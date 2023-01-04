 خلاف روسي تركي حول خطة السلام الأوكرانية .. بداية الافتراق؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.01.2023

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خلاف روسي تركي حول خطة السلام الأوكرانية .. بداية الافتراق؟

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن بلادها وتركيا على خلاف فيما يتعلق بخطة السلام الأوكرانية التي وصفتها بـ"المزعومة" وشددت على أنها "غير مقبولة لبلدنا". تركيا كانت قد أعلنت دعمها لخطة كييف المكونة من 10 نقاط.

وزير الخارجية الروسي ووزير الخارجية التركي في لقاء في موسكو (16/3/2022)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق إن أنقرة تدعم خطة كييف المكونة من 10 نقاط لتسوية الوضع في أوكرانيا، مضيفا أن الجانب التركي يعمل على هذه الوثيقة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس (12 يناير/ كانون الثاني 2023)، إن روسيا لا تتفق مع موقف تركيا، التي تدعم خطة السلام الأوكرانية التي وصفتها بـ"المزعومة".

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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة تدعم خطة كييف المكونة من 10 نقاط لتسوية الوضع في أوكرانيا، مضيفا أن الجانب التركي يعمل على هذه الوثيقة.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية الخميس: "نحن على دراية جيدة بتقييم تركيا لما يسمى بخطة زيلينسكي للسلام، ولا يمكننا الاتفاق معه، فمن غير المرجح أن يساهم دعم أنقرة لهذا المشروع لنظام كييف في البحث عن السبل الناجعة لتحقيق السلام في أوكرانيا". وأضافت: "لقد أكدنا مرارا وتكرار أن هذه الخطة غير مقبولة لبلدنا".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بأن كييف ترغب في عقد "قمة سلام" في مقر الأمم المتحدة بنهاية فبراير/ شباط مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.

وذكر مكتب غوتيريش أنه مستعد للتوسط فقط بشرط موافقة جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا.

وشدد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أنه لا توجد حتى الآن أي "خطة سلام" لأوكرانيا، وأن الخطة التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم المتعلقة بأراضي روسيا ومناطقها الجديدة، لا يمكن أن تكون سلمية، وذلك في إشارة إلى المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا خلال الحرب.

وزير الخارجية الأوكراني يقترح عقد قمة سلام

لا اتفاق لتبادل السجناء في محادثات تركيا

في غضون ذلك أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا لوكالة فرانس برس أن روسيا وأوكرانيا لم تتوصلا إلى اتفاق جديد لتبادل سجناء في محادثات تركيا، مشيرةً إلى أن تصريحاتها السابقة حول احتمال التوصل إلى اتفاق أُسيء فهمها.

وأجرى وسيطا حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينتس والروسية تاتيانا موسكالكوفا محادثات الثلاثاء في أنقرة، في اجتماع نادر على هذا المستوى بين مسؤولين من البلدين منذ أشهر.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن موسكالكوفا أعلنت التوصل إلى اتفاق لتبادل أكثر من 40 سجينا من الجانبين الأربعاء. لكن موسكالكوفا أكّدت لوكالة فرانس برس أنها كانت تشير إلى عدد السجناء الذين جرى تبادلهم في السابق.

وأكدت بعد محادثات مع نظيرها الأوكراني، أن "شخصا ما أساء فهم أمر ما". وأضافت "نتحدث عن نتائج عملنا السابق. عمليات تبادل (السجناء) سبق أن حصلت".

كما أوضحت موسكالكوفا أن الوسطاء الأوكرانيين والروس تبادلوا أيضا قوائم بأسماء الجنود الجرحى استعدادا لعملية تبادل محتملة في المستقبل. وتابعت أن "تبادلات مماثلة تحدث طوال الوقت. هذه الاتفاقات يتوصّل إليها عسكريون ونحن نعمل بالتعاون معهم".

واقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إنشاء "ممر إنساني" في أوكرانيا لإجلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من مناطق الحرب. وعلّقت موسكالكوفا على ذلك قائلة "هذا اقتراح مهم جدا" مضيفة أنه يجب مناقشته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ص.ش/أ.ج (د ب أ، أ ف ب)

خطة زيلينسكي للسلام.. كيف تلقفها الكرملين؟

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