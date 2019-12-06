 ″خط الصحراء الساخن″.. طوق النجاة من ″قبر المهاجرين الجماعي″ | ثقافة ومجتمع | DW | 07.12.2019

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ثقافة ومجتمع

"خط الصحراء الساخن".. طوق النجاة من "قبر المهاجرين الجماعي"

يعبر آلاف المهاجرين سنوياً من دول جنوب الصحراء إلى الجزائر وليبيا على أمل ركوب البحر إلى أوروبا. بيد أن الكثيرين يلقون حتفهم في رمال الصحراء بلا أثر. مبادرة تعمل على توعية ومساعدة التائهين في "قبر المهاجرين الجماعي".

مهاجرون من النيجر تقطعت بهم السبل في صحارى نيجيريا مطلع عام 2019

"خط الصحراء الساخن" ينقذ من تقطعت بهم السبل في "قبر المهاجرين الجماعي"

لصحراء الكبرى واحدة من أكثر طرق الهجرة خطورة؛ إذ تبتلع رمالها سنوياً آلاف البشر. ومن هنا أطلق عليها لقب "قبر المهاجرين الجماعي". وقدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد من اختفى أثرهم بين 2014 و2018 بما لا يقل عن 30 ألف إنسان. وربما يكون الرقم قد ارتفع على الأرجح في 2019

عبور الصحراء القاحلة أصبح أكثر خطورة منذ جرمت النيجر في 2015 تهريب البشر. آنذاك أخذ المهاجرون يسلكون طرقاً في الصحراء أكثر خطورة. قبل سنتين قررت مجموعة من الناشطين فعل شيء ما حيال الموت والمعاناة المتفاقمين: "خط الصحراء الساخن". ترأس الصحفي والمعلم السابق، شهو عزيزو، منذ شباط/فبراير من هذا العام المبادرة.

مختارات

في جبال المغرب يتحين آلاف اللاجئين الفرصة لتجاوز السياج الحدودي لجيب سبتة، إذ أصبحت إسبانيا الهدف الرئيسي للمهاجرين الأفارقة. أوليفر ساليت وافى DW بتقرير من المنطقة الحدودية. (02.09.2018)

يواجه اللاجئون والمهاجرون في الجزائر أوقاتا عصيبة وظروفا صعبة جدا. ففي خضم التحول السياسي المستمر في البلاد، اختارت السلطات طريقة مختلفة للتعامل مع المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، وهي ترحيلهم إلى النيجر في وسط الصحراء. (27.04.2019)

توعية وتوثيق وإنقاذ

المهمة الأولى للمبادرة هي توفير خط ساخن للمهاجرين عبر الصحراء. الرقم الدولي يبدأ بمفتاح النيجر حيث أسست المبادرة.

يتمركز ناشطو المبادرة كذلك في عدة دول، منها مالي وبوركينا فاسو وتوغو والمغرب وألمانيا والنمسا. بعد تلقي المبادرة اتصالاً تبدأ محاولة تسهيل عملية الإنقاذ بما فيها إخطار السلطات للمساعدة عند الضرورة.

 أرقام الخط الساخن كالتالي: +22 780 296826 أو  +22 785 752676

كما تزود المبادرة المهاجرين بمعلومات موثوقة عن مخاطر عبور الصحراء وبأرقام منظمات تقدم المساعدة في الدول التي سيمر بها المهاجرون. كما تعمل المبادرة على توثيق الحوادث والانتهاكات وحالات الوفاة.

موارد محدودة

الناشطين في شبكة "هاتف الصحراء الساخن" حوالي عشرين عضواً في عدة بلدات ومدن على طول طريق الهجرة إلى الجزائر وليبيا. يطوف الناشطون على دراجاتهم النارية بحثاً عن مهاجرين تاهين في الصحراء. ومن ثم يبلغوا السلطات المحلية لإنقاذهم؛ إذ أن المبادرة ليس بمقدورها امتلاك مركبة كبيرة لنقل المهاجرين.

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في أوائل العام الجاري نظمت مبادرة "هاتف الصحراء الساخن" ورشة عمل في أغاديز في النيجر لتدريب أعضائها على مد يد العون للمهاجرين وعلى التوثيق. وتم منح الناشطين هواتف نقالة ليتمكنوا من الاتصال والتقاط الصور. بيد أن رئيس المبادرة، شيو عزيزو، يرى أن التواصل يبقى هو المعضلة الكبرى؛ إذ أن رصيد الهواتف ينفذ وأحياناً لا يوجد إشارة. تلك المشاكل يمكن حلها عند توفير موارد مالية أكبر للمبادرة.

