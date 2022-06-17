خلاف بين النقابات العمالية والرئيس التونسي...أزمة جديدة؟

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الاتحاد العام التونسي للشغل يتهم الرئيس قيس سعيد بمهاجمة النقابات العمالية لحرف الأنظار عن نتائج الدور الثاني للانتخابات التشريعية. فما مدى صحة هذه الاتهامات؟ وهل تونس مقبلة على مزيد من التصعيد؟
وسط أزمة اقتصادية خانقة واحتقان سياسي، شهدت الانتخابات البرلمانية في تونس نسبة إقبال منخفضة للغاية. التونسيون محبطون، بينما تنجرف البلاد أكثر فأكثر نحو الاستبداد. ما القادم؟ وهل ستستطيع المعارضة المشتتة إزاحة سعيّد؟
يسعى الاتحاد العام التونسي للشغل إلى طرح مبادرة "إنقاذ" في مسعى لتجنيب تونس الانزلاق في وضع خطير مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وتمدد آثارها على جميع الفاعلين في الاقتصاد التونسي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
ثورة "الياسمين" تُذكر العالم بمشروع تحول تونس لأول دولة ديموقراطية عربية، حلم وأدته اليوم مراسيم الرئيس قيس سعيد، الذي يقود ثورة مضادة يستأثر فيها بكل السلطات، وِفق أساليب تذكر بالدولة البوليسية، بحسب أقوال معارضيه.
بدأ الناخبون التونسيون الإدلاء بأصواتهم في جولة ثانية لانتخابات برلمانية جرت الشهر الماضي، وتعد نسبة المشاركة اليوم هي المقياس الأساسي لنجاح الاستحقاق الذي تقاطعه المعارضة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.
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