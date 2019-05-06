خلافا للتقاليد الملكية ـ رياضي يحتضن ميغان أمام الأمير هاري!

في وقت وجيز للغاية، استطاعت ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري أن تشغل مكانة مميزة في قلوب الناس سواء داخل المملكة المتحدة أو خارجها، فدوقة ساسكس تحظى بشعبية كبيرة أينما حلت وارتحلت، وتوزع الابتسامات على كل الأشخاص، الذين ينتظرون رؤيتها بفارغ الصبر.

وبعدما اضطرت إلى التواري عن الأنظار مؤخراً بعد وضع مولودها الأول، بدأت ميغان وزوجها هاري مجدداً في القيام بزيارات إلى أماكن متفرقة، حيث كان الثنائي هذه المرة على موعد مع زيارة كانت حُبلى بالمفاجآت.

ففي العاصمة البريطانية لندن، حضرت ميغان وهاري أمس الأحد (30 يونيو/حزيران 2019) مباراة في البيسبول بين فريقي بوسطن ريد سوكس ونيويورك يانكيز. وقبيل انطلاق هذا النزال الرياضي المُميز زارت ميغان وهاري نجوم الفريقين.

المفاجأة الأولى

وأشار موقع صحيفة "berliner-kurier" أنه عند زيارة فريق بوسطن ريد سوكس، تفاجأت ميغان ماركل بلاعب الفريق موكي بيتس يقترب منها ويحتضنها رغم أنه يُمنع احتضان أفراد العائلة الملكية. وأضاف الموقع البريطاني أن سبب تصرف موكي بيتس هو أنه هناك صلة قرابة قديمة للغاية بين هذا الأخير، على حد قوله، وميغان ماركل. فيما أوضح موقع صحيفة "ديلي ميل" أن ميغان ماركل وموكي بيتس لديهما جد مشترك.

المفاجأة الثانية

وبعد وقت قصير، كانت ميغان ماركل على موعد مع مفاجأة ثانية، لكن هذه المرة من قبل نجوم فريق نيويورك يانكيز، فقد ذكر موقع"express" أن ميغان حصلت على قميص صغير للفريق يحمل اسم طفلها آرشي. وأضاف الموقع الألماني أن هذه الهدية أسعدت كثيراً ميغان ماركل.

ر.م/ع.ج.م