 خلال محاكمته...معارض روسي يتمسك بمواقفه ضد غزو أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

خلال محاكمته...معارض روسي يتمسك بمواقفه ضد غزو أوكرانيا

أكد المعارض الروسي فلاديمير كارا- مورزا خلال محاكمته على تمسكه بتصريحاته السياسية ضد الكرملين، بما في ذلك رفضة غزو أوكرانيا والتي قد تؤدي إلى سجنه لمدة 25 عاما. فيما حكمت محكمة أوكرانية على رجل بالسجن لرفضه حمل السلاح.

محاكمة المعارض فلاديمير كارا-مورزا هي الأحدث في سلسلة من القضايا المرفوعة ضد أصوات معارضة في روسيا ضمن حملة قمع اشتدت وطأتها منذ غزو أوكرانيا

محاكمة المعارض فلاديمير كارا-مورزا هي الأحدث في سلسلة من القضايا المرفوعة ضد أصوات معارضة في روسيا ضمن حملة قمع اشتدت وطأتها منذ غزو أوكرانيا

قال المعارض الروسي فلاديمير كارا- مورزاالإثنين (10 نيسان/ أبريل 2023) أمام المحكمة "أؤيد كل كلمة قلتها ويتم استخدامها اليوم لتوجيه الاتهام إلي"، في إشارة إلى انتقاداته لغزو أوكرانيا والرئيس فلاديمير بوتين. وأضاف "ليس فقط أنا لا أشعر بالندم على أي منها، بل أنا فخور بها"، وفق ما نقل عنه خلال جلسة استماع أخيرة الصحافي أليكسي فينيديكتوف على قناته في تلغرام.

مختارات

قدمت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في أوكرانيا استقالتها بعد تقرير للمنظمة غير الحكومية اتهم القوات المسلحة الأوكرانية بتعريض المدنيين للخطر عبر نشر بنى تحتية عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان، مما أثار غضب كييف.

فرضيات عدة تشملها تحقيقات المسؤولين الأمريكيين لتحديد مصدر التسريبات لوثائق بالغة الحساسية. فهل تقف روسيا وراء هذه التسريبات؟ الكرملين علّق على هذه الفرضية بتهكم معتبرا أنه ينظر إلى روسيا على أنها "مسؤولة عن كل شيء".

ألمح الرئيس فلوديمير زيلينسكي إلى إمكانية الانسحاب من باخموت مشيراً إلى أن الوضع في المدينة المحاصرة لا يزال "صعباً للغاية" رغم استدراكه أن "جيشه ما يزال هناك والعدو لا يسيطر".

ووجهت المحكمة إلى كارا- مورزا البالغ 41 عاما تهما عدة من بينها الخيانة ونشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي.

وقال "ألوم نفسي على شيء واحد فقط"، مضيفا "لقد فشلت في إقناع عدد كاف من أبناء وطني والسياسيين في الدول الديموقراطية بالخطر الذي يشكله نظام الكرملين الحالي على روسيا والعالم".

وكان الصحافي الذي تلقى تعليمه في الغرب مقربا من المعارض بوريس نيمتسوف الذي قُتل بالرصاص في مكان قريب من الكرملين عام 2015. وأردف بالقول "أنا فخور بحقيقة أن بوريس نيمتسوف أدخلني إلى السياسة. وآمل أن لا أكون قد جعلته يشعر بالخجل مني".

وهذه المحاكمة هي الأحدث في سلسلة من القضايا المرفوعة ضد أصوات معارضة في روسيا ضمن حملة قمع اشتدت وطأتها منذ غزو أوكرانيا العام الماضي.

وطلب الادعاء السجن 25 عاما لكارا - مورزا. ومن المتوقع أن يصدر الحكم الاثنين المقبل، لكن السياسي المعارض قال "أعرف الحكم الذي سيصدر بحقي (...) هذا هو ثمن عدم الصمت في روسيا الآن". وأشار كارا- مورزا إلى أنه تعرض للتسميم مرتين في عامي 2015 و2017 بسبب أنشطته السياسية، لكنه استمر في الإقامة لفترات طويلة داخل روسيا.

وصرّح محاميه فاديم بروخوروف أن حالته ساءت كثيرا في السجن.

وقال كارا- مورزا أيضا "أعلم أيضا أنه سيأتي يوم يتلاشى فيه الظلام المخيم على بلادنا (...) عندما يوصم من حرضوا على هذه الحرب وأشعلوها بالمجرمين وليس الأشخاص الذين حاولوا وقفها".

نوبل للسلام 2022 لثلاثة "أبطال" من بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا

الحبس لأوكراني يرفض التجنيد

وفي أوكرانيا، قال ممثلون للادعاء يوم الاثنين إن رجلا أوكرانيا (40 عاما) حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لعدم امتثاله المتكرر لإشعارات التجنيد. وقال الرجل من بلدة بوشتينو، بالقرب من الحدود مع رومانيا، إنه يعترض على حمل السلاح لقتل أشخاص، حسبما قال مكتب ممثل الادعاء في منطقة تكاشيف في غرب البلاد.

