خلافات أمريكية روسية مستعصية قبيل المحادثات بشأن أوكرانيا

استبعدت روسيا الأحد (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2022) تقديم "أي تنازل" قبيل بدء محادثات في جنيف بينها وبين الولايات المتحدة في محاولة لنزع فتيل الأزمة المتفجرة بشأن أوكرانيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الذي يشارك في المفاوضات، في تصريحات لوكالات الأنباء الروسية (تاس)، "لن نقبل بأي تنازل. هذا أمر مستبعد تماما". وأكد "خاب ظننا بالإشارات الصادرة في الأيام الأخيرة من واشنطن وبروكسل أيضا".

وينطلق الأسبوع الدبلوماسي البالغ الحساسية، بلقاء ثنائي بين نائبي وزيري خارجية البلدين، الأميركية ويندي شيرمان والروسي سيرغي ريابكوف. ويتواصل بعدها باجتماع بين حلف شمال الأطلسي وروسيا الأربعاء في بروكسل ومن ثم بلقاء الخميس في فيينا مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بغية إشراك الأوروبيين الذين يخشون تهميشهم. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الروس والأميركيين "سيجرون مباحثات تمهيدية على الأرجح مساء اليوم الأحد" قبل عقد "الاجتماع الرئيسي الاثنين" في سويسرا.

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وتتهم الدول الغربية وكييف كذلك، روسيا بحشد نحو مئة ألف جندي عند حدود أوكرانيا تحضيراً لغزو محتمل. وقد هددت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقوبات "هائلة" وغير مسبوقة في حال هاجم جارته. وقد تصل هذه الإجراءات إلى حدّ منع روسيا من التعامل مع النظام المالي العالمي أو منع وضع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي تريده موسكو وضعه في الخدمة بقوة. وتريد الدول الغربية إظهار المزيد من الحزم مقارنة بما حدث في عام 2014 حين ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية من دون أن ينجح التحالف الأميركي-الأوروبي في إجبارها على التراجع.

من جهته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أجرى محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن مرتين منذ بدء الأزمة الجديدة، فرض عقوبات جديدة "خطأ فادحا"، وهدد بدوره بردٍّ "عسكري وتقني" في حال استمرار خصومه فيما أسماه "النهج العدائي".

ويؤكد الكرملين أن الغرب هو الذي يستفز روسيا من خلال نشر قوات عسكرية عند حدودها أو من خلال تسليح الجيش الأوكراني الذي يحارب انفصاليين مؤيدين لموسكو في دونباس في شرق أوكرانيا. ويطالب بوتين باتفاق واسع يمنع كييف من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وسحب كل القوات الأميركية من الدول التي تقع في أقصى شرق حدود حلف شمال الأطلسي.

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إلا ان الأميركيين يؤكدون أنهم غير مستعدين لخفض عدد قواتهم في بولندا أو دول البلطيق، لا بل يهددون على العكس من ذلك بتعزيز وجودهم فيها في حال حصول هجوم روسي. وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة من وجود "خطر فعلي لاندلاع نزاع جديد" مشيرا إلى أن موسكو تطرح شروطا "غير مقبولة" وتكثف التهديدات "في حال عدم قبولها".

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من جهته "بالتأكيد يندرج تقديم لائحة مطالب غير مقبولة، ضمن استراتيجيتهم للادعاء بعد ذلك أن الطرف الثاني لا يدخل في اللعبة ما سيسمح باستخدام ذلك كمبرر لشنّ عدوان". وأكد أن الولايات المتحدة "لن تلهى" بـ"النقاش حول حلف شمال الأطلسي" لأن "موضوع الساعة هو العدوان على أوكرانيا". وأوضح بلينكن أنه "من الصعب جدا إحراز تقدم فعلي" مع "مسدس موجه إلى رأس أوكرانيا". في الوقت ذاته أعرب على أن "الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا" في حال أرادت روسيا ذلك.

ويرى جون هرست السفير الأميركي السابق في أوكرانيا أن الانتشار العسكري الروسي "هو خدعة كبيرة" من بوتين للحصول على تنازلات. ويضيف هذا الخبير في معهد الأبحاث أتلانتيك كاونسيل (Atlantic Council)، أنه "كلّما حافظت إدارة بايدن على حزمها الحالي، سيكون ذلك كافيا للجم بوتين عن غزو أوكرانيا، لكني لا استبعد عملية محدودة أكثر".

ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب تعزيز الوجود العسكري الروسي روسيا تعزز وجودها العسكري في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، حيث سيطرت القوات الموالية لروسيا يوم الاربعاء (2014/3/19) على عدد من القواعد العسكرية الأوكرانية - كما هو الحال في سيفاستوبول، حيث تم التقاط هذه الصورة.

ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب ضم القرم لا يتعارض مع الدستور الروسي في الوقت الذي سيطرت فيه القوات الروسية على القاعدة العسكرية الأوكرانية في بيريفالنو (Perevalnoe)، أعلنت المحكمة الدستورية الروسية على أن اتفاقية ضم شبه جزيرة القرم لروسيا لا تتعارض مع الدستور الروسي. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع يوم الثلاثاء (18/03/2014)، على اتفاق ضم القرم، ومن المنتظر أن يصادق البرلمان الروسي على هذا الاتفاق، الذي لا يلقى ترحيباً دوليا.

ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب مغادرة الجنود الأوكرانيين "جاء الجنود الروس إلى هنا وطلبوا منا مغادرة القاعدة"، هكذا يصف جندي أوكراني الوضع لوكالات الأنباء. في هذه الصورة يغادر ضابط القاعدة العسكرية البحرية في نوفوزيرنه (Novoozerne). وتنوي أوكرانيا سحب قواتها من شبه جزيرة القرم، ولكنها أعلنت في نفس الوقت أنها ستضع الجيش في حالة استنفار قصوى.

ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب بين البهجة والغضب مظاهر البهجة والغضب في شبه جزيرة القرم تبدو قريبة من بعضها البعض في الوقت الراهن، ففي الوقت الذي يغادر فيه الجنود الأوكرانيون وعائلاتهم شبه الجزيرة، يرحب البعض الآخر بالانضمام لروسيا. "أنا متأكد من أن حياتنا ستكون أفضل بعد ذلك"، يقول أحد السكان المواليين لروسيا في مدينة سيفاستوبول.

ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب فرحة وهتافات شعبية تابع مئات الأشخاص في شبه جزيرة القرم خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ضم شبه جزيرة القرم، بالكثير من البهجة والحماس. وتابعوا أيضا الاحتفالات اللاحقة على الشاشات الكبيرة، كما هو الحال هنا في مدينة سيمفيروبول. يذكر أن حوالي 90 في المائة من سكان القرم صوتوا في استفتاء يوم الأحد (2014/3/16) لصالح الانضمام لروسيا.

ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب "القرم جزء لا يتجزأ من روسيا" في كلمته أمام النواب البرلمانيين ونواب الدوما في الكرملين يوم (2014/3/18)، اعتبر بوتين بأن شبه جزيرة القرم "جزء لا يتجزأ من روسيا" واتهم الغرب بتجاوز"الخط الأحمر" في أوكرانيا.

ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب اتفاق سريع كلمات بوتين تلتها أفعال على أرض الواقع، حيث تم التوقيع على معاهدة الانضمام لروسيا في حفل أقيم في الكرملين. في الصورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس حكومة القرم الموالية لموسكو سيرجي أكسينوف (يسار)، والمتحدث باسم برلمان القرم فلاديمير كونستانتينوف (الثاني من اليسار) وعمدة سيفاستوبول اليكسي شالي (يمين).

ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب احتفالات شعبية في روسيا نجاحات بوتين في شبه جزيرة القرم يلقى إعجابا كبيرا داخل أوساط الشعب الروسي. فبعد خطابه إلى الأمة، اجتمع مئات الآلاف من أنصاره في عدة مدن للاحتفال بضم شبه جزيرة القرم، كما هو الشأن هنا في موسكو.

ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب ساحة الميدان كانت ساحة الميدان في كييف لعدة أشهر مسرحا للنضال ضد نظام فيكتور يانوكوفيتش. وما يزال الميدان قبلة للناشطين السياسيين، حتى بعد إعلان انفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا.

ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب في طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي التقطت هذه الصورة قبل بضعة أشهر في ساحة الميدان: نشطاء من حركة "من أجل مستقبل أوروبا"، دعت إلى إجراء استفتاء يطالب بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. في قمة الاتحاد الأوروبي (20/03/2014) كان هذا الهدف قريب المنال، وذلك عبر اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا، التي رفض يانكوفيتش التوقيع عليها. الكاتب: ريغينا مينيش/ أمين بنضريف



وإلى جانب الأزمة الأوكرانية تأمل واشنطن استغلال فرصة هذه المحادثات لتعيد العلاقات الأميركية الروسية التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة على مسار اكثر استقرار، فضلا عن أملها بتسجيل تقدم على صعيد ملفات أخرى مثل نزع الأسلحة.

إلا ان الدعوات كثرت من باريس إلى برلين مرورا ببروكسل لإشراك الدول الأوروبية فعليا في المحادثات ولا سيما الاتحاد الأوروبي، في مواجهة الكرملين الذي يفضل على ما يبدو لقاء ثنائيا روسيا-أميركيا.

وتشكل هذه المحادثات اختبارا لإدارة بايدن التي أثارت رغم وعودها بالتنسيق، خيبة أمل في صفوف حلفائها الأوروبيين بسبب تفردها في أفغانستان أو على صعيد استراتيجيتها لمواجهة الصين. لكن أنتوني بلينكن يقول "لن يكون هناك أي شيء عن أوروبا من دون أوروبا".

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب، د ب أ)