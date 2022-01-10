 خلافات الأميركيين والروس بشأن أوكرانيا وأمن أوروبا | DW الأخبار | DW | 10.01.2022

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DW الأخبار

خلافات الأميركيين والروس بشأن أوكرانيا وأمن أوروبا

باشر الروس والأميركيون محادثات حساسة جدا غير معروفة النتائج، تشمل خطر حصول غزو روسي لأوكرانيا فضلا عن الهندسة الأمنية الأوروبية التي تريد موسكو إعادة رسمها حتى لا يتسع حلف شمال الأطلسي باتجاه حدودها.

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وسط خلافات عميقة ـ انطلاق المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا 10.01.2022

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا محادثات ديبلوماسية في جنيف يتصدر جدول أعمالها الوضع في أوكرانيا، فيما طالبت ألمانيا على لسان وزيرة خارجيتها من واشنطن وموسكو لإشراك أوروبا في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا.

10.01.2022, Schweiz, Genf: Wendy Sherman, Vizeaußenministerin der USA, und Sergej Rjabkow, Vizeaußenminister von Russland, stehen bei einem bilateralen Treffen zwischen Russland und den USA nebeneinander und sehen sich an. Bei dem Treffen der Vizeaußenminister von Russland und den USA soll es unter anderem um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine aber auch um von Russland geforderter Sicherheitsgarantien der NATO gehen. Foto: Denis Balibouse/KEYSTONE REUTERS POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

دون تقدم يذكر.. انتهاء الحوار الأمريكي الروسي حول أوكرانيا 10.01.2022

دون إحراز أي تقدم يذكر، انتهت ثماني ساعات من المحادثات الأمريكية ـ الروسية في جنيف حول الأزمة الأوكرانية. الجانب الأمريكي قال إنه منفتح على مزيد من المحادثات، فيما ذكر المفاوض الروسي أن الوضع ليس ميؤوساً منه.

STYLELOCATIONUkrainian Ground Force soldiers load into a Ukrainian Mi-8 helicopter for a fast rope exercise, during exercise Rapid Trident 2021 at the Combat Training Center-Yavoriv September 22, 2021 in Yavoriv, Ukraine. Soldiers from 15 nations participate in the combined exercise for urban warfare. (Credit Image: Â© Spc. Preston Hammon/Us Army/Planet Pix via ZUMA Press Wire

خلافات أمريكية روسية مستعصية قبيل المحادثات بشأن أوكرانيا 09.01.2022

تشكّل محاولة تجنب نزاع جديد في أوكرانيا موضوعاً طارئاً سيطرح في المحادثات المرتقبة في جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا. ولن تغفل المباحثات موضوعات خلافية أخرى مثل الأمن في أوروبا ونزع السلاح.

(FILES) This combination of pictures created on January 2, 2022 shows Russia's President Vladimir Putin at the Kremlin in Moscu on March 1, 2018, Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Kiev on December 8, 2021 and US President Joe Biden in Wilmington, Delaware on January 15, 2021. - US President Joe Biden and his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky are due to speak by phone on January 2, 2022, amid growing fears that a Russian military buildup near the border with its pro-Western neighbor heralds an invasion. The show of US support for Ukraine comes days after Biden warned Russian President Vladimir Putin of severe consequences if Moscow invades the former Soviet country. (Photo by AFP)

محادثات مرتقبة بين واشنطن وموسكو حول أوكرانيا خلال ساعات 08.01.2022

أبدت واشنطن استعدادها للحوار مع موسكو بشأن أوكرانيا وإمكانية قيام كل جانب بتقييد التدريبات العسكرية ونشر الصواريخ في المنطقة. لكن مصدراً أمريكياً أشار في الوقت نفسه إلى مجموعة عقوبات صارمة يمكن فرضها على روسيا مستقبلاً.