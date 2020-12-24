 خلافات عائلية في منازل بريطانيا... والسبب بريكست | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.12.2020

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أخبار

خلافات عائلية في منازل بريطانيا... والسبب بريكست

يبدو أن بريكست لم يترك آثاره على وحدة أوروبا فقط، بل تعداها إلى داخل الكثير من أسر بريطانيا لاختلاف وجهات النظر حوله. فبسبب التصويت لصالحه أو ضده قطع بعض الأشخاص قنوات الاتصال بأقاربهم لأشهر.

صورة رمزية عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست

الاتفاق بين بروكسل ولندن سيترجم مساء 31 كانون الأول/ ديسمبر بنهاية تطبيق القواعد الأوروبية على الأراضي البريطانية.

لسنوات اختلف مايك ولرتون وابنته جو ويسلون حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" على غرار العديد من الأسر الأخرى التي تأمل في وضع انقساماتها جانباً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مختارات

قدم بوريس جونسون نفسه باعتباره منقذ عملية بريكست، وهو يستعرض حزمه مرددا "حيث هناك عزيمة، يكون هناك حل". وقارن حل مشكلات بريطانيا بعد بريكست بنزول أول إنسان على القمر. هذه محطات في حياته:

أعرب بوريس جونسون عن "تفاؤله" بشأن زيارته إلى بروكسل لإجراء مفاوضات التجارة لمرحلة بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي. هذا في وقت، تشير توقعات أن يلحق الخروج أضراراً بالغة بالاقتصاد البريطاني سواء حصل باتفاق أو بدونه.

لطالما كان الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة هو الهدف الرئيسي لمؤيدي بريكست، إلا أن فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات ضرب خططهم في الصميم، فهل سيبقى السؤال: ماذا تعني رئاسة بايدن لـ "بريطانيا العالمية"؟

مايك في سن الـ 76، وهو بين الناخبين الـ 56 بالمائة في مسقط رأسه تودموردن شمال بريطانيا الذين صوتوا لصالح بريكست خلال استفتاء وطني عام 2016، رجح كفة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بنسبة 52 بالمائة. ويمتلك متجراً للألعاب القديمة. يقول مايك: "صوتت لصالح بريكست لأنني سئمت من الاتحاد الأوروبي"، متذرعاً بكلفة الانتماء إلى الاتحاد ونفوذه المتنامي. ويضيف المواطن البريطاني: "كنت أعتقد أن الأمور ستكون أفضل كدولة مستقلة".

وصوّت مايك لصالح بريكست رغم الرأي المخالف لابنته التي تعيش بين فرنسا وهونغ كونغ وابنه الذي تزوج من هولندية. بالنسبة إلى ابنته جو ويسلون فقد أحيا بريكست من جديد الفترة الأليمة التي عاشتها لدى طلاق والديها. وتقول الأستاذة البالغة الـ 51 عاماً: "الأمر سيان. فقد يكون الأمر مكلفاً للغاية والخسارة واضحة".

نقطة خطيرة

هذا الأب وابنته لا يعتبران الحالة الوحيدة في بريطانيا. وبحسب عالمة الاجتماع كاثرين دايفيس من جامعة شيفيلد، بلغت الانقسامات داخل الأسرة الواحدة  نقطة خطيرة في كانون الأول/ ديسمبر 2019 خلال الانتخابات التشريعية التي حقق فيها رئيس الوزراء المحافظ  بوريس جونسون  فوزاً ساحقاً، وهو من أكبر داعمي بريكست.

أشخاص يعترضون على نتيجة التصويت لصالح بريكست (لندن 25/6/2016)

أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي. هناك أيضا من صوت لصالح بريكست ويقول الآن إنه لو عاد الزمن لصوت لأجل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

 

وبفضل الغالبية التي كان يتمتع بها في مجلس النواب، تفاوض  جونسون  مع بروكسل بشأن اتفاق بريكست الذي كان قد وصل إلى طريق مسدود، وأدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/ يناير. وهذا الاتفاق سيترجم مساء 31 كانون الأول/ ديسمبر بنهاية تطبيق القواعد الأوروبية على الأراضي البريطانية.

وفي بعض الحالات قطع أقارب قنوات الاتصال لأشهر. وكثيرون منعوا التطرق إلى ملف بريكست في المنزل، في حين وافق آخرون على عدم التوافق. في هذا السياق تقول دايفيس: "أثر بريكست على العلاقات بين الأفراد". وقبل أسبوع من وصول بريكست إلى خواتيمه، يتجلى في الحياة اليومية مع مخاوف متزايدة من اضطرابات على الحدود ونقص في الأغذية والأدوية.

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مسائية DW: بريطانيا في عزلة دولية بسبب كورونا.. كيف ستخرج منها؟

طي الصفحة

وتتوقع دايفيس ألا يكون بريكست مع الوقت من المواضيع الأكثر نقاشاً حتى وإن لن تتمكن بعض الاسر من طي الصفحة نهائياً. وشددت قائلة:  "أعتقد أننا سنكون بحاجة إلى سنوات لتذليل بعض هذه المسائل. وبالتالي فانها مسألة قد لا تختفي تماماً".

