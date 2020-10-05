خلطة "الداهية" السحرية تعيد لتوتنهام توهجه

منذ تعيينه على رأس الإدارة الفنية لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يؤكد المرة تلو الآخرى أن هدفه الأساسي، هو قيادة الفريق اللندني للفوز بالألقاب المحلية والقارية، في عالم الساحرة المستديرة.

ويبدو أن توتنهام يسير بخطى ثابتة نحو اعتلاء منصات التتويج نهاية هذا الموسم، فالفريق اللندني يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مناصفة مع ليفربول برصيد 20 نقطة، كما أنه مرشح قوي للغاية للفوز بلقب الدوري الأوروبي.

وطرح تألق جوزيه مورينيو اللافت مع توتنهام هذا الموسم عدة أسئلة عن السر وراء ذلك. وتشير صحيفة "ماركا" الإسبانية واسعة الانتشار أن المدرب المُلقب بـ"الداهية"، يتبع خطة خاصة لتحقيق النجاح مع الفريق اللندني.

أما عن هذه الخطة، فتوضح صحيفة "ماركا"، نقلاً عن معلومات مستقاة من وسائل إعلام إنجليزية أن جوزيه مورينيو، استطاع توحيد الفريق في غرف تبديل الملابس، وخلق علاقة قوية بينه وبين لاعبي الفريق.

أوضحت "ماركا" أن هذا الجو الإيجابي داخل الفريق، هو العامل الأساسي في تألق الفريق حالياً تحت قيادة المدرب البرتغالي. وأضافت أن مورينو لا يترك أي شيء للصدفة، حيث يعي جيداً ما يحتاجه اللاعبون ويرسل لكل واحد منهم رسالة نصية، من أجل تحفيزهم بشكل أكبر للغاية.

وواصل نفس المصدر أن جوزيه مورينيو، يستعين بالمزاح بشكل مستمر في التداريب بهدف خلق أجواء إيجابية. وأردف أن المدرب "الداهية" لا يتردد في تقديم الدعم لكل لاعب يحتاج لذلك.

وأشارت "ماركا" أن مورينيو يستخدم حسابه الخاص على تطبيق "إنستغرام" من أجل نشر صور له مع اللاعبين بعد المباريات، والمزاح معهم وإظهار لحمتهم الكبيرة داخل وخارج المستطيل الأخضر.

يشار إلى توتنهام هوتسبير، نجح نهاية الأسبوع الماضي في الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في مباراة اعتبرت مواجهة خاصة بين مدرب توتنهام مورينيو وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

ر.م/ع.ج.م