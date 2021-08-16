 خلال سقوط كابول.. وزيرة الدفاع الألمانية وسلفها لهما انشغالات أخرى | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 17.08.2021

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منوعات

خلال سقوط كابول.. وزيرة الدفاع الألمانية وسلفها لهما انشغالات أخرى

يتابع العالم ماذا يجري في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة. حلف الناتو كان فاعلا خلال العشرين عاما الماضية ومن ذلك القوات الألمانية. لكن ماذا كانت تفعل وزيرة الدفاع وسلفها خلال الأيام الأخيرة للسلطة الأفغانية؟

وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور

وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور

شاركت ألمانيا مع قوات حلف الناتو في أفغانستان على مدار 20 عاما، في دعم القوات الأفغانية وإرساء الاستقرار الأمني في البلد بعد سقوط نظام طالبان، وعندما قرّرت الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك، اتخذت ألمانيا القرار ذاته، وسبقت في ذلك القوات الأمريكية عندما كان يوم الثلاثاء 29 يونيو/حزيران 2021 آخر يوم للقوات الألمانية في أفغانستان.

لكن مع ذلك كان المتتبعون الألمان يعتقدون أن برلين، أو على وجه الخصوص، وزارة الدفاع ستكون متابعة للوضع عن كثب في الأسابيع الماضية، خصوصا أن أخبار سيطرة قوات طالبان كانت تتواتر، غير أن الصورة التي انتشرت لوزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور قبل سيطرة طالبان على كابول كانت غير ذلك.

"قمنا بعجن أكثر من 100 حلوى فلام (طبق ألماني-فرنسي يشبه البيتزا) لأجل غرض نبيل اليوم. كل ما أنتجناه سيذهل إلى ضحايا كارثة الفيضانات"، تكتب الوزيرة على حسابها يوم 13 أغسطس/آب، من مدينة بوتلينغن في ولاية سارلاند.

وفي تعليق نال أكبر علامات من الإعجاب، كتب مستخدم: "هناك أشخاص ينتظرون المساعدة من الحكومة بينما أنت تقومين بعجن هذه الحلوى.. ليس فقط لأن العملية (إرسال جنود إلى أفغانسان) كلّفت دافعي الضرائب الملايير خلال 20 عاما، كانت كذلك لأجل لا شيء".

وانتظرت الوزيرة حتى أمس الاثنين، لأجل تعليقها على الوضع في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول، وكتبت أن طائرات ألمانية ستقوم بإجلاء موظفي الخارجية، معلنة عن تضامنها مع من يقومون بالطيران إلى أفغانستان لأجل إنقاذ الناس، كما أعلنت عن تعليق مؤقت لأخبار الحملة الانتخابية على حسابها بسبب التطورات.

أما وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورسولا فون دير لاين، التي تشغل حاليا منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، فلم يصدر عنها أي تعليق حتى الآن على منصاتها على مواقع التواصل، وفي يوم سيطرة طالبان على كابول، نشرت صورة داخل مزرعة للخيول بتعليق أنها تتمنى للجميع فرصة لاسترجاع الأنفاس.

وقامت فون دير لاين لاحقاً باعادة تغريدة لجوزيب بوريل فونتيلس، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جاء فيها دعوته لكل الأطراف لتسهيل رحيل آمن لكل الأجانب ولكل الأفغان الراغبين في مغادرة البلد.

إ.ع

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