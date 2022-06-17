خلاف بين النقابات العمالية والرئيس التونسي...أزمة جديدة؟

تونس - أزمة "تضرب جيوب المواطنين" ومبادرة اتحاد الشغل على حبل مشدود

يسعى الاتحاد العام التونسي للشغل إلى طرح مبادرة "إنقاذ" في مسعى لتجنيب تونس الانزلاق في وضع خطير مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وتمدد آثارها على جميع الفاعلين في الاقتصاد التونسي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.