية لم يختفِ بعد"، مضيفاً أن الجانبين الآن بصدد التباحث حول الطريقة التي يجب أن يستمر بها الالتزام في المنطقة.

مواقف متباينة

أثار الطلب الأميركي جدلاً داخل الائتلاف الحاكم، وحتى داخل التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل. وفي حين أبدت بعض أطراف الاتحاد المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي (البافاري)، انفتاحاً على بحث الأمر، رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، قطعياً الخوض في المسألة. رئيس كتلة الاتحاد المسيحي في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، رودرش كيزيفتر، يرى أنه من الرصانة تقييم المصالح والمخاطر. ويضيف السياسي الألماني في حديث مع DW: "بالتأكيد يجب دراسة الإطار القانوني والشركاء والهدف والتكاليف المالية والمدة الزمنية لأي عملية إرسال محتملة"، مؤكداً أنه لا يرى سبباً للرفض المبدئي لمشاركة القوات البرية أو الترحيب بها بحماسة.

غير أن رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، رالف برينكهاوس، أعرب عن تشككه إزاء الطلب الأميركي الجديد. وقال برينكهاوس الاثنين في برلين قبيل بدء اجتماع هيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل: "أنا متشكك للغاية إزاء الأمر برمته. علاوة على ذلك، ليس لدينا أغلبية مؤيدة لهذا الأمر في البرلمان".

وفي المقابل، رفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من وتيرة الضغط لإنهاء مشاركة قوات بلادهم في الحرب على التنظيم. وشدد الرئيس المفوض للكتلة البرلمانية للحزب رولف موتسنيش الاثنين بالعاصمة برلين ،على طلب حزبه بإنهاء توفير طائرات الاستطلاع الألمانية "تورنادو" وكذلك طائرة التزود بالوقود للتحالف الدولي ضد "داعش" بحلول 31 تشرين أول/أكتوبر القادم.

وكان الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي، تورستن شيفر-غومبل، أعلن بوضوح رفضه لطلب الولايات المتحدة. كما طالب حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر وحزب "اليسار" الحكومة بإعلان رفض واضح لطلب واشنطن.

Von der Leyen besucht Bundeswehr in Jordanien (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

مهمة غير قتالية

ينتهي التفويض البرلماني للمشاركة الألمانية في سوريا نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2019، ويتعين إثر ذلك أن يقرر البرلمان مستقبل هذه المشاركة. وتتمثل المساهمة الألمانية في التحالف أساساً في طلعات استطلاع جوي وتدريب لقوات عراقية. وحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية قامت أربع طائرات ألمانية متمركزة في الأردن، وقبله في تركيا، بحوالي 2000 طلعة جوية استطلاعية. كما قامت طائرات ألمانية بتزويد طائرات مقاتلة حليفة بالوقود في الجو.

مختارات

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن نهاية 2018 سحب العدد الأكبر من نحو ألفي جندي أميركي منتشرين في شمال شرق سوريا مع إعلانه نصراً تاماً على تنظيم "الدولة الإسلامية". ثم اقتنع بإبطاء هذا الانسحاب وبترك بضع مئات من الجنود الأميركيين في هذه المنطقة الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، لكنه يريد أن يتم دعمهم من قوات حليفة.

"اشتراط" الحل السياسي

عضو البرلمان الألماني عن الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، ألكسندر غراف لامبسدورف، شدد لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" على ضرورة "عدم الخوض في الحديث عن مشاركة قوات برية ألمانية في سوريا، طالما لم يتم التوصل لحل سياسي"، مشترطاً مشاركة أوروبا في التوصل لذلك الحل. والجدير ذكره هنا أن أوروبا تدفع باتجاه إصلاح دستوري في سوريا، الأمر الذي لا يريده الأسد ويقاومه.

ونوه السياسي الألماني إلى أن تعزيز مشاركة الجيش الألماني ستكون انخراطاً سياسياً؛ إذ أن الجيش الألماني سيدعم حكومة الأسد على الأقل بشكل غير مباشر، مشيراً إلى أنها تقوم بفظاعات منذ سنوات ضد معارضيها ولا يسلم منها حتى المدنيين، حسب ألكسندر غراف لامبسدورف.

وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن حكومة الأسد استخدمت مزيجاً من "التكتيكات المخالفة للقانون، بما فيها الأسلحة المحرمة والضربات العشوائية وتقييد وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها". وأشار التقرير إلى أن تلك التكتيكات كانت محاولة من الحكومة لإجبار أعدائها على الاستسلام وقادت إلى عمليات تهجير جماعي.

كيرستن كنيب/خالد سلامة

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تتنوع المساعدات التي تقدمها ألمانيا لمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. مساعدات عسكرية، إنسانية وأخرى لوجيستية. تعرف عليها...

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Sebastian Wilke)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.

  • Deutsche Waffenlieferung für die Peschmerga Kämpfer in Nordirak 18.09.2014 (Reuters/Thomas Peter)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

  • Syrien-Einsatz der Bundeswehr - Tornado (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

  • Haider al-Abadi (C.Court/Getty Images)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

  • Deutsche Hilfe für Irak 16.08.2014 Erbil (picture-alliance/dpa)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

  • Irak Falludscha man vor Ruine Symbolbild Wiederaufbau (Getty Images/AFP/H. M. Ali)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

  • Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist in den Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف


مختارات

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

تقدم ألمانيا مساعدات مهمة للجيش العراقي في حربه ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. مساعدات لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل أيضا إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب والإرهاب. (19.04.2017)  

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 هل تورط الولايات المتحدة ألمانيا عسكريا في المستنقع السوري؟ #مسائية_DW  

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