 "خلطة عجيبة" وراء تألق نجم تشيلسي كاي هافيرتز! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 05.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

"خلطة عجيبة" وراء تألق نجم تشيلسي كاي هافيرتز!

لا يتوقف الدولي الألماني كاي هافيرتز عن كشف الكثير من الغرابة المحيطة بحياته داخل وخارج الملعب. نجم تشيلسي يتبع "خلطة عجيبة" للتألق وهز شباك الفرق المنافسة. ويبدو أنها فعالة.

هافيرتز من نجوم فريق تشيلسي.

هافيرتز يحتفل بالتسجيل بطريقته الخاصة، أرشيف.

كشف نجم تشيلسي كاي هافيرتز عن عشقه الشديد للسكريات وأنه يعاني عند اتباع نظام غذائي صحي. وأضاف أنه يلعب كرة القدم بشكل أفضل للغاية بعد تناوله للكثير من الحلويات والمشروبات الغازية في أيام المباريات، وفق ما أورده موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الهداف الألماني أنه حاول كثيرا تغيير عاداته الغذائية والالتزام بنظام غذائي صحي، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل. وأردف أن اختصاصي التغذية في فريق تشيلسي طلب منه تناول السكريات والمشروبات الغازية لأنها بالفعل كانت مفيدة له على أرض الميدان.

وأشار صاحب القدم اليسرى الساحرة أن محاولة اتباعه لنظام غذائي صحي كان لها "تأثير معاكس تماما" عليه. لذلك نصحه اختصاصي التغذية الجديد في فريق تشيلسي باتباع نظام غير معتاد.

مختارات

يبدو أن الإسباني تياغو ألكانتارا في طريقه للرحيل عن نادي بايرن ميونيخ بحسب ترجيحات رومينيغه. لكن رئيس مجلس إدارة النادي البافاري نفى في الوقت نفسه وجود أي تواصل بشأن اللاعب مع ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد يوم واحد من إقالة توماس توخل بشكل مفاجئ، عين تشيلسي غراهام بوتر، مدربا جديدا للفريق. وتعاقد النادي اللندني مع مدرب غريمه برايتون، الذي لفت الأنظار إليه بكرة الهجومية وحفاظه على الفريق في الدوري رغم قلة الإمكانيات.

يبدو أن اللاعب الشاب كاي هافارتز أصبح مستعدا لتحد جديد في حياته الكروية الحافلة. نجم خط وسط فريق باير ليفركوزن أكد جاهزيته للخطوة المقبلة في حياته المهنية، ولم يستبعد أن ينطلق مجددا من خارج ألمانيا.

وتتضمن خلطة هافيرتز العجيبة تناول الكثير من السكريات في فترة التوقف بين الشوطين، فضلا عن شرب مشروبات غازية مثل كوكا كولا وفانتا بعد انتهاء المباريات. ويبدو أن هذه الخلطة قد نجحت مع هافيرتز، الذي عاد مؤخرا إلى هز الشباك مع تشيلسي.

وقال هافيرتز "في البداية كان لدينا طباخ في لندن، حيث كان يأتي كل يوم ويطبخ لنا"، وأضاف:"لم أشعر بأنني في حالة جيدة على الإطلاق. لقد كان لذلك تأثير معاكس علي"، وأردف:"تناول السكريات يمنحني القوة والطاقة".

في المقابل يشحن نجوم كرة القدم الطاقة من خلال نظام غذائي محدد وصارم. وغالبا ما يتكون هذا النظام من البروتينات الخالية من الدهون مثل اللحوم والأسماك المشوية، الكربوهيدرات (الشوفان، البطاطا الحلوة...) وغيرها من الأطعمة الصحية.

ويبدو أن الكثير من الغرابة تحيط بحياة نجم تشيلسي كاي هافيرتز. فقد كشف مؤخرا في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه متعلق جدا بالحمير ووصفها بالهادئة والتي يجد فيها نفسه لأنه "هادئ أيضا". يشار إلى أن المهاجم الألماني كشف قبل سنوات أنه لو لم يكن لاعبا لكرة القدم لكان مصفف شعر.

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


مواضيع ذات صلة

West Ham United v Leeds United - Premier League - London Stadium. A board with the Premier League logo and EA Sports sponsor is erected on the pitch before the Premier League match at the London Stadium, London. Picture date: Sunday January 16, 2022. See PA story SOCCER West Ham. Photo credit should read: Mike Egerton/PA Wire. RESTRICTIONS: EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. URN:64785433

لماذا عدد المدربين السود منخفض في الدوري الإنجليزي؟ 02.06.2022

يدور نقاش في الأوساط الرياضية الإنجليزية حول أسباب انخفاض أعداد المدربين والإداريين السود في الدوري الإنجليزي بدرجاته المختلفة. يكشف أحد المتخصصين الأمر يحمل في جذوره أفكاراً وممارسات عنصرية قديمة لايزال بعضها مستمراً.

Fussball, Herren, Deutschland, Nationalmannschaft, Freundschaftsspiel, PreZero Arena Sinsheim: Deutschland weiss - Israel blau Jubel Timo Werner GER nach seinem Tor zum 2:0, zusammen mit Jamal Musiala GER. Jubel, Freude, Aktion. DFB/DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO *** Football, Men, Germany, National team, Friendly match, PreZero Arena Sinsheim Germany white Israel blue cheering Timo Werner GER after his goal to 2 0, together with Jamal Musiala GER cheering, joy, action DFB DFL REGULATES PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO

فولر: ألمانيا من بين المرشحين الدائمين للفوز بكأس العالم 29.03.2022

عبر قلب هجوم المنتخب الألماني السابق رودي فولر عن اقتناعه بتوفر منتخب بلاده على كل الإمكانيات للمنافسة على لقب كأس العالم القادمة في قطر. وأعرب فولر عن ثقته في لاعبي المنتخب الألماني تحت قيادة مدربه هانزي فليك.

Real Madrid's French striker Karim Benzema celebrates after scoring his first goal during the UEFA Champions League Quarter-final first leg football match between Chelsea and Real Madrid at Stamford Bridge stadium in London, on April 6, 2022. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

بنزيمة يقرب الريال من المربع الذهبي و​​فياريال يسقط بايرن 06.04.2022

للمرة الثانية على التوالي يحرز ينزيمة ثلاثية بمباراة في دوري الأيطال، هذه المرة في شباك تشيلسي الإنجليزي ليقرب الريال من نصف النهائي، بينما فاجأ فياريال ضيفه بايرن ميونيخ وألحق به أول خسارة قارية هذا الموسم.