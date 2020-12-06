خلافات عميقة تعكر الأجواء في بايرن قبل مواجهة سان جيرمان

أصبح بايرن ميونيخ المتخم بكثرة النجوم في صفوفه، مسرحاً لخلاف مستفحل بين مديره الرياضي البوسني حسن صالح حميديتش ومدربه هانزي فليك، ما يعكّر الأجواء في أروقة النادي الألماني قبل مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء المقبل.

وفي أحدث رد فعل له قال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيح هربرت هاينر، أن النادي البافاري لا يزال يعول على استمرار التعاون الناجح في المستقبل بين الثنائي هانزي فليك، وحسن صالح حميديتش. في تصريحات لقناة "سكاي" الرياضية، قال هاينر اليوم الأحد(11 أبريل نيسان 2021) :" نحن على قناعة واضحة بالرغبة في العمل مع كليهما فقد حققا معا نجاح السنة ونصف الماضية وكنا معهما ناجحين للغاية".

وقلل هاينر مما يتداول حول الحلاف بين فليك وحميديتيش قائلا: "العلاقة بين فليك وحميديتش داخليا مختلفة تماما عما يتم تصويره".

وفي وقت يحتاج حامل لقب دوري أبطال أوروبا للتعاضد من أجل تعويض سقوطه ذهاباً 2-3 في عقر داره، برزت خصومة بين فليك وصالح حميديتش على خلفية سياسة التعاقدات في النادي. خصومةٌ أصبحت حادة لدرجة أن فليك هدّد بعدم تمديد عقده في نهاية الموسم بحال استمرارها.

وقد تدخّل الرئيس التنفيذي في النادي البافاري كارل-هاينتس رومينيغه ضارباً على الطاولة الجمعة وداعياً إلى توحيد الصفوف والتركيز على نهاية الموسم، وشدد على ضرورة "أن نعمل معاً بطريقة متناغمة ومخلصة ومهنية. هذا ما أطلبه بوضوح من الإدارة الرياضية. هذا هو ما يميّز بايرن ميونيخ على الدوام".

وأضاف رومينيغه انه يجب "أن ينتهي هذا الموضوع! لا داعي للتعليق عليه باستمرار، لاسيما أننا في الربع الأخير من الموسم".

من جهة، فهناك فليك (56 عاماً) الذي منح بايرن سداسية تاريخية الموسم الماضي، وهو مدعوم من رومينيغه واللاعبين، وقال عنه الرئيس التنفيذي في آذار/ مارس الماضي "سنكون مجانين إذا تركنا مدربنا يرحل في وقت مبكر".

من جهة أخرى، هناك صالح حميديتش، الرجل القوي في الإدارة والذي حمل ألوان النادي كلاعب وسط لمدة تسع سنوات حتى 2007. كما انه مقرّب من الرئيس التاريخي السابق أولي هونيس الفاعل دائماً وراء الكواليس.

رومينيغه: "سنكون مجانين إذا تركنا مدربنا يرحل في وقت مبكر".

ويتصدّر بايرن ترتيب الدوري الألماني راهنا، باحثاً عن لقبه التاسع توالياً، بفارق 5 نقاط عن لايبزيغ، وذلك بعد تعادله السبت مع ضيفه أونيون برلين (1-1).

قصة الخلاف بين فليك وحميديتش

لكن ما هو أصل النزاع؟ سياسة التعاقدات. يحمّل فليك المدير الرياضي مسؤولية فترة انتقالات سيئة الصيف الماضي ويتهمه بدفع قلب الدفاع جيروم بواتينغ على الرحيل في نهاية الموسم الجاري. في آذار/ مارس الماضي، حمَل فليك على "براتسو" في حافلة الفريق خلال التوجه لإحدى المباريات وقال له "إخرس!".

وبرغم محاولات لإصلاح ذات البين بينهما "من أجل مصلحة النادي"، تراكمت الأحداث، ويجد فليك صعوبة لكتم غيظه بسبب عدم إشراكه في سياسة التعاقدات. وقال قبل أيام "الجميع يعلم أن التشكيلة أقل جودة من الموسم الماضي"، ثم أضاف في موضوع بواتينغ "الجميع يدرك شعوري تجاه جيروم، وما هي قدراته".

متسلحاً بثلاثية الدوري-الكأس ودوري أبطال أوروبا التي أحرزها الموسم الماضي مع "دي روتن"(الحُمر)، كان يأمل المدرب دون أي شك بمزيد من التقدير، بعد انتشاله فريقاً أُقيل مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش لسوء النتائج.

يرفض فليك دوماً التأكيد ما إذا كان سيبقى على مقعد المدرب الموسم المقبل، علماً بأن عقده يمتد حتى عام 2024. وتحدّث بعاطفة كبيرة في مؤتمر صحافي الجمعة، لكنه في النهاية قرّر عدم الإجابة على أسئلة مستمرة في موضوع رحيل بواتينغ الذي يعول عليه المدرب كثيراً ويراه عنصراً لا غنى عنه، بالإضافة إلى النزاع مع المدير الرياضي. وعن خططه للموسم المقبل، تفادى الإجابة في مرّتين في حديث لشبكة "سكاي" بالقول: "السؤال التالي...".

بالنسبة لمقربين من النادي، تخطت الأمور نقطة اللاعودة. قال قائد بايرن السابق شتيفان إيفنبرغ "يجب أن يرحل أحدهما. النادي في طريقه لدفع فليك إلى باب الرحيل".

من جهته، يقول أسطورة النادي السابق لوثار ماتيوس الذي أصبح محللاً تلفزيونياً شهيراً "لو كنت في موقع بايرن، كنت سأقاتل للإبقاء عليه".

وتبدو غرفة الملابس، المؤثرة عادة في بايرن، واقفة إلى جانب فليك. قال قائد الفريق وحارسه مانويل نوير السبت "اعتقد أن هانزي فليك هو المدرب المناسب لنا. رأينا نتائج الموسم الماضي وسنكون ممتنين أن يستمر".

لكن فليك يشعر أنه في وضع يسمح له باختيار مستقبله، كونه المرشح الجماهيري لخلافة يواكيم لوف في تدريب المنتخب الألماني بعد نهاية كأس أوروبا المقبلة. إذا انتهى تعاونه مع بايرن ميونيخ.

ع.غ/ م.س (آ ف ب، د ب أ)