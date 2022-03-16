خلفا للألماني رانغنيك.. رسمياً تن هاغ مدرباً جديداً لمانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الخميس (21 أبريل/ نيسان 2022) أن مدرب أياكس الهولندي إريك تن هاغ سيتسلّم مهماته على رأس الإدارة الفنية لفريق "الشياطين الحمر"، بدءاً من الموسم المقبل وحتى حزيران/يونيو 2025، في خطوة يعوّل فيها النادي الإنكليزي على نهضة كروية تعيده إلى مستواه المعهود.
وقال النادي الإنكليزي في بيان "يسرّ مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاغ في منصب مدرب الفريق الأول للرجال... اعتباراً من نهاية الموسم الحالي وحتى حزيران/يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي".
وأوضح مدير كرة القدم في النادي الإنكليزي جون مورتو أنه "خلال السنوات الأربع الماضية في أياكس، أثبت إريك نفسه كواحد من أكثر المدربين حماسة ونجاحاً في أوروبا، واشتهر بجاذبية فريقه وكرة القدم الهجومية والتزامه تجاه الشباب".
وأضاف مورتو أنه "في محادثاتنا مع إريك التي سبقت هذا التعيين، أُعجبنا بشدة برؤيته الطويلة المدى لإعادة مانشستر يونايتد إلى المستوى الذي نريد أن ننافس فيه، وإصراره على تحقيق ذلك. وتابع "نتمنى لإريك كل التوفيق لأنه يركز على تحقيق نهاية ناجحة للموسم في أياكس ونتطلع إلى الترحيب به في مانشستر يونايتد هذا الصيف".
من جهته، قال تن هاغ البالغ 52 عاماً "إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدرباً لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل. أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنا مصمم تماماً على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه".
وأضاف أنه "سيكون من الصعب مغادرة أياكس بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنهاء هذا الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد". وعلى رغم مرور مدربين من طينة الهولندي لويس فان غال والبرتغالي جوزيه مورينيو، عجز يونايتد عن استعادة المكانة التي كان عليها أيام الأسكتلندي أليكس فيرغوسون واكتفى بمشاهدة جاره اللدود مانشستر سيتي يتوج بطلاً للدوري الممتاز أربع مرات منذ تنحي الـ"سير" عام 2013.
وأوكل يونايتد إلى الألماني رالف رانغنيك مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم عقب إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير من منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد قرابة ثلاثة أعوام على توليه مسؤولية الإدارة الفنية للفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب. ومنذ توليه المهمة في 2017، قاد تن هاغ أياكس للفوز بثنائية الدوري والكأس المحليين عامي 2019 و2020.
ومن المؤكد أن مهمة أي مدرب سيتولى مسؤولية الإدارة الفنية ليونايتد ستكون شاقة مع فريق أمام عملية إعادة بناء، لاسيما مع وصول نجوم مثل الفرنسي بول بوغبا وجيسي لينغارد والأوروغوياني إدينسون كافاني إلى نهاية عقودهم الصيف المقبل.
ع.ش/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)
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