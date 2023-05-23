خلاف روسي سعودي حول خفض إنتاج النفط.. هل انتهى التوافق؟

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قبيل اجتماع جديد للدول الكبرى المنتجة للنفط وعلى وقع تراجع الأسعار، مؤشرات على وجود خلافات بين موسكو والرياض بشأن خفض الإنتاج.. فعلى ماذا يختلف الطرفان تحديدا؟ وهل انتهت مرحلة التوافق بينهما؟
شملت العقوبات الغربية على روسيا استبعاد كبرى البنوك الروسية من أنظمة الدفع الغربية. وإزاء ذلك، باتت طرق دفع الهند لواردتها من النفط الخام الروسي تحديا خاصة مع رفض موسكو قبول الروبية لتسوية تجارتها مع نيودلهي.
قررت دول أعضاء في أوبك بلس الإعلان عن خفض انتاجها من النفط حتى نهاية العام الجاري. وستنفذ السعودية وروسيا أكبر عمليات تخفيض للإنتاج. فيما صرح خبراء أن التخفيض سيؤدي إلى رفع الأسعار، وواشنطن تصفها بـ"غير المنطقية".
ناقش دبلوماسيون روس وأتراك وإيرانيون رفيعو المستوى في موسكو الوضع السياسي في سوريا بمشاركة ممثلين عن نظام الأسد. كيف خدمت الظروف بشار الأسد ليعود للساحة الدبلوماسية في الشرق الأوسط؟
يتابع العالم ما يجري من أحداث في أوكرانيا بعد إعلان موسكو عن عملية عسكرية واسعة اعتبرتها كييف غزوا واضحا. وتلقي الأحداث الضوء على وضع أسواق المال وأسعار النفط والغاز عبر العالم.
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