الخوف من الملاحقة القضائية

الخطة الأساسية للمبادرة كانت توعية المهاجرين بمخاطر الرحلة عبر الصحراء الشاسعة. ومن هنا فقد أعدوا مطويات (بروشورات) ووزعوها في أغاديز. تتحدث المطوية عن كمية المياه المفترض أخذها خلال الرحلة وضرورة إبلاغ عائلاتهم أنهم ذاهبون في تلك الرحلة والكثير من المعلومات الأخرى.

مهما يكن من الأمر، منذ دخل القانون الجديد في النيجر حيز التنفيذ قلما يمر مهاجرون بأغاديز. يقوم المهربون بإخفائهم في أماكن سرية خشية أن تكتشف السلطات أمرهم.

ويقول شيو عزيزيو أن أي شيء له علاقة بالمهاجرين "ممنوع". وفي أفضل الأحوال سيتابع نشاطه خلال تلك الظروف الصعبة. وفي أسوأ الأحوال قد يقبع هو نفسه لفترة طويلة خلف قضبان السجن.

 ماريون ماكغريغور/ خ.س

المصدر: مهاجر نيوز

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    حلم موؤد

    أحلام المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى تنهار مجرد وصولهم إلى المغرب. فالحدود المغربية الإسبانية، ومعبر سبتة ومليلية، تحول دون بلوغهم "الجنة": أوروبا.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    الجبال والغابات مأواهم

    بعد صدمة الواقع المرير، يجد المهاجرون أنفسهم بعيدين عن الفردوس الأوربي وبدون منازل تأويهم. فيتجهون نحو الجبال والغابات في المغرب، ليصنعوا لأنفسهم مأوى في انتظار الفرج. ويعتبر جبل "غوروغو" بالناظور/ شمال المغرب، واحداً من الأمكنة التي يقطن فيها المهاجرون الأفارقة نظراً لقربه الجغرافي من مليلية.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    بطالة وعوز

    الكثير من الشباب المهاجر يعلق بالمغرب والقليل جداً يفلح في الوصول بطريقة ما إلى أوروبا. معظم الشباب يعاني من بطالة وفقر مدقع. ويزيد الوضع سوءاً عدم أخذ ذلك بالحسبان؛ إذ قد يبقى البعض عالقاً في المغرب لمدة قد تتجاوز السنة بلا نقود.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    نساء يذقن الأمرّين

    معظم النساء المهاجرات لا يأتين وحيدات. بل برفقة أطفالهن وأحياناً كثيرة يرافقن أزواجهن. هن الأخريات يعانين من غياب مأوى يقيهن شر البرد والتحرش والتعنيف.

  • Marokko Das Leben afrikanischer Immigranten im Nador-Wald (DW/Ilham Talbi)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    أطفال يتضورون جوعاً

    تأمين الأكل والشرب للأطفال هو الشغل الشاغل للمهاجرات من الأمهات. فبعد أن تأكدن من صعوبة العبور إلى وجهتهن الأولى يبقين في مصارعة مع ظروف الحياة الصعبة والحرمان من أبسط شروط العيش.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المرض بالمرصد

    الشباب القادم من دول جنوب الصحراء لا يحمل في جعبته غير حقيبة صغيرة للملابس، وأخرى كبيرة خيالية مليئة بالأحلام الوردية. يعجز البعض عن إكمال الطريق إلى أوروبا نتيجة الوقوع فريسة للمرض.

  • Marokko Ayadi Motadamina Raja Marso (Ayadi Motadamina)

    مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

    المجتمع المدني والحكومة يفعلان ما بوسعهما

    مساعدة المهاجرين لا تقف عند مدهم بالأكل والشرب بل تتعداها إلى أمور أخرى: الخدمات الصحية، والسكن، والإدماج في المجتمع. حيث تعمل جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب الحكومة، لإنقاذ المهاجرين من وطأة الغربة والبطالة والمرض. وتعتبر "ماما حاجة" واحدة من النساء اللواتي كرسن حياتهم للعناية بصحة هؤلاء المهاجرين. إعداد مريم مرغيش


مختارات

مهاجرون أفارقة عالقون في المغرب وعيونهم معلقة على أوروبا

هي معاناة مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء الكبرى أرادوا أن يكون المغرب ممراً إلى الفردوس الأوروبي. إلا أنه ما لبث أن أضحى مقراً لهم. ولم يجدوا أمامهم غير الجبال لتأويهم والسماء لتزيدهم برداً في فصل الشتاء القاسي. (20.02.2018)  

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من السنغال إلى مراكش ـ أفارقة يقبلون على تعلم اللهجة المغربية  

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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