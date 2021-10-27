 خفر السواحل اليوناني يمنع وصول عشرات المهاجرين ويعيدهم لتركيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.03.2022

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خفر السواحل اليوناني يمنع وصول عشرات المهاجرين ويعيدهم لتركيا

عشرات المهاجرين حاولوا الوصول إلى جزيرة يونانية، ولكن تم إيقافهم من قبل خفر السواحل اليوناني والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل. وبعدها أعادهم خفر السواحل التركي إلى تركيا.

مهاجرون اليونان جزيرة كريت

عشرات المهاجرين حاولوا الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية

ذكر خفر السواحل اليوناني والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، اليوم الجمعة (الرابع من آذار/مارس 2022)، أن رجالهما أوقفوا 120 مهاجرا من الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية قادمين من الساحل التركي.

وكان المهاجرون يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي في خمسة قوارب، حيث تم منعهم من دخول المياهمن جانب عناصر فرونتكس. وأعاد خفر السواحل التركي هؤلاء الأشخاص إلى تركيا بعد ذلك بساعات عدة.

مختارات

يدعو الاتحاد الأوروبي اليونان إلى مساعدة اللاجئين من خلال خلق مزيد من الفرص لإدماجهم في المجتمع، لكن أوضاع كثير منهم لم تتحسن بل حتى تزداد صعوبة. بالمقابل تبذل منظمات حقوقية جهوداً لمساعدتهم على الاندماج رغم الصعوبات.

وقال خفر السواحل اليوناني في بيان له إن خفر السواحل ومسؤولي فرونتكس تعاملوا بموجب قواعد القانون الدولي في منع السفن من دخول المنطقة.

وكان الاتحاد الأوروبي اتفق مع أنقرة على أنتمنع تركيا المهاجرين من الوصول إلى الجزر اليونانية وأن تعيد أي شخص يسعى للقيام بذلك، في اتفاق أُبرم عام 2016، غير أن تركيا لم تعد أي مهاجر في العامين الماضيين، مستشهدة بتفشي جائحة فيروس كورونا.

واتهم رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أثينا بالقيام بشكل غير قانوني بصد المهاجرين في 540 حالة منذ بداية عام 2020، قائلا إنه يشعر بالقلق جراء التقارير المتكررة والمتسقة القادمة من الحدود البرية والبحرية اليونانية مع تركيا.

وقالت أثينا إن خفر السواحل اليوناني أنقذ أكثر من 230 ألف مهاجر في البحر في الفترة من عام 2015 إلى عام 2021.

مشاهدة الفيديو 05:18

صد وترحيل غير قانوني للاجئين من اليونان إلى تركيا

ف.ي/ع.ج (د ب ا)

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