وقد يكون الخلاف داخل أسرة ولرتون الأقل ضرراً مقارنة بأسر أخرى. وقبل أشهر قال والدها لها إنه لو سنحت له فرصة ثانية للتصويت سيختار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي دون العودة عن قناعته بأن وضع بريطانيا سيكون أفضل خارجه. و"أسف" للشكوك التي خلفها بريكست حول وضع ابنته المغتربة وزوجها اللذين قد لا يتمكنا من التقاعد في فرنسا كما كان يخططان.

وحالت القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا دون زيارة جو ويلسون والدها في بريطانيا هذه السنة بمناسبة الميلاد، ليتصالحا وجهاً لوجه. يبقى أن زوجة مايك الثانية من أشد المؤيدين لبريكست.

ع.غ/ ص.ش (آ ف ب)

  • A Union Jack sign reads 'Little Britain'

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    شغف البريطانيين بالريف الألماني

    بدأت فكرة إنشاء قرية تُمثل "بريطانيا المُصَغَرة" منذ عامين تقريباً. استقر غاري بلاكبيرن منذ عدة سنوات في منطقة حوض الراين جنوب مدينة بون. يعمل غاري بمهنة العناية بالأشجار ورغب بإنشاء مكان يُمكن للألمان والبريطانيين أن يلتقوا فيه.

  • A British phone booth and statues of cows and sheep outside 'Little Britain'

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    نقطة جذب للسكان المحليين

    الجيران الذين لم يشاهدوا بريطانية المُصَغَرة من قبل لن يفوتوا فرصة زيارتها فور انتهاء غاري من وضع تماثيل الأغنام والأبقار وكشك الهاتف الأحمر في قريته المُصَغرة التي أنشأها ضمن أرضه في كريتزهاز هذا الربيع.

  • Luke and Kevin Blackburn at 'Little Britain'

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    عمل جماعي

    يعمل الشقيقان لوقا وكيفن مع والدهما بمهنة العناية بالأشجار، كما يبذلان جهودهما للعناية بـ"بريطانيا المُصَغَرة". قد تكون فكرة إنشائها غريبة إلى حدٍ ما، إلا أنهم جميعا يبذلون جهودا كبيرة للعناية بها ويمضون ساعتين يوميا في سقاية الأزهار والنباتات، عندما لايكون غاري وزوجته في الجوار.

  • A British Centurion tank in 'Little Britain'

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    إحياء ذكرى من فقدوا حياتهم

    اشترى غاري بلاكبيرن دبابة من طراز سنتوريون 1953 وجعل منها نصباً تذكارياً يرمز إلى مفاهيم السلام والحرية. ترمز أكاليل الزهور إلى إحياء ذكرى من فقدوا حياتهم من الألمان والبريطانيين والفرنسيين في معركة السوم، التي نشبت في الحرب العالمية الأولى.

  • A double-decker bus at Little Britain

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    المحطة الأخيرة

    هذه حافلة ذات طابقين تقف في المحطة الأخيرة التابعة لـ "بريطانيا المُصَغَرة". من المفترض أن تكون مقاعد الحافلة مريحة للجلوس، هناك حافلة أخرى مماثلة مُجَهزة ومخصصة للعب الأطفال.

  • A statue of Merlin with the queen in the background

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    الساحر ميرلين والملكة إليزابيث

    تحتلف التماثيل التي يملكها غاري بلاكبيرن في طبيعتها وترمز إلى شخصيات سياسية، وأدبية، وأسطورية. في الصورة نُشاهد الساحر ميرلان، الساحر الخاص للملك آرثر، يقف قرب كوخ روبن هود و يُحَدِقُ في كرته البلورية، بينما نرى داخل الكوخ شكلاً يُمثل الملكة إليزابيث محاطة بكلابها من نوع الكورغيز.

  • A statue of Mr. Bean on a bench next to his black and green Mini

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    سيارة الميني كوبر ومستر بين

    تعرضت سيارة الميني ذات اللونين الأسود والأخضر التي كان يقودها "مستر بين" في إحدى حلقات مسلسله إلى الدهس من قِبَلِ دبابة تشبة تلك التي اشتراها غاري بلاكبيرن ووضعها في بريطانيا المُصَغَرة. لاتوجد خطط لإعادة تصوير مشهد دهس الدبابة لسيارة الميني كوبر حتى الآن!

  • A bi-plane sits on a shed in 'Little Britain'

    بريطانيا المُصَغَرة على ضفاف الراين

    الأزهار والأشجار وبريطانيا المُصَغَرة

    بإمكان من أصابهم الإرهاق ممن تسلقوا هضاب وادي كاسباخ أن ينالوا قسطاً من الراحة في بريطانيا المُصَغَرة، كما يُمكن لكبار السن أيضاً أن يتوقفوا للاستراحة وهم في طريق العودة إلى منازلهم. نانسي ايسنسون/غالية داغستاني


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