 خلاف بين النقابات العمالية والرئيس التونسي...أزمة جديدة؟ | مسائية DW | DW | 03.02.2023

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مسائية DW

خلاف بين النقابات العمالية والرئيس التونسي...أزمة جديدة؟

الاتحاد العام التونسي للشغل يتهم الرئيس قيس سعيد بمهاجمة النقابات العمالية لحرف الأنظار عن نتائج الدور الثاني للانتخابات التشريعية. فما مدى صحة هذه الاتهامات؟ وهل تونس مقبلة على مزيد من التصعيد؟

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