ولا يعد الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة تكاشيف ملزما قانونا بعد. ولا يسمح الدستور الأوكراني بوضع رفض الخدمة العسكرية إلا لأسباب دينية. ومع ذلك، وفقا لمكتب المدعي العام، "لم يبلغ الرجل عن انتمائه إلى أي منظمة دينية تدعي إنكار الخدمة في الجيش".

وتم منع الرجال الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد مباشرة بعد الغزو الروسي في شباط/فبراير من العام الماضي ويخضعون للتجنيد. ويحاول بعض الأوكرانيين شراء طريقهم للخروج من الخدمة العسكرية أو الفرار إلى الخارج بوثائق مزورة.

خ.س/ع.خ (أ ف ب، د ب أ)

  • Bildergalerie Putin wird 65 als Kind auf einem Klassenfoto (picture-alliance/Globallookpress.com)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    طفولة بسيطة

    ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.

  • Russland Vladimir Putin in KGB-Uniform (picture alliance/Globallookpress/Russian Archives)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عين لدى المخابرات السوفياتية

    قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.

  • Russland - Putin und Bürgermeister Anatoly Sobchak von St. Petersburg 1992 (Imago/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تدرج في السلطة

    عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.

  • Russland Boris Jelzin and Wladimir Putin 1999 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    بداية الرئاسة

    بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.

  • Gaskrieg in Rußland (AP)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    ولاية ثانية

    أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.

  • Russland - Vladimir Putin auf Feld (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!

    لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.

  • Russland Moskau Anhänger feiern Putins Wahlsieg 2012 (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/A. Novoderezhkin)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    عودة "القيصر"

    عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.

  • Bildergalerie Putin wird 65 Protest in der Ukraine Hitler Vergleich (Getty Images/AFP/S. Bobok)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    تمدد في دول الجوار

    كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    الأزمة السورية ودعم الأسد

    لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.

  • Russland Wahlen 2018 - Wahlsieg für Putin (Reuters/D. Mdzinarishvili)

    بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين

    نصر للمرة الرابعة

    "سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.


مواضيع ذات صلة

05.04.2023 dpatopbilder - 05.04.2023, Bayern, Essenbach: Wasserdampf steigt aus dem Kühltum des Kernkraftwerks Isar 2. Laut Atomgesetz soll die endgültige Abschaltung des Kraftwerkes am 15. April erfolgen. Foto: Armin Weigel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

استطلاع للرأي: غالبية الألمان يعارضون إغلاق محطات الطاقة النووية 09.04.2023

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان تعارض إغلاق محطات الطاقة النووية في وقت يشتد فيه الجدل حول سبل توفير الطاقة في البلاد، فيما أشادت زعيمة الخضر بالخطوة على أنها "بداية جديدة".

31.03.2023 *** Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy awards a Ukrainian service member as Slovenia's Prime Minister Robert Golob, Moldovan President Maia Sandu, Croatian Prime Minister Andrej Plenkovic and Slovakian Prime Minister Eduard Heger look on during a ceremony to marked the first anniversary of liberation the town of Bucha, as Russia's invasion of Ukraine continues, outside Kyiv, Ukraine March 31, 2023. REUTERS/Gleb Garanich

إدانات دولية لروسيا بعد 400 يوم على الغزو..عام على الانسحاب من بوتشا 31.03.2023

أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة في أوكرانيا بسبب الغزو الروسي. وتوعد رئيس أوكرانيا بمعاقبة مرتكبي مجازر بوتشا في الذكرى الأولى لارتكابها. فيما دعا رئيس بيلاروسيا إلى "هدنة" ومحادثات "بدون شروط مسبقة".

Soldaten des Jaegerbataillon 292 trainieren eine Gefechtssituation im Gefechtsuebungszentrum der Bundeswehr in Letzlingen, 11.07.2022. Die Soldaten tragen eine AGDUS-Ausruestung Ausbildungsgeraet Duellsimulator, mithilfe derer Gefechte simuliert, dokumentiert und analysiert werden koennen. Letzlingen Deutschland *** Soldiers from Jaeger Battalion 292 train for a combat situation at the German Armed Forces Combat Training Center in Letzlingen, 11 07 2022 Soldiers wear AGDUS equipment Duel Simulator Training Equipment , which can be used to simulate, document and analyze combat Letzlingen Germany Copyright: xFlorianxGaertner/photothek.dex

مسؤولة: الجيش الألماني يفتقر إلى "كل شيء" 14.03.2023

انتقدت مفوضة الجيش في البرلمان الألماني الوتيرة البطيئة لتنفيذ خطة المستشار الألماني لدعم القوات المسلحة التي أعلنها بعيد الغزو الروسي لأوكرانيا.