 خلاف روسي سعودي حول خفض إنتاج النفط.. هل انتهى التوافق؟ | مسائية DW | DW | 02.06.2023

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مسائية DW

خلاف روسي سعودي حول خفض إنتاج النفط.. هل انتهى التوافق؟

قبيل اجتماع جديد للدول الكبرى المنتجة للنفط وعلى وقع تراجع الأسعار، مؤشرات على وجود خلافات بين موسكو والرياض بشأن خفض الإنتاج.. فعلى ماذا يختلف الطرفان تحديدا؟ وهل انتهت مرحلة التوافق بينهما؟

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