خلافات الأميركيين والروس بشأن أوكرانيا وأمن أوروبا

دون تقدم يذكر.. انتهاء الحوار الأمريكي الروسي حول أوكرانيا

دون إحراز أي تقدم يذكر، انتهت ثماني ساعات من المحادثات الأمريكية ـ الروسية في جنيف حول الأزمة الأوكرانية. الجانب الأمريكي قال إنه منفتح على مزيد من المحادثات، فيما ذكر المفاوض الروسي أن الوضع ليس ميؤوساً منه.