خلافات الأميركيين والروس بشأن أوكرانيا وأمن أوروبا

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باشر الروس والأميركيون محادثات حساسة جدا غير معروفة النتائج، تشمل خطر حصول غزو روسي لأوكرانيا فضلا عن الهندسة الأمنية الأوروبية التي تريد موسكو إعادة رسمها حتى لا يتسع حلف شمال الأطلسي باتجاه حدودها.
بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محادثات ديبلوماسية في جنيف يتصدر جدول أعمالها الوضع في أوكرانيا، فيما طالبت ألمانيا على لسان وزيرة خارجيتها من واشنطن وموسكو لإشراك أوروبا في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا.
دون إحراز أي تقدم يذكر، انتهت ثماني ساعات من المحادثات الأمريكية ـ الروسية في جنيف حول الأزمة الأوكرانية. الجانب الأمريكي قال إنه منفتح على مزيد من المحادثات، فيما ذكر المفاوض الروسي أن الوضع ليس ميؤوساً منه.
تشكّل محاولة تجنب نزاع جديد في أوكرانيا موضوعاً طارئاً سيطرح في المحادثات المرتقبة في جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا. ولن تغفل المباحثات موضوعات خلافية أخرى مثل الأمن في أوروبا ونزع السلاح.
أبدت واشنطن استعدادها للحوار مع موسكو بشأن أوكرانيا وإمكانية قيام كل جانب بتقييد التدريبات العسكرية ونشر الصواريخ في المنطقة. لكن مصدراً أمريكياً أشار في الوقت نفسه إلى مجموعة عقوبات صارمة يمكن فرضها على روسيا مستقبلاً.
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