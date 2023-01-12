 خلجي 25 - العراق يعبر للمباراة النهائية على حساب قطر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.01.2023

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رياضة

خلجي 25 - العراق يعبر للمباراة النهائية على حساب قطر

أمام جماهير غفيرة بإستاد البصرة، نجح المنتخب العراقي في حجز بطاقة نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25)، بعدما فاز على منتخب قطر بهدفين لهدف. وسيواجه أسود الرافدين في النهائي الفائز من لقاء عُمان والبحرين.

العراقي إبراهيم بايش (رقم 8) يحتفل بعد تسجيله أول أهداف منتخب بلده في شباك قطر بعد متابعته لكرة ارتدت من الحارس القطري مشعل برشم (خليجي 25: 16/1/2023)

العراقي إبراهيم بايش (رقم 8) يحتفل بعد تسجيله أول أهداف منتخب بلده في شباك قطر بعد متابعته لكرة ارتدت من الحارس القطري مشعل برشم (خليجي 25: 16/1/2023)

حجز المنتخب العراقي اليوم الاثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2023) مقعدا في المباراة النهائية بكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، بفوزه على نظيره القطري 2-1 على استاد البصرة الدولي وسط حضور فاق 65 ألف متفرج.

مختارات

تألق المنتخب العراقي في بداية بطولة خليجي 25 مقدما أداء جيدا أسعد الجمهور، فما هي حظوظه لإحراز اللقب الرابع؟ وما هي حظوظ الفرق الأخرى المشاركة في البطولة؟ وهل ستدافع البحرين عن لقبها؟

تقدم أسود الرافدين عن طريق إبراهيم بايش في الدقيقة 19، قبل أن يدرك عمرو سراج التعادل للمنتخب القطري في الدقيقة 28. وفي الدقيقة 43 سجل أيمن حسين الهدف الثاني للمنتخب العراقي.

دقيقة صمة تكريما لمشجعين

وسبقت انطلاق المباراة دقيقة صمت تكريما لأرواح عدد من المشجعين، قضوا في حادث سير مروي بين محافظتي الناصرية والبصرة، حيث كانوا متوجهين لحضور مباراة العراق وقطر.
 وكانت المرة الخامسة التي يصل فيها المنتخبان إلى دور نصف النهائي عبر تاريخ مشاركتهما في بطولة كأس الخليج ومنذ اعتماد نظام المجموعتين منذ النسخة السابعة عشرة في قطر 2004.

وبدأت المباراة بأداء حذر من جانب الفريقين، خاصة الفريق القطري الذي حاول امتصاص حماس المنتخب العراقي، وجماهيره الغفيرة التي ملأت جنبات الملعب.

الحضور الجماهيري لمباراة العراق وقطر في نصف نهائي خليجي 25 كان كبيرا، فقد تواجد 65 ألف متفرج باستاد البصرة الدولي (16/1/2023)

الحضور الجماهيري لمباراة العراق وقطر في نصف نهائي خليجي 25 كان كبيرا، فقد تواجد 65 ألف متفرج باستاد البصرة الدولي (16/1/2023)

تقدم عراقي لم يدم طويلا 

وأظهر منتخب العراق رغبته بتسجيل هدف الافتتاح وأرغم العنابي على التراجع، وفي الدقيقة 19 أثمر الضغط العراقي عن تسجيل الهدف الأول عبر إبراهيم بايش، بعد كرة عرضية لعبت داخل منطقة الجزاء، ليوجهها أيمن حسين بضربة رأس بتجاه الشباك، لكن الحارس القطري مشعل برشم تصدى لها، لترتد أمام بايش الذي وضعها في الشباك مباشرة.

ونجح المنتخب القطري في تسجيل هدف التعادل عن طريق عمرو سراج، حيث خرج الحارس العراقي جلال حسن ليبعد الكرة لكنها ارتدت أمام سراج الذي سددها مباشرة في الشباك في الدقيقة 28.

وبعد هدف التعادل هدأ أسلوب اللعب جزئيا بين الفريقين، وتراجع المنتخب العراقي لوسط الملعب، محاولا تأمين دفاعه خشية تلقي أهداف أخرى.

على الجانب الأخر، اعتمد المنتخب القطري على الهجمة المرتدة، في محاولة لخطف هدف ثان في شباك العراق. لكن المنتخب العراقي كان السباق لتسجيل هدف ثان في الدقيقة 43 عن طريق أيمن حسين، الذي استغل خطأ في إعادة الكرة من الدفاع القطري، ليخطف الكرة ويسددها في شباك الحارس مشعل برشم، مسجلا ثاني أهداف المنتخب العراقي.

الحارس القطري مشعل برشم منع نجوم منتخب العراق في الشوط الثاني من تسجيل مزيد من الأهداف (16/1/2023)

الحارس القطري مشعل برشم منع نجوم منتخب العراق في الشوط الثاني من تسجيل مزيد من الأهداف (16/1/2023)

شوط ثان بلا جديد

ومع بداية الشوط الثاني نجح المنتخب العراقي في إحكام سيطرته على المباراة حيث كان الأكثر استحواذا على الكرة فيما تراجع المنتخب القطري لمنطقة جزائه. وتصدى مشعل برشم ببراعة لفرصتين خطيرتين لمنتخب العراق في الدقيقة 72 ، تسديدة ضرغام إسماعيل، وبعدها بدقيقة رأسية خطيرة من أيمن حسين. 

وحاول المنتخب القطري إدراك التعادل في ربع الساعة الأخير من اللقاء لكنه لم ينجح في ذلك، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز المنتخب العراقي 2-1. 

وسيواجه المنتخب العراقي في المباراة النهائية المقررة الخميس، الفائز من المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي والتي تقام اليوم ما بين منتخبي عمان والبحرين، حاملة اللقب.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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    تحلم أن ترى فوزا أكبر لمنتخب بلدها يلعب على ارض العراق مباريات دولية بعد أن حرم من المشاركة الدولية.

    الكاتب: زمن البدري


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