خلال أسبوع.. منع دخول 900 شخص بشكل غير شرعي إلى ألمانيا

خلال أسبوع فقط، منعت عمليات التفتيش المؤقتة المطبقة على الحدود خلال بطولة يورو 2024 نحو 900 مئة شخص من دخول ألمانيا بشكل غير شرعي، حسبما أكدت وزير الداخلية الألمانية نانسي فيزر.

كشفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن عمليات التفتيش المؤقتة المطبقة على جميع حدود ألمانيا خلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تستضيفها البلاد حاليا، منعت بالفعل نحو 900 فرد من الدخولبشكل غير شرعي للبلاد خلال أسبوع.

وصرحت فيزر لصحيفة (بيلد أم زونتاغ)، التي تحظى بمتابعة واسعة النطاق في ألمانيا، بأنه تم تنفيذ 173 مذكرة اعتقال خلال تلك الفترة، فيما أشارت صحيفة (صنداي) إلى أنه تم اكتشاف 1400 عملية دخول غير مصرح بها خلال عمليات التفتيش في الفترة من 7 إلى 13 حزيران/ يونيو الجاري وتم منع حوالي 900 شخص من دخول البلاد.

وأضافت الوزيرة الألمانية "هذا يدل على أن إجراءاتنا فعالة حقا. نريد، تحديدا، التعرف على مرتكبي جرائم العنف وإيقافهم، في أقرب وقت ممكن". وخلال البطولة القارية التي انطلقت أول الجمعة (14 يونيو/ حزيران 2024)، يتم نشر 22 ألف من رجال الشرطة الفيدرالية الألمانية يوميا لضمان توفير الأمن، حيث يعتبر هذا "أكبر انتشار في تاريخ الشرطة الفيدرالية" وفقا لفيزر.

وشددت وزيرة الداخلية الألمانية: "سيقوم هؤلاء الضباط بحماية حدودنا ومطاراتنا وحركة السكك الحديدية". ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات فحص مؤقتة على جميع الحدود حتى 19 تموز/ يوليو المقبل. ويشار إلى أن المباراة النهائية لأمم أوروبا سوف تقام في 14 تموز/ يوليو القادم على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

ع.ش/ و.ب (د ب أ)