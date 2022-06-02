"خلطة عجيبة" وراء تألق نجم تشيلسي كاي هافيرتز!

كشف نجم تشيلسي كاي هافيرتز عن عشقه الشديد للسكريات وأنه يعاني عند اتباع نظام غذائي صحي. وأضاف أنه يلعب كرة القدم بشكل أفضل للغاية بعد تناوله للكثير من الحلويات والمشروبات الغازية في أيام المباريات، وفق ما أورده موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الهداف الألماني أنه حاول كثيرا تغيير عاداته الغذائية والالتزام بنظام غذائي صحي، إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل. وأردف أن اختصاصي التغذية في فريق تشيلسي طلب منه تناول السكريات والمشروبات الغازية لأنها بالفعل كانت مفيدة له على أرض الميدان.

وأشار صاحب القدم اليسرى الساحرة أن محاولة اتباعه لنظام غذائي صحي كان لها "تأثير معاكس تماما" عليه. لذلك نصحه اختصاصي التغذية الجديد في فريق تشيلسي باتباع نظام غير معتاد.

وتتضمن خلطة هافيرتز العجيبة تناول الكثير من السكريات في فترة التوقف بين الشوطين، فضلا عن شرب مشروبات غازية مثل كوكا كولا وفانتا بعد انتهاء المباريات. ويبدو أن هذه الخلطة قد نجحت مع هافيرتز، الذي عاد مؤخرا إلى هز الشباك مع تشيلسي.

وقال هافيرتز "في البداية كان لدينا طباخ في لندن، حيث كان يأتي كل يوم ويطبخ لنا"، وأضاف:"لم أشعر بأنني في حالة جيدة على الإطلاق. لقد كان لذلك تأثير معاكس علي"، وأردف:"تناول السكريات يمنحني القوة والطاقة".

في المقابل يشحن نجوم كرة القدم الطاقة من خلال نظام غذائي محدد وصارم. وغالبا ما يتكون هذا النظام من البروتينات الخالية من الدهون مثل اللحوم والأسماك المشوية، الكربوهيدرات (الشوفان، البطاطا الحلوة...) وغيرها من الأطعمة الصحية.

ويبدو أن الكثير من الغرابة تحيط بحياة نجم تشيلسي كاي هافيرتز. فقد كشف مؤخرا في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه متعلق جدا بالحمير ووصفها بالهادئة والتي يجد فيها نفسه لأنه "هادئ أيضا". يشار إلى أن المهاجم الألماني كشف قبل سنوات أنه لو لم يكن لاعبا لكرة القدم لكان مصفف شعر.