خلاف روسي سعودي حول خفض إنتاج النفط.. هل انتهى التوافق؟

تسوية المدفوعات بالروبية يكبل التبادل التجاري بين الهند وروسيا

شملت العقوبات الغربية على روسيا استبعاد كبرى البنوك الروسية من أنظمة الدفع الغربية. وإزاء ذلك، باتت طرق دفع الهند لواردتها من النفط الخام الروسي تحديا خاصة مع رفض موسكو قبول الروبية لتسوية تجارتها مع نيودلهي.