خفر السواحل اليوناني يمنع وصول عشرات المهاجرين ويعيدهم لتركيا

ذكر خفر السواحل اليوناني والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، اليوم الجمعة (الرابع من آذار/مارس 2022)، أن رجالهما أوقفوا 120 مهاجرا من الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية قادمين من الساحل التركي.

وكان المهاجرون يسعون للوصول إلى الاتحاد الأوروبي في خمسة قوارب، حيث تم منعهم من دخول المياهمن جانب عناصر فرونتكس. وأعاد خفر السواحل التركي هؤلاء الأشخاص إلى تركيا بعد ذلك بساعات عدة.

وقال خفر السواحل اليوناني في بيان له إن خفر السواحل ومسؤولي فرونتكس تعاملوا بموجب قواعد القانون الدولي في منع السفن من دخول المنطقة.

وكان الاتحاد الأوروبي اتفق مع أنقرة على أنتمنع تركيا المهاجرين من الوصول إلى الجزر اليونانية وأن تعيد أي شخص يسعى للقيام بذلك، في اتفاق أُبرم عام 2016، غير أن تركيا لم تعد أي مهاجر في العامين الماضيين، مستشهدة بتفشي جائحة فيروس كورونا.

واتهم رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أثينا بالقيام بشكل غير قانوني بصد المهاجرين في 540 حالة منذ بداية عام 2020، قائلا إنه يشعر بالقلق جراء التقارير المتكررة والمتسقة القادمة من الحدود البرية والبحرية اليونانية مع تركيا.

وقالت أثينا إن خفر السواحل اليوناني أنقذ أكثر من 230 ألف مهاجر في البحر في الفترة من عام 2015 إلى عام 2021.

مشاهدة الفيديو 05:18 صد وترحيل غير قانوني للاجئين من اليونان إلى تركيا

ف.ي/ع.ج (د ب ا)