خفض خطر الإصابة بالسرطان أصبح سهلا عبر هذه الخطوات

توصل باحثون في المستشفى الجامعي في زيورخ إلى نتائج هامة تتعلق بالوقاية من الإصابة بالسرطان. ففي الدراسة التي شارك بها 2157 شخصا، تمكن الباحثون من إثبات فائدة بعض الأمور للوقاية من السرطان لدى كبار السن.

فالسرطان يعتبر ثاني أكبر مسبب لوفيات كبار السن في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ومع تقدم المرء بالعمر، تزداد احتمالية الإصابة بالمرض.

مديرة الفريق البحث، هايكه بيشوف فيراري، تقول إن الدراسات تؤكد أن فيتامين د يثبط نمو الخلايا السرطانية. كما يمكن لأوميغا 3 أن يكبح تحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية.

مشاهدة الفيديو 04:13 كيف يغير السرطان حياة المريض؟

والعامل الثالث المساعد على الوقاية من السرطان هو برنامج لرياضة القوة (أي تدريب العضلات بالأوزان أو بوزن الجسد نفسه). ووفقا للباحثين، فمن المعروف أن التمارين البدنية تعمل على تحسين وظائف المناعة وتقليل الالتهاب. وهذا يساعد بدوره في منع الإصابة بالسرطان.

الباحثون أجروا الدراسة على مواطنين من خمس دول أوروبية على مدار ثلاثة أعوام، وهي سويسرا وفرنسا وألمانيا والنمسا والبرتغال.

وفي ختام الدراسة وجد الباحثون، بحسب موقع "هايل براكسيس" الطبي، أن لكل من الطرق الثلاث دورا في خفض خطر الإصابة بالسرطان، ولكنالجمع بين ثلاثتها خلق مزايا تراكمية ذات فائدة أكبر. وأكد الباحثون أن ذلك أدى إلى انخفاض بنسبة 61 في المئة في احتمال الإصابة بالسرطان، وفقا لنتائج الدراسة التي نشرها الباحثون في مجلة "Frontiers in Aging" التخصصية.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الطماطم فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة "الليكوبين" التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأمريكية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! المواد الغنية بالألياف ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أمريكية حديثة، فإنّ تناول 10 غرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الفراولة وأخواتها هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الغليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الخضار خضراء اللّون بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الحوامض الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الدواجن عوض الأبقار بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الجوز الجوز غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! الأسماك تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أمريكية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك - ويفضل السلمون - أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.

تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم! عدم الإكثار من الملح تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أمريكية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. و.ب/ أ.ح



ف.ي/ ع.أ.ج