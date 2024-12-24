خلال أسبوعين فقط .. 25 ألف سوري عادوا من تركيا إلى بلدهم

أعلنت تركيا أن أكثر من 25 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم بعد هروب بشار الأسد وسقوط نظامه، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء مكاتب لإدارة الهجرة داخل السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب لتسهيل إجراءات العائدين.

عبر أكثر من 25 ألف لاجئ سوري الحدود التركية إلى بلدهم خلال الأيام الـ15 الأخيرة، حسبما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الثلاثاء (24 كانون الأول/ديسمبر 2024). وقال يرلي كايا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، "تجاوز عدد العائدين إلى سوريا في الأيام الـ15 الأخيرة، الـ25 ألف شخص".

وكانت أرقام سابقة نشرتها السلطات التركية أشارت إلى عودة 7620 شخصاً من تركيا إلى سوريا بين 9 كانون الأول/ديسمبر و13 منه، أي بعد أربعة أيام من سقوط حكم بشار الأسد.

وقال يرلي كايا إنّ تركيا التي لها حدود مع سوريا تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، استضافت نحو 2,92 مليون سوري فرّوا من النزاع الذي دمّر بلادهم منذ العام 2011.

وأوضح وزير الداخلية التركي أنّ أكثر من 500 ألف شخص من هؤلاء، يعيشون في اسطنبول أكبر مدينة في تركيا. وأشار إلى أنّه سيتم إنشاء مكاتب لإدارة الهجرة داخل السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب لتسهيل إجراءات اللاجئين العائدين إلى سوريا.

وتعتزم السلطات التركية التي تأمل في عودة أعداد كبير من السوريين إلى بلدهم من أجل تخفيف المشاعر المعادية لهم بين السكان، السماح لفرد واحد من كلّ أسرة لاجئة بالسفر إلى سوريا والعودة ثلاث مرات خلال النصف الأول من سنة 2025 تمهيدا للاستقرار في بلدهم.

وقال يرلي كايا إنّ اللاجئين السوريين سيتمكّنون من اصطحاب سياراتهم معهم، وهو ما كان غير متاح في السابق.

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تركيا تدعم سوريا في ملف الطاقة

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن وفدا من الوزارة سيزور سوريا "قريبا" لمناقشة أوجه التعاون المحتمل في مجال الطاقة بما في ذلك نقل الكهرباء لتخفيف نقص إمدادات الطاقة.

ودعمت تركيا المعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد هذا الشهر بعد حرب أهلية استمرت 13 عاماً، وفتحت سفارتها في دمشق مجدداً. كما التقى رئيس جهاز المخابرات التركي ووزير الخارجية مع القائد الفعلي لسوريا أحمد الشرع.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن أنقرة ستبذل كل ما في وسعها لإعادة إعمار سوريا، بما يشمل تحسين العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة.

وقال بيرقدار للصحفيين في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين "سيزور وفد من وزارة الطاقة سوريا في أقرب وقت ممكن وسيفحص البنية التحتية للكهرباء والطاقة هناك". وأضاف أن الوفد التركي سيناقش أيضا التعاون في مجال الطاقة مع الحكومة السورية الجديدة، وأوجه الدعم التي يمكن أن تقدمها تركيا في هذا الشأن. وتابع "تكمن المشكلة الرئيسية في مجال الطاقة بسوريا في (نقص) الكهرباء في الوقت الراهن. ستبحث (تركيا) عن صيغة لتزويد سوريا بالكهرباء".

وتزود تركيا بعض مناطق شمال سوريا بالكهرباء، حيث شنت أربع عمليات عسكرية منذ عام 2016.

خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)